Di María anticipó el batacazo de Belgrano: qué dijo meses antes de que saliera campeón Cuatro meses antes de la consagración del Pirata, Fideo había advertido que el equipo cordobés “estaba haciendo una gran diferencia”. Belgrano venció a River en la final y logró su primer título en primera división. 24 de mayo 2026 · 19:55hs

Todavía faltaban casi cuatro meses para que Belgrano se consagrara campeón del Torneo Apertura 2026, pero Ángel Di María ya tenía una presunción de cómo podría terminar el campeonato. "Está haciendo una gran diferencia", advirtió el 2 de marzo pasado sobre las chances del Pirata cordobés. Y no le erró.

"Contra nosotros no fue una gran, gran cosa, pero creo que Belgrano es uno de los que equipos que hoy por hoy está haciendo una gran diferencia, está jugando muy bien", dijo el jugador de Rosario Central cuando todavía estaba fresco el partido debut del torneo, en el que Belgrano se lo dio vuelta agónicamente al Canalla (goles de Mallo en contra y de Lautaro Gutiérrez, Di María había abierto la cuenta de penal).

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Fideo dijo entonces a "Todo pasa", de Urbana Play, que Belgrano "tiene jugadores con experiencia, jugadores con muchísima calidad, trajo jugadores de afuera con una calidad muy alta".

Y advirtió: "Hoy por hoy en Belgrano se está viendo una diferencia con los otros equipos". 2026-05-24 di maria 2 urbana play Finalmente el conjunto cordobés confirmó su gran presente y por primera vez salió campeón en la primera división argentina, al derrotar este domingo a River, que dos veces estuvo en ventaja con los goles de Colidio y Galván, pero primero lo empató provisoriamente Leonardo Morales y en tres minutos Uvita Fernández lo dio vuelta, cuando el Millonario ya no tenía tiempo de reacción.