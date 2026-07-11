Central tuvo un buen día y venció a San Lorenzo en su segundo amistoso de pretemporada

El Canalla se impuso 1-o con gol de Pol Fernández. Otra vez no estuvo el capitán Ángel Di María. El alternativo terminó igualado 1 a 1

Este sábado por la mañana Rosario Central venció a San Lorenzo de Almagro en Arroyo Seco, en lo que fue la segunda jornada de amistosos de pretemporada con vistas a la triple competencia que afrontará el Canalla durante este segundo semestre de 2026.

Los dirigidos por Jorge Almirón y los de Pipo Gorosito se enfrentaron en dos encuentros de dos tiempos de 30 minutos cada uno. La primera de las contiendas, protagonizada por mayoría de titulares en ambos equipos, quedó en manos de los Canallas al vencer por 1 a 0.

El único tanto fue conseguido por Guillermo “Pol” Fernández cuando promediaba la segunda etapa. En tanto, el segundo partido, con formaciones alternativas para ambos, terminó igualado 1 a 1. El gol de la visita lo anotó Agustín Ladstatter, mientras que el tanto de la igualdad fue obra del juvenil Paulo Bustos .

Como había ocurrido el último miércoles, cuando Central jugó dos amistosos ante la reserva de Colón de Santa Fe, Ángel Di María no tomó parte en ninguno de los ensayos.

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Fideo sigue trabajando con la prioridad apuntada a su puesta a punto física. Otros que siguen sin sumar minutos en los partidos de práctica son: el lateral derecho Emanuel Coronel, el marcador central Juan Giménez, el volante Vicente Pizarro y el extremo Gaspar Duarte. Tampoco Jaminton Campaz, quien tras disputar el Mundial debe reincorporarse el próximo jueves.

De ellos no hay ningún reporte médico que advierta que no pueden hacer fútbol. Lo mismo sucede con Enzo Copetti, quien fue titular en el amistoso principal ante la reserva de Colón el pasado miércoles. Pero fue reemplazado promediando el primer tiempo de ese ensayo, y ya no volvió a jugar.

Ante la baja de Enzo Giménez, quien se irá a Querétaro de México, el lateral derecho fue ocupado por Ignacio Ovando. En el otro lateral, el lugar entre los titulares fue para Alexis Soto, mientras que Agustín Sández jugó para el alternativo.

Las formaciones de Central y San Lorenzo

En cuanto a los amistosos de este sábado ante el Ciclón, para el primer cotejo, que fue arbitrado por Milton Ayala, el once principal de Central formó con Jeremías Ledesma; Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar, Gastón Ávila y Alexis Soto; Franco Ibarra y Federico Navarro; Marcelo Cabrera, Guillermo Fernández y Giovanni Cantizano; Marco Ruben.

Mientras que el once de San Lorenzo contó con Facundo Altamirano; Nicolás Blanco, Ezequiel Herrera, Alejo Córdoba, Agustín Pérez y Mathias De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi y Facundo Gulli; Matías Reali y Rodrigo Auzmendi.

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Para el segundo partido de entrenamiento, que fue arbitrado por Israel Cuello y enfrentó a los equipos alternativos de los de Arroyito y del Ciclón, los auriazules formaron con Damián Fernández; Marco Vicente, Facundo Mallo, Sebastián Zaracho y Agustín Sández (48' Asael Oviedo); Lucas Ramos, Santiago Segovia y Paulo Bustos; Valentino Felici (48' Tomás Salteño), Tobías Cervera (ET Ignacio Moreno) y Fabricio Oviedo (48' Thiago Ponce). DT: Jorge Almirón.

En tanto, el once alternativo de San Lorenzo estuvo integrado por José Devecchi; Gonzalo Alassia, Franco Lorenzón, Guzmán Corujo y Teo Rodríguez Pagano; Agustín Ladstatter, Juan Cruz Rattalino, Gonzalo Abrego y Gregorio Rodríguez; Nahuel Barrios y Diego Herazo. DT: Néstor Gorosito.

Un amistoso más antes del debut

Central tiene un amistoso más por delante. Será el próximo miércoles, también en Arroyo Seco, ante Unión. Después, al equipo de Almirón se le vendrá el debut en el torneo Clausura, el jueves 23 frente al último campeón, Belgrano, en condición de visitante.