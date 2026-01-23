Central recuperó a un goleador que ya la metió en un amistoso en la reserva

El canalla se impuso 1 a 0 ante Unión con un tanto de un juvenil de 19 años que viene de una lesión.

La reserva de Central se prepara para su debut en el Torneo Proyección.

La reserva de Central que conduce Mario Pobersnik, disputó un amistoso este viernes de 80 minutos ante Unión en la cancha número 5 de Arroyo Seco y se impuso por 1 a 0 y continúa su preparación de cara el inicio del Torneo Proyección.

El tanto del triunfo auriazul fue obra de Ignacio Moreno. Es un delantero rosarino que ya cuenta con 19 años y nació el 8 de febrero de 2006. Además de ser un goleador de raza no es ningún negado con la pelota, y cuanto tiene que retroceder unos metros para no perder contacto con el balón se siente muy cómodo.

En marzo de 2025, la anotó sus primeros dos goles en reserva a Lanús, y cuando todo estaba encaminado para tener un buen año, sufrió una importante lesión que lo tuvo marginado todo el año.

Mejor jugador en la Copa Libertadores sub-13 en 2020

El nombre de Ignacio Moreno comenzó a sonar hace cinco años, unos días antes de la pandemia. Central participó a principios de 2020 de la Liga Desarrollo de la Conmebol, una especie de Copa Libertadores sub-13 en Paraguay, donde los canallas cayeron en la final contra Fluminense en un equipo donde además jugó Juan Giménez.

El delantero además de convertir 7 goles en 6 partidos fue elegido por la organización del torneo como el mejor jugador de la categoría y recibió el premio de manos de Gonzalo Belloso quien en ese entonces era secretario general adjunto de Conmebol.

La formación de la reserva de Central

Ezequiel Zapata; Santiago Burgos, Joaquín Yapura, Elian Pizzi y Valentín Becerra; Joaquín Espina y Lucas Ramos; Lisandro Duarte, Paulo Bustos y Joaquín Ferraris; Ignacio Moreno

Gol: 16’ST Ignacio Moreno

Cambios: 0’ST Bautista San Martín x Ezequiel Zapata, Juan Ignacio Guzmán x Joaquín Espina y Gabriel Sánchez x Paulo Bustos. 20’ST Sebastián Lago x Santiago Burgos, Nehemías Báez x Valentín Becerra, Bruno Pasinato x Lucas Ramos, Hernán López x Lisandro Duarte, Santiago Enrique x Joaquín Ferraris y Oliverio Taglialegne x Ignacio Moreno.

