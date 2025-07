Astore no se guardó nada: "Me siento decepcionado por la forma de actuar de Keylor Navas"

"No entendí a Keylor Navas"

“No entendí porque Navas salió a hacer la entrada en calor en la previa del partido contra Banfield. Yo lo había prohibido, no sé qué pasó”, sentenció en el programa "Ni más ni menos" por La Red Rosario. Y aclaró que ya está el reemplazante del Tico. “Espínola es nuevo jugador de Newell’s”, confirmó.

El presidente rojinegro, se encargó de elogiar nuevamente el trabajo de Cristian Fabbiani en este ciclo como técnico de la institución: "Es un entrenador que trabaja mucho y que sabe llegarle al jugador. El hincha ve eso y se lo reconoce”.

Astore no evadió las consultas que surgieron ante el retraso en el pago de los sueldos a los empleados del club que le trajo algunos dolores de cabeza. “Nos demoramos con el pago de los empleados, en parte, por el párate del fútbol argentino. Cuando no hay partidos, el hincha se atrasa en pagar la cuota, y eso dilató el depósito del sueldo. La semana pasada pagamos medio aguinaldo de los empleados y hoy depositamos junio”, justificó.

Dejó su pensamiento del presente institucional y volvió a remarcar que hoy no piensa en ser parte de las elecciones de diciembre como candidato: “Creo que este es el camino, el que estamos tomando. Lógicamente que hemos tenido aciertos y equivocaciones, hay que aprender rápido. No estoy pensando en ser candidato en las próximas elecciones. Quizás gente nueva pueda hacerle bien al club. Si luego puedo aportar mi conocimiento, mejor. La deuda no llega a los 25 millones de dólares”.

Astore sobre Mateo Silvetti

Quien maneja los destinos en el Parque Independencia aseveró la intención de retener a Silvetti unos meses más y contó la realidad del mercado de pases. “Mateo Silvetti tiene contrato hasta diciembre de 2025. Aún le faltan entre 15 y 20 días para recuperarse de la lesión. La idea es que juegue hasta diciembre. Si él tiene un club para emigrar, el libro de pases cierra en septiembre. Y la llegada de Luis Ángel Díaz depende de la salida de Saúl Salcedo, que tiene la posibilidad de emigrar a Arabia Saudita. Si eso no ocurre, tenemos el cupo de extranjeros cubierto”, informó.

“Antes del clásico tenemos tres partidos pendientes y hay que tratar de sacar la máxima cantidad de puntos posibles”, indicó ante la pregunta de la cercanía de un nuevo derby y dejó en claro su postura sobre el referato argentino. "Creo que, como en todo, no hay mala intención en el arbitraje, pero si hay errores humanos. Se trata de minimizarlo con el VAR, pero no creo que haya nada adrede”, aseguró.

La nueva tribuna del Coloso

Cerrando la charla, agradeció a la Municipalidad de Rosario la chance de poder inaugurar la nueva bandeja el último domingo ante Banfield y avisó cuando estará 100 por ciento terminada: “El intendente Pablo Javkin tuvo la amabilidad de habilitar la tribuna Lionel Messi. Hoy ya tenemos una de las dos escaleras finalizadas y apuntamos a tener todo habilitado para mitad de agosto”.