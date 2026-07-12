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Escalada ofensiva: Estados Unidos lanzó más ataques contra Irán

La ONU advirtió que “un retorno a las hostilidades a gran escala tendría consecuencias catastróficas”

12 de julio 2026 · 22:50hs
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Escalada ofensiva: Estados Unidos lanzó más ataques contra Irán

Estados Unidos lanzó varios bombardeos contra Irán este domingo luego de un ataque iraní contra una embarcación en el estrecho de Ormuz. Teherán respondió con ataques contra Baréin, Kuwait, Qatar, Jordania y Omán, la nación al otro lado del estrecho a la que Irán presiona para que colabore en la gestión del tráfico marítimo.

El Ejército estadounidense indicó que buscaba “degradar” la “capacidad de Irán de atacar barcos comerciales que transitan libremente” por el estrecho. La declaración se produjo tras una tercera ronda de ataques.

La primera oleada de bombardeos se produjo en respuesta a un ataque iraní contra un buque portacontenedores en la crucial vía fluvial el día anterior. En represalia, Irán atacó a Estados árabes del Golfo en un ciclo creciente de violencia que envió al borde del colapso a las negociaciones entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra.

Estados Unidos volvió a atacar más tarde. El gobernador de la isla de Qeshm, ubicada cerca del estrecho, dijo que se habían disparado menos de una docena de proyectiles contra objetivos militares allí, sin víctimas. También se escucharon explosiones en la ciudad costera de Bandar Abás y en la ciudad de Hajiabad, al norte.

Un funcionario estadounidense dijo que algunos de los ataques tuvieron como objetivo sistemas de misiles y de defensa aérea, así como embarcaciones de la Guardia Revolucionaria paramilitar.

Irán y Estados Unidos están casi en el punto medio del período de 60 días de su acuerdo provisional destinado a alcanzar un fin permanente a la guerra. El estrecho, una ruta clave para el suministro mundial de petróleo y gas natural y considerado desde hace tiempo como una vía fluvial internacional, se convirtió en punto de fricción en negociaciones que parecen estar en peligro de colapso.

“Un retorno a las hostilidades a gran escala tendría consecuencias catastróficas”, declaró el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

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