En el último choque, el Canalla venció al Guapo con un equipo alternativo. La única que vez que se enfrentaron en un partido eliminatorio fue derrota

Alan Rodríguez lo grita con fuerza en el último antecedente entre Central y Barracas, por el torneo Clausura.

Ante otro partido de eliminación directa, Cerntral toma los recaudos del caso. Ya dejó atrás los octavos de final, ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, y lo que viene, por cuartos, es Barracas Central , equipo con el que tiene un antecedente inmediato favorable y otro, un poco más lejano en el tiempo, que le produjo un mal trago.

Central se jugará el próximo fin de semana en Arroyito el pase a la semifinal del torneo Clausura, por eso la necesidad de ajustar hasta el más mínimo detalle. Y los dos equipos tienen conocimiento uno del otro.

Uno de los rivales que tuvo el Canalla en la fase de grupos del torneo fue justamente Barracas Central, al que enfrentó en condición de visitante. No sólo le ganó, sino que lo hizo con un equipo alternativo. ¿La contracara? Aquella eliminación que sufrió a manos del Guapo en lo que fue la única vez que se cruzaron por un partido eliminatorio.

El momento en el que el equipo de Jorge Almirón viajó a cancha de Barracas Central fue especial. Era recién la quinta fecha del torneo, pero con la disputa en paralelo de la Copa Libertadores .

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En ese contexto, la decisión del técnico canalla de poner en cancha un equipo ciento por ciento alternativo, por la sencilla razón de que cuatro días después debía jugar en San Pablo la revancha contra Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Soto y Badaloni se exigen en cancha de Barracas Central, en el partido que terminó con triunfo canalla. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Un recuerdo favorable

Lo cierto es que ese recuerdo muy cercano que tiene Central contra Barracas fue favorable ciento por ciento. El equipo respondió en gran medida en ese 1-0 con gol de Alan Rodríguez. Fue titular Facundo Mallo, jugó su primer partido desde el inicio el paraguayo Sebastián Zaracho y hasta Juan Giménez hacía su redebut como titular en primera después del año de recuperación que tuvo que transitar por una lesión de rodilla.

Eso paso hace poco más de tres meses y difícilmente pueda haber algo que pueda tomarse como referencia, aunque sí cuenta el simple hecho de haber enfrentado al Guapo en este torneo.

Por Copa Argentina

Bastante más atrás en el tiempo aparece lo que fue un cruce entre Central y Barracas en un partido de eliminación directa. En esa ocasión fue el Canalla el que se tuvo que tragar la amargura de la temprana despedida de la Copa Argentina 2024.

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Aquel equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, que había sido campeón de la Copa de la Liga 2023, venía de pasar por penales (1-1 en los 90 minutos) frente al humilde Douglas Haig de Pergamino y en la próxima instancia le tocó enfrentar a Barracas Central.

Candia convierte de tiro libre en la victoria Barracas sobre Central en la Copa Argentina 2024. Virginia Benedetto / La Capital

La cancha de Platense fue el escenario donde el Canalla no dio la talla desde lo futbolístico y lo terminó perdiendo por 1 a 0 con un gol de tiro libre, recordado por todos los hinchas porque fue de un ex-Central: Jhonatan Candia.

Poco más de dos años después, los caminos de Central y Barracas vuelven a cruzarse en un partido a todo nada, en el que habrá alegría y avance a la semifinal para uno y eliminación para el otro.

Hay unos cuantos antecedentes más entre el Canalla y el Guapo, pero el más reciente es el la victoria de Central en este torneo Clausura. Y el único en un partido eliminatorio, ese de 2024, con triunfo del Guapo.