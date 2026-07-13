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Un árbitro estadounidense para la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Ismael Elfath, el mismo que dirigió Brasil-Noruega en octavos de final, será el juez de la semifinal entre Argentina e Inglaterra

13 de julio 2026 · 21:12hs
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El estadounidense Ismael Elfath

AP

El estadounidense Ismael Elfath, árbitro de la semifinal en Atlanta entre Argentina e Inglaterra. Su último partido fue Brasil ante Noruega.

El árbitro estadounidense Ismael Elfath tendrá a su cargo la conducción de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, el miércoles a las 16 en Atlanta. Tiene como antecedentes 6 partidos mundialistas: 3 en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y 3 en la actual Mundial.

Elfath estará acompañado por los jueces de línea estadounidenses Corey Parker y Kyle Atkins, y el cuarto árbitro será el italiano Maurizio Mariani

Los partidos que dirigió Elfath en el Mundial de Qatar fueron Portugal-Ghana (3-2) y Camerún-Brasil (1-0), por la fase de grupos, y Japón- Croacia (1-1 y 3-1 en definición por penales) por los octavos de final.

Sus partidos en el actual Mundial

En el presente Mundial fue el responsable de los partidos entre Países Bajos-Japón (2-2) y España-Uruguay (1-0), ambos por la fase de grupos, y Noruega-Brasil (2-1), por los octavos de final.

>> Leer más: El complicado camino del Flaco López desde Corrientes al Mundial con Argentina

En su último partido no advirtió una falta sobre Matheus Cunha dentro del área noruega. Desde el VAR le advirtieron de la infracción y entonces sancionó penal, desperdiciado luego por Bruno Guimarães.

Elfath nació en Casablanca, Marruecos, hace 44 años. En su juventud se mudó a los Estados Unidos y adquirió su nacionalidad.

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