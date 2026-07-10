Ángel Di María publicó un cálido mensaje en apoyo al duro momento que atraviesa Campaz

Angelito se sumó a las voces de aliento a su compañero en Central en el medio del hostigamiento que recibió en las redes por fallar en una opción de gol

Ángel Di María y Jáminton Campaz con la camiseta de Central que los une.

Jáminton Campaz enfrenta duras críticas tras la derrota de su selección, Colombia, ante Suiza en los octavos de final del Mundial. En el medio de esta dura situación, varias voces de apoyo se escucharon en las últimas horas: referentes salieron a respaldarlo ante las críticas y amenazas que recibió por errar una opción de gol. Uno de los mensajes de respaldo fue de su compañero en Central Ángel Di Maria, quien le dirigió un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram.

El exjugador de la selección argentina le respondió a Campaz en su publicación refiriéndose a su participación en la Copa del Mundo y al odio que ha enfrentado, algo sobre lo que pidió mermar al final de su mensaje con un pedido de respeto: “Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”.

“Amigo. Cabeza arriba que diste todo por tu país. El fútbol siempre te da revancha. No bajes los brazos. Seguí luchando por tus sueños. Que nadie te quite la alegría ni la felicidad de a ver jugado un Mundial con tu país. Te quiero bichinnnnn”, respondió Di María con el fin de brindarle ánimo en medio del difícil momento que atraviesa después del partido contra Suiza.

Otras voces de apoyo a Campaz

Además del campeón del mundo, cientos de personas le manifestaron a Jáminton Campaz su respaldo y lo celebraron por su desempeño con la Selección Colombia.

Su compañero de Mundial Juan Fernando Quintero también respondió al mensaje del Bicho en las redes sociales y le dijo: “Vamos, arriba mi negro te amo y te voy a extrañar“.

Incluso el famoso cantante colombiano Santiago Cruz le dedicó unas palabras: ”Bicho, yo sé que hace más ruido el odio y la mala energía, pero somos muchos los que seguimos teniendo el respeto como bandera. Abrazo enorme en este momento, hermano. Frente en alto y para adelante con toda, papá!!!!“.