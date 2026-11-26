Entre las virtudes que tiene el canalla sobresale su capacidad goleadora. En el Clausura que está peleando convirtió en todos los partidos, salvo uno

Jaminton Campaz fue uno de los goleadores en la última victoria de Central, ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Después de la gran victoria ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza , que le permitió a Central avanzar a los cuartos de final del torneo Clausura, se hizo referencia al poder de gol que tiene el equipo de Jorge Almirón. Pero esa capacidad goleadora va un poco más allá de esta seguidilla de partidos en los que el Canalla metió el pie en el acelerador. Tomando como referencia el torneo Clausura, anotó en todos los partidos, excepto en uno .

Para lo que se está jugando, y para encarar los tres pasos que tiene por delante para cumplir el sueño de la coronación, nada mejor que contar con ese sustento goleador.

Es cierto, puede cumplirlo sin marcar goles porque el esquema permite que, con el empate, aun sin tantos en el medio, pueda sortear los 90 minutos reglamentarios y también el alargue. Sin embargo, tener a mano el sostén del gol es un as en la manga.

Central fue el equipo con más goles a favor en la fase regular del torneo Clausura, junto a Instituto: marcaron 26 tanto en la fase de grupos, lo que les permitió terminar primeros en sus zonas.

Di María, capitán y referente de Central, es el máximo goleador del canalla en lo que va del año. Celina Mutti Lovera / La Capital

Gritó en 15 de los 16 jugados

El dato sustantivo es que en las 16 fechas disputadas en la fase regular, el Canalla marcó en 15 encuentros. En el único en el que no lo hizo fue en el empate sin goles frente a Racing, por la segunda fecha. Incluso lo hizo en las dos derrotas (ante Belgrano y Gimnasia y Esgrima La Plata) que sufrió en el campeonato.

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Si se lo aborda simplemente como un número, se lo podría reducir tranquilamente a un dato meramente estadístico, pero de fondo hay algo que tracciona. Hoy Central es un equipo al que, al menos hasta aquí, es necesario convertirle más de un gol para torcerle el brazo.

De lo que no hay dudas es de que esta virtud se potenció cuando la exigencia le golpeó la puerta al equipo canalla en esa lucha titánica por el primer puesto en la tabla anual. ¿Cuándo arrancó ese proceso? En el partido frente a Tigre.

Mucho más bajo presión

Bajo esa presión, el equipo de Almirón empezó a jugar un torneo aparte, en el que el margen de error se redujo a la mínima expresión. Cada partido, si no había triunfo, la chance de pelear por el título de Liga inexorablemente se iba a esfumar.

El Gato Ávila se despachó hasta aquí con cinco goles, uno de ellos fue nada menos que en el clásico. Virginia Benedetto / La Capital

Desde ese momento hasta hoy, Central obtuvo ocho triunfos en nueve partidos. El restante (ante Banfield) terminó en empate. Y todas esas alegrías las construyó, por supuesto, a base de goles. Fueron 20 gritos en esos últimos nueve encuentros por el torneo Clausura. Y fueron 17 en los últimos seis cotejos, todos con victorias, en lo que el Canalla inició decididamente una levantada futbolística que le permitió luchar palmo a palmo con Boca y Argentinos Juniors hasta la última fecha por el primer puesto en la tabla anual.

Hay veces en las que los delanteros están superamigados con el gol, otras en las que se llevan a las patadas y son otros los futbolistas que tienen que salir al rescate. En el caso de Central no hay un comportamiento lineal en ese sentido, porque no hay un goleador indiscutido. Quizá allí radique otro de los grandes méritos.

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El jugador que sea

Puede ser Ángel Di María, Jaminton Campaz, Julián Fernández, alguno de los centrodelanteros o bien un defensor, como el caso de Gastón Ávila. A cualquiera le puede tocar convertir, aunque hoy parece ser lo de menos.

Julián Fernández fue el que abrió el camino a la victoria frente a Estudiantes de Río Cuarto. Celina Mutti Lovera / La Capital

A medida que fue pasando el Clausura, cada equipo fue tomando nota de que debía cuidarse de este Central que les convirtió a todos, excepto a Racing (hubo otros dos partidos en el semestre en los que tampoco marcó y fueron los de la ida y vuelta ante Corinthians por la Copa Libertadores). A todos se la complicó, a algunos más que a otros.

Tuvo encuentros en los que dio la nota o llamó la atención esa capacidad goleadora. Sin dudas, uno de ellos fue contra Independiente Rivadavia, en el que la diferencia fue abrumadora (5-0). Marcaron un fuerte registro también los choques ante Atlético Tucumán y el fin de semana contra el Lobo mendocino, en el que aparecieron dos gritos muy tempraneros. Pero más allá de las características de uno u otro partido, todo lo que Central logró hasta aquí fue como consecuencia de esos buenos resultados que se construyeron a base de goles y, se insiste, fueron tantos que dieron el presente en prácticamente todos los partidos.