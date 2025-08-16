El hijo de Edgardo Bauza dio detalles de la salud del Patón: cómo está de ánimo el ídolo de Central Maxi Bauza, hijo del Patón, habló sobre cómo está de salud el exjugador y director técnico campeón con Rosario Central. 16 de agosto 2025 · 16:40hs

El Patón Edgardo Bauza ganó la Copa Argentina con Central en 2018.

Maxi Bauza habló sobre el estado de salud de su padre, el queridísimo Patón, ídolo de Central. “Siempre que estoy en Ecuador es parada obligatoria ir a visitarlo a Quito. Mi viejo está bien físicamente, pero en lo cognitivo ya avanzó bastante, pero lo más importante es que está bien cuidado y que se lo ve bien. Yo creo que está como en su mundo, por así decirlo, pero en un mundo en el que se ve que no la está pasando mal porque sonríe, sale a caminar, desde ese lado estamos tranquilos”, dijo Maxi en diálogo con el stream La Cicloneta.

Maxi integró el cuerpo técnico junto a su padre en su etapa como entrenador de San Lorenzo donde fueron campeones de la Copa Libertadores de 2014.

Por su parte, Maxi también habló del reconocimiento que le hizo el club de Boedo al ponerle el nombre de Edgardo al vestuario local. “Fue muy lindo el reconocimiento. Ahora también le hicieron uno en Liga de Quito que también fue muy emocionante y están buenas esas cosas. Liga, en su momento, también hizo Una Noche Blanca en la que estuvieron todos los jugadores de esa época y ver a los jugadores emocionarse y ver a mi viejo es muy lindo. Era lo que siempre me marcaba mi viejo: que te recuerden así, vale más que cualquier otro título”, confió Maxi.

Central debe homenajear al Patón En noviembre de 2022 San Lorenzo nombró Edgardo Patón Bauza el vestuario local y se pintó la cara de él con la Copa Libertadores en uno de los muros debajo de la popular local. Está claro que más temprano que tarde, Central, su casa, deberá rendirle el merecido tributo a quién fue campeón como jugador y entrenador para escribir páginas gloriosas en la entidad de Arroyito.