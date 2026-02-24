La Capital | Ovación | Fórmula 1

Dónde ver a Franco Colapinto: la Fórmula 1 confirmó un nuevo acuerdo de TV

La máxima categoría del automovilismo anunció qué cadena de deportes transmitirá las carreras durante las próximas tres temporadas

24 de febrero 2026 · 13:54hs
Franco Colapinto se prepara para otra temporada en la Fórmula 1

Franco Colapinto se prepara para otra temporada en la Fórmula 1

La Fórmula 1 confirmó que renovó su asociación con ESPN para las transmisiones en vivo de cada una de las carreras, sprints y toda la actividad de la máxima categoría del automovilismo, por lo que mantendrán las mismas transmisiones hasta el final de la temporada 2028.

Los fanáticos de 18 países de Latinoamérica (a excepción de México y Brasil) y el Caribe podrán seguir a Franco Colapinto y los demás pilotos de la F1 a través de la mencionada cadena de deportes por los próximos tres años.

“La renovada colaboración, que comienza antes del inicio de la temporada de Fórmula 1 en Melbourne (6-8 ) en marzo, brindará a los aficionados acceso a todas las sesiones de entrenamientos y clasificación, F1 Sprint, Grandes Premios, entrevistas con los pilotos y análisis de expertos sobre las últimas noticias, tanto en la pista como en el paddock”, describieron en el comunicado oficial.

A su vez, como parte del paquete de transmisiones que tendrá a cargo ESPN en la región, los seguidores de “podrán ver las carreras de apoyo de Fórmula 2 y Fórmula 3, así como la serie femenina F1 Academy y la Porsche Super Cup”.

El crecimiento de la Fórmula 1 en Latinoamérica

Al respecto, detallaron: “La Fórmula 1 ha experimentado un fuerte crecimiento en Latinoamérica y el Caribe en los últimos años, como lo refleja el creciente interés global en este deporte. Hay más de 150 millones de aficionados en la región, un aumento del 5 % con respecto a 2024, de los cuales el 45 % son mujeres y el 43 % son menores de 35 años”.

>> Leer más: Alpine respondió en Baréin, pero Flavio Briatore criticó los cambios de la Fórmula 1

Por el lado de Argentina, aseguraron que la participación de Franco Colapinto impulsó la llegada de nuevos seguidores, por lo que hay “17,2 millones de aficionados” en el país, lo que convierte a la F1 “en la liga deportiva más popular del país a nivel mundial, superando a la NFL y la NBA”.

Cronograma completo para la temporada 2026 de la Fórmula 1

  • 06-08 de marzo: GP Australia, Melbourne
  • 13-15 de marzo: GP de China, Shanghai (con carrera sprint)
  • 27-29 de marzo: GP de Japón, Suzuka
  • 10-12 de abril: GP de Bahréin, Sakhir
  • 17-19 de abril: GP de Arabia Saudita, Jeddah
  • 01-03 mayo: GP de Miami (con carrera sprint)
  • 22-24 de mayo: GP de Canadá, Montreal (con carrera sprint)
  • 05-07 de junio: GP de Mónaco
  • 12-14 de junio: GP de España, Barcelona
  • 26-28 de junio: GP de Austria, Spielberg
  • 03-05 de julio: GP de Reino Unido, Silverstone (con carrera sprint)
  • 17-19 de julio: GP de Bélgica, Spa-Francorchamps
  • 24-26 de julio: GP de Hungría, Budapest
  • 21-23 de agosto: GP de Países Bajos, Zandvoort (con carrera sprint)
  • 04-06 de septiembre: GP de Italia, Monza
  • 11-13 de septiembre: GP de Madrid, Madrid
  • 25-27 de septiembre: GP Azerbaiyán, Bakú
  • 09-11 de octubre: GP de Singapur (con carrera sprint)
  • 23-25 de octubre: GP de Estados Unidos, Austin
  • 30-01 de noviembre: GP de Ciudad de México, Ciudad de México
  • 06-08 de noviembre: GP de Brasil, San Pablo
  • 19-21 de noviembre: GP de Las Vegas, Las Vegas
  • 27-29 de noviembre: GP de Qatar, Lusail
  • 04-06 de diciembre: GP de Abu Dabi, Yas Marina

