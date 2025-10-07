La Capital | Ovación | Bauza

Cómo es el presente de salud del Patón Bauza y la enfermedad neurodegenerativa que padece

El exfutbolista y entrenador de Rosario Central dejó de dirigir en 2021 y en las últimas horas su familia dio a conocer detalles sobre su vida actual

7 de octubre 2025 · 15:21hs
El Patón Bauza padece una enfermedad neurodegenerativa a sus 67 años.

El Patón Bauza padece una enfermedad neurodegenerativa a sus 67 años.

El Patón Bauza dejó un legado imborrable en Rosario Central y en el fútbol sudamericano de este siglo, pero desde 2021 dejó de dirigir, tras cerrar su última etapa en Arroyito a causa de una enfermedad. Al respecto, su familia compartió públicamente detalles sobre el proceso que atraviesa y el diagnóstico que recibió.

En las últimas horas, la esposa del Patón, Maritza Gallardo, brindó una entrevista con el diario ecuatoriano Expreso y contó cómo transita la enfermedad del exfutbolista su familia luego de ser diagnosticado con demencia frontotemporal a sus 67 años, así como la importancia de visibilizar esta enfermedad neurodegenerativa.

“Al principio fue un shock. Nunca piensas que una persona tan joven y saludable va a pasar por esto. Con los años uno pasa por distintas fases como cuidador: del desconcierto a la aceptación. Recién ahí entendí que era necesario hablarlo en voz alta”, expresó Maritza después de recibir los resultados médicos que confirmaron la enfermedad progresiva e irreversible.

Patón20
El Patón Edgardo Bauza ganó la Copa Argentina con Central en 2018.

El Patón Edgardo Bauza ganó la Copa Argentina con Central en 2018.

El presente del Patón Bauza

Este diagnóstico cambió la vida de toda la familia Bauza, pero Gallardo afirmó que Edgardo “nunca se dio cuenta que estaba enfermo”. La rutina diaria de su vida en Quito debió ser adaptada a las nuevas circunstancias, con la complicación de que el exentrenador ya no se puede comunicar verbalmente.

“Siempre está de buen humor. Vive en paz, y eso también nos da paz a nosotros. Lo importante es que recibe nuestro cariño todos los días”, relató Maritza sobre el presente del Patón y la contención de su familia para sobrellevar la enfermedad.

>> Leer más: Ariel Holan: "Enfrentar y ganarle a River fue una prueba de fuego para consolidarse"

El cariño de los clubes que tienen a Bauza como ídolo sigue presente y, en los meses recientes, el exfutbolista recibió homenajes y reconocimientos tanto de Central como de Liga de Quito, club con el que conquistó la Copa Libertadores en 2008 y lo recibieron en la “Noche Blanca” para ovacionarlo.

Dicho evento generó emociones en todo el continente y mostró al Patón con una sonrisa de oreja a oreja, manteniendo la conexión con el fútbol a pesar de sus limitaciones para expresarse con palabras. A través de esos reconocimientos, la familia decidió hacer pública la enfermedad y promover la concientización de la enfermedad incluso con un documental en conjunto con la Fundación Trascender con Amor, Servicio y Excelencia (TASE).

bauza.JPG
Bauza dirigió a la selección argentina entre 2016 y 2017.

Bauza dirigió a la selección argentina entre 2016 y 2017.

Romper los estigmas de la enfermedad

“Estas enfermedades son un estigma, y eso hace que los cuidadores se sientan solos. Por eso es tan importante hablarlo, buscar grupos de apoyo, compartir experiencias. Uno aprende mucho del día a día de otros cuidadores, incluso más que de los médicos”, aseguró Gallardo al referirse sobre las enfermedades neurodegenerativas.

Las causas de la enfermedad del Patón no se conocen, pero desde la familia consideraron la posibilidad de que la gran cantidad de cabezazos que ejecutó en su carrera como futbolista profesional pueden haber influido, aunque esta teoría solo podría ser confirmada con estudios post mortem.

Noticias relacionadas
Lionel Scaloni ya cuenta con una baja para el debut de la selección argentina en el Mundial 2026.

La selección argentina ya tiene un jugador suspendido para el debut en el Mundial 2026

Ignacio Ovando, en la primera que tocó en la primera de Central, Enganchó ante la marca de Nacho Fernández.

Ovando tras su debut en Central: "La que viví el domingo fue una noche de 10"

Tribunas a full para la final de la Clase 2 en Rosario 2024. Vuelve el Turismo Nacional con todo al Fangio.

El Turismo Nacional prepara una gran movida por el centro de Rosario

Marcelo Gallardo deberá reemplazar a varios futbolistas para el próximo partido de River.

Dolor de cabeza para Gallardo: el gran problema de River que podría beneficiar a Central

Ver comentarios

Las más leídas

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Lo último

Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero

Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero

Rosario en una historieta: la obra de Daniel Basilio se presentará en la Feria del Libro

Rosario en una historieta: la obra de Daniel Basilio se presentará en la Feria del Libro

Pullaro advirtió que el gobierno de Milei está en otro registro

Pullaro advirtió que el gobierno de Milei "está en otro registro"

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

El secretario de Gobierno descalificó la versión como “un intento burdo de sacar ventajita política”. “No hay ninguna traba. Promovemos la inversión privada, la competencia y la recuperación del comercio rosarino”, sostuvo.

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura
Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado
Policiales

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura
La Ciudad

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte
Política

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla
Ovación

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes
Policiales

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Newells está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Newell's está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Ovación
La Fifa suspendió a un futbolista de Roldán por falsificar la nacionalidad para jugar en la selección de Malasia

Por Lucas Vitantonio
Ovación

La Fifa suspendió a un futbolista de Roldán por falsificar la nacionalidad para jugar en la selección de Malasia

La Fifa suspendió a un futbolista de Roldán por falsificar la nacionalidad para jugar en la selección de Malasia

La Fifa suspendió a un futbolista de Roldán por falsificar la nacionalidad para jugar en la selección de Malasia

La selección argentina ya tiene un jugador suspendido para el debut en el Mundial 2026

La selección argentina ya tiene un jugador suspendido para el debut en el Mundial 2026

Cómo es el presente de salud del Patón Bauza y la enfermedad neurodegenerativa que padece

Cómo es el presente de salud del Patón Bauza y la enfermedad neurodegenerativa que padece

Policiales
Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado
Policiales

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

La Ciudad
Rosario en una historieta: la obra de Daniel Basilio se presentará en la Feria del Libro

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Rosario en una historieta: la obra de Daniel Basilio se presentará en la Feria del Libro

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro

Se viene el show del tricentenario de Rosario: fanáticos acampan a la espera de Nicki Nicole y Baglietto

Se viene el show del tricentenario de Rosario: fanáticos acampan a la espera de Nicki Nicole y Baglietto

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe solo podrá hacer siete kilómetros de ruta
ECONOMÍA

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe "solo podrá hacer siete kilómetros de ruta"

Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica
Información General

Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua
La Ciudad

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua

Un motociclista falleció en la ruta nacional A012 por el choque con un camión
La Región

Un motociclista falleció en la ruta nacional A012 por el choque con un camión

Tecnoteca Rosario: la escuela municipal de Tecnología que abrirá en un mes

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Tecnoteca Rosario: la escuela municipal de Tecnología que abrirá en un mes

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva
POLICIALES

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía
La Ciudad

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza
Ovación

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Cocoliso González y el presente de Newells: Uno entra a la cancha con esa vergüenza

Por Hernán Cabrera
Ovación

Cocoliso González y el presente de Newell's: "Uno entra a la cancha con esa vergüenza"

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Por Gustavo Conti
Ovación

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina
Policiales

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo
Policiales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole
La Ciudad

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria
Policiales

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile
La Ciudad

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newells
Policiales

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?
La ciudad

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto
La Ciudad

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

Comenzó el bacheo de la ruta 33 tras un amparo judicial en Chabás
La Región

Comenzó el bacheo de la ruta 33 tras un amparo judicial en Chabás