Deudas tributarias: más de 15.700 contribuyentes se adhirieron al plan de pagos de la provincia

Queda poco más de dos semanas para sumarse al régimen especial de regularización fiscal que ofrece planes de hasta 36 cuotas con tasas subsidiadas

Más de 15.700 contribuyentes se adhirieron al plan especial de pago de deudas tributarias provinciales.

El gobierno de Santa Fe informó que 15.710 contribuyentes adhirieron al plan especial de pago de deudas tributarias durante el primer semestre del año. El programa de regularización fiscal estará vigente hasta el 31 de julio.

El denominado "Plan de desendeudamiento provincial" permite ponerse al día con obligaciones correspondientes a Ingresos Brutos, Inmobiliario, Patente Unica sobre Vehículos y Sellos . Según la modalidad elegida, ofrece hasta 36 cuotas con tasas subsidiadas o financiación a 0% de interés .

La opción más utilizada es el Plan A, destinado a pequeñas y medianas empresas y a familias con hasta dos inmuebles o dos vehículos registrados . Hasta el 30 de junio, acumuló 11.946 adhesiones, lo que representa cerca del 76% del total de los contribuyentes que ingresaron al programa.

Dentro de ese universo, 7.183 trámites correspondieron a la regularización de deudas de Patente, 2.894 al Inmobiliario y 1.865 a Ingresos Brutos.

El subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, destacó que el programa responde a una decisión del gobierno provincial de acompañar a quienes producen, invierten y viven en Santa Fe. “Este plan fue impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro en un contexto macroeconómico complejo, caracterizado por la desaceleración de la actividad económica y las dificultades de acceso al financiamiento”, afirmó. Y señaló que el objetivo es “aliviar la carga financiera de empresas y familias, sostener el entramado productivo y fortalecer la cultura del cumplimiento fiscal”.

En tanto, el Plan B, destinado a contribuyentes con más de dos inmuebles o dos vehículos registrados, reunió 3.641 adhesiones. De ese total, 2.084 correspondieron a Patente Unica sobre Vehículos, 1.550 al Impuesto Inmobiliario, cinco a Ingresos Brutos y dos al Impuesto de Sellos.

Por su parte, el Plan C, orientado a grandes contribuyentes, registró 10 adhesiones, mientras que el Plan D, destinado a empresas con obligaciones en discusión administrativa o judicial, alcanzó las 101 solicitudes.

El plan especial de pago también contempla un régimen diferencial para prestadores de Servicios Asistenciales de Discapacidad, quienes pueden regularizar sus deudas en hasta 36 cuotas con financiación al 0% de interés.

Hasta el 30 de junio, se registraron 12 adhesiones en este segmento: cinco correspondieron a Patente Unica sobre Vehículos, cuatro a Ingresos Brutos y tres al Impuesto Inmobiliario.

Cómo adherirse al Plan Especial de Pago de deudas

1. Generar la liquidación de la deuda

* El trámite comienza en el portal de Gestiones Ciudadanas del Gobierno provincial, donde debe generarse la liquidación correspondiente al impuesto que se desea regularizar.

* Para deudas de Impuesto Inmobiliario o Patente Automotor, se debe seleccionar la opción “Visualización y liquidación de deuda”. Una vez emitida la liquidación, el sistema habilitará el acceso al Plan Especial de Pago.

* En el caso de Ingresos Brutos y Sellos, el trámite se realiza mediante la opción “Ingresos Brutos - Aportes Sociales - Liquidación de deuda”. Para ello es necesario contar previamente con el servicio “API Santa Fe - LDAE” habilitado en ARCA.

2. Seleccionar el plan

* Una vez emitida la liquidación, el sistema ofrecerá la opción “Plan Especial de Pago 2026”, desde donde podrá iniciarse la adhesión.

* El contribuyente podrá elegir la cantidad de cuotas y visualizar el monto financiado, el valor de cada cuota y el cronograma de vencimientos.

3. Completar los datos requeridos

* Antes de confirmar la adhesión, será necesario completar una declaración jurada con los siguientes datos:

Carácter invocado (titular, presidente, socio gerente, apoderado u otro).

Correo electrónico.

Teléfono de contacto.

Clave Bancaria Uniforme (CBU).

Luego se habilitará la descarga del formulario “Solicitud de convenios de pago en cuotas” y del comprobante correspondiente a la primera cuota.

Esa primera cuota podrá abonarse en entidades habilitadas o mediante medios electrónicos, incluidos tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia inmediata (DEBIN) a través de PlusPagos. Las restantes se debitarán automáticamente de la cuenta bancaria informada por el contribuyente.