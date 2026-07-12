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Personas a caballo atacaron a competidores de una carrera en Río Negro

Videos que se difundieron en redes sociales mostraron a jinetes que golpearon con rebenques a algunos de los competidores

12 de julio 2026 · 22:01hs
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Personas a caballo atacaron a competidores de una carrera en Río Negro

La tradicional carrera de trail Doble Apolo, disputada este domingo en Paso Córdoba, General Roca, provincia de Río Negro, se vio afectada por episodios de violencia, ya que un grupo de personas a caballo atacó a corredores en un tramo de la competencia.

Videos que se difundieron en redes sociales mostraron a jinetes que atacaron a golpe de rebenque a algunos de los competidores.

Uno de los participantes, que llevaba la cámara corporal que captó el momento de la agresión, aseveró: "Esto jamás lo vi en mi vida y espero no verlo más. En el kilómetro 2 de la ruta de la Doble Apolo, lugareños del sector atacaron violentamente a todos los corredores, sin dejarlos pasar libremente".

La organización confirmó que personas a caballo retiraron la señalización del circuito y que también arrojaron piedras contra los corredores.

Confirmaron además que este lunes presentarán una denuncia judicial. "Vamos a la Justicia a denunciar con corredores y funcionarios municipales. Tenemos los permisos de Vialidad Rionegrina y del Municipio, pagamos el permiso del Área Protegida y los adicionales de la Policía. Tenemos todo en regla", indicaron.

También detallaron que la competencia se realiza desde hace 18 años y que, si bien en otras oportunidades habían recibido amenazas, nunca se había registrado un hecho de violencia. "Siempre recibimos amenazas antes del evento, pero ahora fueron más allá", señalaron.

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