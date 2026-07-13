Un árbitro estadounidense para la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Ismael Elfath, el mismo que dirigió Brasil-Noruega en octavos de final, será el juez de la semifinal entre Argentina e Inglaterra

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El estadounidense Ismael Elfath, árbitro de la semifinal en Atlanta entre Argentina e Inglaterra. Su último partido fue Brasil ante Noruega.

El árbitro estadounidense Ismael Elfath tendrá a su cargo la conducción de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, el miércoles a las 16 en Atlanta. Tiene como antecedentes 6 partidos mundialistas : 3 en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y 3 en la actual Mundial.

Elfath estará acompañado por los jueces de línea estadounidenses Corey Parker y Kyle Atkins , y el cuarto árbitro será el italiano Maurizio Mariani

Los partidos que dirigió Elfath en el Mundial de Qatar fueron Portugal-Ghana (3-2) y Camerún-Brasil (1-0), por la fase de grupos, y Japón- Croacia (1-1 y 3-1 en definición por penales) por los octavos de final.

En el presente Mundial fue el responsable de los partidos entre Países Bajos-Japón (2-2) y España-Uruguay (1-0), ambos por la fase de grupos, y Noruega-Brasil (2-1), por los octavos de final.

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En su último partido no advirtió una falta sobre Matheus Cunha dentro del área noruega. Desde el VAR le advirtieron de la infracción y entonces sancionó penal, desperdiciado luego por Bruno Guimarães.

Elfath nació en Casablanca, Marruecos, hace 44 años. En su juventud se mudó a los Estados Unidos y adquirió su nacionalidad.