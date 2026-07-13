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A Central se le viene un nuevo amistoso, esta vez ante Unión, y luego vendrán los porotos en serio

Después de enfrentar a la reserva de Colón y a San Lorenzo, Central se medirá este miércoles con Unión en el Gigante, a puertas cerradas.

13 de julio 2026 · 21:10hs
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Una nueva figura en el plantel de Central: Axel Werner. El miércoles sumaría minutos ante Unión

CARC

Una nueva figura en el plantel de Central: Axel Werner. El miércoles sumaría minutos ante Unión, en un nuevo amistoso.

Central continuó este lunes con los preparativos de cara al inicio del nuevo torneo, que será en poco más de una semana, el jueves 23 de julio, a las 19.30, en Córdoba ante el campeón Belgrano. Y este miércoles realizará lo que sería el último amistoso, frente a Unión en el Gigante de Arroyito, a puertas cerradas.

El plantel que conduce Jorge Almirón entrenó en Arroyo Seco, ya con la última incorporación, Axel Werner. El arquero apuró el regreso a Arroyito, luego de que la dirigencia sorprendiera rescindiéndole el contrato anticipadamente a Jorge Broun, que tenía vínculo hasta fin de año.

Además de Werner, el otro refuerzo es el zaguero paraguayo Sebastián Zaracho, zurdo, que llegó desde Guaraní de su país. Por ahora no se oficializaron otros nombres aunque hay tratativas por el delantero Tomás Badaloni.

Al trabajo para planificar el amistoso

Los auriazules volvieron últimos al trabajo debido a que finalizaron últimos el primer semestre. Pero rápidamente hicieron fútbol de preparación. Así enfrentaron a la reserva de Colón y a San Lorenzo. Con los sabaleros ganaron 2 a 1 y 1 a 0 en los dos encuentros disputados, y en ambos hizo goles Marco Ruben, completando Santiago Segovia. Y frente a los santos se ganó 1 a 0, con tanto de Pol Fernández, y empataron 1 a 1, con grito del juvenil Paulo Bustos.

>>Leer más: Axel Werner pegó la vuelta a Central y será el reemplazante de Fatura Broun

Y ahora será el turno de Unión. Se pensó en un cambio por el partido de la tarde de la selección argentina ante Inglaterra, pero fue confirmado para la mañana del miércoles, en el Gigante de Arroyito y a puertas cerradas. Habrá que ver si suma minutos Ángel Di María, lo mismo que Emanuel Coronel, Juan Giménez, Vicente Pizarro o Gaspar Duarte.

En otro orden, la reserva canalla vuelve al ruedo de manera oficial, ya que en el predio de Arroyo Seco, desde las 13, iniciará el torneo Clausura del Proyección, ante San Lorenzo. Fabricio De la Cruz será el juez y se podrá ver por el sitio LPF Play.

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