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Que 20 años no es nada: a dos décadas del debut de Jorge Broun en el arco de Central

Fatura cumple este 9 de abril un nuevo aniversario de su primer partido como profesional, justo el día del debut canalla en una nueva Copa Libertadores

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

9 de abril 2026 · 10:25hs
Vuela Broun. Fatura se exige al máximo en aquel partido del 9 de abril de 2006

Vuela Broun. Fatura se exige al máximo en aquel partido del 9 de abril de 2006, el día que hizo su debut en Central.

El 9 de abril de 2006 Central jugó en cancha de Banfield, por la 14ª fecha del torneo Clausura. Fue derrota por 1 a 0 para el equipo que dirigía Leonardo Astrada, pero ese día sucedió algo particular: el debut de Jorge Broun, hoy parte del actual plantel.

Con 19 años, Broun ya formaba parte del primer equipo canalla, pero como alternativa a Cristian Alvarez. Pero esa mañana el arquero titular amaneció con una molestia en el cuádriceps, por lo que el Jefe tuvo que apelar a Fatura.

Con el dorsal número 3, en el sur bonaerense, Broun hacía su debut en la máxima categoría, en un equipo que tenía, entre otros nombres a Marco Ruben y Ángel Di María. El goleador histórico fue titular, mientras que Fideo ingresó a los 15’ del complemento y minutos después tuvo que dejar la cancha por una lesión.

Fatura, otra vez en Arroyito

Hoy, Fatu Broun está nuevamente en Arroyito como uno de los máximos referentes del plantel, compartiendo vestuario justamente con Di María y Ruben.

>>Leer más: Pachi Carrizo: "A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada"

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A los 19 años, Jorge Broun se hizo cargo por primera vez del arco de Central, con la 3 en la espalda.

A los 19 años, Jorge Broun se hizo cargo por primera vez del arco de Central, con la 3 en la espalda.

Lo cierto es que aquel 9 de abril de 2006 el arquero canalla inició una carrera que se extendió en el tiempo, con dos etapas en el club de Arroyito. Desde 2006 hasta 2013 y desde 2021 a la actualidad. Además de Central pasó por Antofagasta de Chile, Colón, Ludogorets de Bulgaria y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Su identificación con Central siempre fue evidente, pero está claro que lo de estos últimos años estuvo por encima de todo. Se recuerda, por ejemplo, que fue uno de los grandes pilares del equipo campeón de la Copa de la Liga 2023, de la mano de Miguel Ángel Russo. Fue determinante en las definiciones por penales ante Racing (cuartos de final) y River (semifinal), pero también en la final contra Platense. Fue el arquero titular del Central campeón de la Liga 2025, con Ariel Holan como entrenador. También fue parte del plantel que logró el ascenso en 2013, también con Russo como técnico.

>>Leer más: Central ante un desafío en el que el Gigante debe pesar para que el equipo sea protagonista

En busca del récord

Hoy a Fatura le toca pelear el puesto mano a mano con Jeremías Ledesm mientras busca una marca que, de lograrla, quedará para la historia. Es que tiene 277 partidos en Central y está a tan sólo siete de Edgardo Andrada. Con ocho encuentros más se convertirá en el arquero con las presencias en la historia del club.

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Jorge Broun está a 7 partidos de igual al Gato Andrada y a 8 de transformarse en el arquero con más presencias en Central.

Jorge Broun está a 7 partidos de igual al Gato Andrada y a 8 de transformarse en el arquero con más presencias en Central.

Ese día en cancha de Banfield, a Broun le tocó defender por primera vez el arco de un Central que puso también en cancha a Cristian Villagra, Gabriel Loeschbor, Ramiro Fassi, Germán Rivarola; Andrés Díaz (56’ Hernán Encina), Leonardo Borzani, Emiliano Papa (60’ Angel Di María) (74’ Ricardo Moreira); Emiliano Vecchio; Pablo Vitti y Marco Ruben.

De aquel 9 de abril de 2006 del debut en primera división a este 9 de abril de 2026 a la espera de la Copa Libertadores. Toda una vida en el mundo del fútbol y más de la mitad de lo vivido como futbolista profesional.

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