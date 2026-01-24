Central arranca con mucho oxígeno el 2026, pero debe revalidar sus pergaminos

Central enfrenta a Belgrano en el Gigante en su primer partido oficial del año con nuevo DT, otro arquero y una ausencia de peso

Central comenzará su camino oficial en 2026 esta noche cuando desde las 22 reciba a Belgrano en el Gigante de Arroyito con el arbitraje de Yael Falcón Pérez. Lo hará con nuevo DT, otro arquero titular y con un joven futbolista en la mitad de la cancha que tendrá que suplir el hueco que dejó un experimentado.

El flamante entrenador es Jorge Almirón, quien sucedió en el cargo a Ariel Holan. El profesor dejó la vara muy alta: ganó los dos clásicos, fue campeón de la Liga Profesional 2025 y solamente perdió dos partidos sobre 32 en las fases regulares de los torneos Apertura y el Clausura 2025.

Claro que en dos partidos eliminatorios de esas competiciones, contra Huracán en el primer semestre del año pasado y frente a Estudiantes en la segunda mitad de 2025, quedó afuera por detalles. Lo mismo le pasó en 16vos de final de la Copa Argentina, donde cayó contra Unión en la definición por penales pero antes tuvo la chance de clasificar en los pies de Ignacio Malcorra, quien malogró un penal faltando muy poco para la terminación del partido.

Almirón ya tomó su primera decisión fuerte: todo parece indicar que el arquero titular será Jeremías Ledesma. Además, se decidiría por Vicente Pizarro para sustituir a Malcorra. Por lo cual, como adelantó en su primera conferencia de prensa, no iba a tocar mucho respecto a los que venían jugando con Holan.

La misma defensa en Central

De hecho, en defensa mantendrá a Emanuel Coronel, Facundo Mallo y Agustín Sández. Juan Cruz Komar estará ausente ya que tuvo que ser operado, por lo cual su puesto sería ocupado por el juvenil Ignacio Ovando, quien en los últimos partidos fue la primera opción en la zaga central. Gastón Ávila, otro de los refuerzos auriazules, sufrió una molestia en el tobillo en el amistoso frente a Almirante Brown y está en duda.

El dueño de la contención en la mitad de la cancha seguirá siendo Franco Ibarra. El volante no fue titular en los últimos tres cotejos de 2025 (solo entró unos minutos contra Estudiantes el último partido) y su ausencia se sintió.

El paraguayo Enzo Giménez se quedó con el puesto de extremo por la derecha y le ganó de momento la pulseada a Gaspar Duarte.

Campaz ahora debe ser más que nunca el socio de Di María

Las mejores cartas los canallas las tienen en sus volantes ofensivos. Con Ángel Di María como director principal, el que ahora -ante la ausencia de Malcorra- tendrá más responsabilidades y sobre todo compromiso es el colombiano Jaminton Campaz.

Esta fue otras de las novelas de la pretemporada. Finalmente, quien tantas alegrías le dio al pueblo canalla en los clásicos y fue una pieza vital tanto en los títulos de 2023 como de 2025, no renovó su contrato y continuará su carrera en Independiente.

En su reemplazo van a estar puestos todos los ojos, porque su lugar será ocupado por el chileno Vicente Pizarro, quien llegó procedente de Colo Colo. De momento todo es una incógnita, ya que como no se pudieron ver los amistosos, es imposible desarrollar una crónica y opinar sobre las diferencias en el juego en ese lugar que presentó Central respecto al año pasado cuando estaba Malcorra.

En el terrero de las especulaciones, se supone que Central pierde mucho en experiencia y juego ofensivo. Pero gana en equilibrio, porque Pizarro puede ser una buena rueda de auxilio tanto para Ibarra como para Di María en el primer pase de salida.

Delanteros afilados

Arriba, luego del susto que recibió el hincha de Central por una posible partida, Alejo Veliz continuará siendo la referencia de área. Los canallas tuvieron una buena pretemporada con sus delanteros ya Enzo Copetti, Agustín Módica, Fabricio Oviedo y Franco Frías llegaron a la red.

Belgrano presentaría en gran parte la misma alineación que fue utilizando en los amistosos, en los que el Pirata no recibió goles y sus delanteros (Uvita Fernández, Lucas Passerini y Lautaro Gutiérrez) convirtieron goles. El entrenador, Ricardo Zielisnki, presentaría su clásico 4-4-1-1, con lo que buscará un equipo compacto que se arme de atrás para adelante.

Las cartas ya están echadas. Mucha agua pasó debajo del puente desde el 23 de noviembre de 2025, cuando los canallas quedaron eliminados tempranamente del Clausura del año anterior. Central goza de muy buena salud pero no debe dormirse en los laureles, porque en el fútbol el crédito se agota muy rápido.