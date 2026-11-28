En agosto fue la gran figura del equipo de Almirón, que ganó 1 a 0. ¿Volverá a jugar contra el Guapo? Vuelve Avila y Di María aún no se sabe

Central vencía a Barracas Central por 1 a 0 desde el primer tiempo con gol de Alan Rodríguez. Se jugaba la segunda etapa tiempo y el equipo de Damián Ayude apretaba en búsqueda del empate, mientras que el de Jorge Almirón apostaba a aprovechar los espacios que le dejaba su rival para intentar algún contragolpe. El asedio del Guapo crecía, al mismo tiempo que la figura de Axel Werner se agigantaba en el arco canalla.

El partido se jugó el 16 de agosto, fue la última vez que se enfrentaron y ese día Werner fue la gran figura, no sólo de Central sino del encuentro. El ex-Atlético Rafaela, Boca y Atlético Madrid paró dos o tres pelotas decisivas y el equipo de Arroyito pudo volver a Rosario con una victoria muy valiosa, sobre todo porque Almirón había apelado a un equipo con mayoría de suplentes.

Central y Barracas volverán a enfrentarse mañana, esta vez en Arroyito y en una instancia decisiva: será por los cuartos de final del torneo Clausura y la victoria, en el juego o por penales, tendrá premio: el equipo que la consiga pasará a la semifinal para jugar contra el ganador del choque entre Boca y Gimnasia y Esgrima La Plata.

La actuación de Werner en ese último antecedente fue determinante para el Canalla y quizás ese recuerdo le otorgue alguna posibilidad de volver a ser titular mañana, aunque Almirón, fiel a una vieja costumbre, no dio ninguna sola pista sobre el tema.

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Para jugar ante Barracas mañana a las 17 en el Gigante, Central ya tiene un regreso asegurado, el de Gastón Ávila. El zaguero cumplió con la sanción de una fecha que le impusieron por su expulsión ante Estudiantes de Río Cuarto y volverá al equipo por Juan Giménez. El chico jugó bien ante Gimnasia de Mendoza, pero la titularidad de Ávila no se discute.

Di María, casi seguro pero no del todo

Es casi seguro que también se produzca el regreso de Ángel Di María, aunque por ahora no hay certezas. El campeón del mundo es el jugador más determinante del equipo, pero sus persistentes dolencias musculares dejan siempre un margen de dudas sobre su presencia. Si no juega, su lugar será ocupado otra vez por Julián Fernández.

Es muy probable que Almirón no esté pensando en más cambios. O quizás sí: el de Werner por Jeremías Ledesma en el arco. En Arroyito hay quienes creen que Conan no es indiscutible para el técnico y no sería la primera vez que apuesta fuerte al optar por el suplente en lugar del que vino de River para ser el titular en el arco.

Desde que regresó de Aldosivi, donde estuvo a préstamo durante algunos meses, Werner jugó tres partidos desde el arranque. Aquel ante Barracas, en el que fue decisivo para sostener el 1 a 0 de Central, otro frente a Argentinos, en el Gigante, y contra Estudiantes en la final de la Supercopa que se jugó en el estadio Madre de Ciudades.

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Axel Werner recibió un gol en tres partidos

En todos esos partidos, el rafaelino tuvo buenas actuaciones. Dos veces mantuvo el arco invicto (ante Barracas de visitante y contra Argentinos en Arroyito) y en el tercero recibió un gol cuando apenas se jugaba el primer minuto de la final ante el Pincha en Santiago del Estero. Fue tan tempranero ese tanto que parecía que al Canalla se le venía la noche, pero luego lo dio vuelta, ganó 3 a 1 y se quedó con el trofeo. Ese día, Werner le tapó un remate difícil a Mancuso y sobre el final, cuando Estudiantes fue a la carga barracas para tratar de achicar diferencias, controló bien un par de centros, el arma más letal del equipo de La Plata.

Después de esa final conquistada por Central, Werner sufrió un esguince de rodilla y se quedó sin posibilidades, no ya de jugar, sino incluso de entrenar. Ahora está a pleno y en condiciones de jugar.

Si Almirón eligiera a Werner para jugar contra Barracas, el que pagaría es Ledesma. El arquero que llegó desde River siempre llevó el cartelito de titular, aunque sus actuaciones fueron desparejas. Tuvo aciertos y errores, pero al parecer nunca fue un indiscutible para el técnico. En aquella final contra Estudiantes estaba disponible, pero Almirón puso a Werner cuando Central se jugaba un título y la apuesta salió bien. ¿Volverá a ser el arquero en el cruce con el Guapo en búsqueda de la semifinal? Aunque nadie en Central lo afirme, tampoco hay muchos que descarten rabiosamente esa probabilidad.