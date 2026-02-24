Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura El Canalla viajará a La Plata para buscar seguir sumando y acomodarse en su zona. En esta nota los detalles y estadísticas del partido 24 de febrero 2026 · 13:33hs

Rosario Central visitará a Gimnasia en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata por la 7ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Lobo y el Canalla de este miércoles por la tarde.

A qué hora juegan Gimnasia vs. Central El partido correspondiente a la Zona B entre Gimnasia y Central será este miércoles 25 de febrero, desde las 17, en el estadio Juan Carmelo Zerillo con el arbitraje principal de Fernando Echenique, mientras que Álvaro Carranza estará en el VAR.

Dónde ver Gimnasia vs. Central La transmisión del encuentro entre el Lobo y el Canalla será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Centra2CML El último enfrentamiento entre Gimnasia y Central fue goleada 3-0 del Canalla en El Bosque. Celina Mutti Lovera / La Capital >> Leer más: El ex técnico de Central que está entre los principales candidatos para remplazar a Marcelo Gallardo

Posibles formaciones de Gimnasia y Central Gimnasia: El entrenador Fernando Zaniratto no dio indicios del once titular del Lobo. Central: Jeremías Ledesma o Jorge Broun; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Luca Raffin, Alexis Soto; Federico Navarro, Pol Fernández; Julián Fernández, Santiago Segovia, Giovanni Cantizano; y Fabricio Oviedo. DT: Jorge Almirón. Embed