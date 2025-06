Ignacio Astore reveló que Chiqui Tapia trabaja para que Lionel Messi juegue en Newell's

El presidente de la entidad del Parque reconoció que no habló con el jugador. Opinó: "Sería glorioso que tanto Di María como Messi jueguen en Rosario"

Newell's está en la búsqueda de dar un golpe de efecto que haga explotar los corazones de los Leprosos. Y no es de ahora, sino que la misión hace largos años que está activa, pero en esta ocasión aparece sobre el horizonte el escenario casi ideal para concretarla. Si bien no es simple, en el fútbol todo puede ser y más aún cuando hay muchos factores y actores que empujan para que el sueño se haga realidad. “Tapia está trabajando permanentemente para que Lionel juegue en Newell’s”, disparó sin titubear el presidente Rojinegro, Ignacio Astore , quien desde hace tiempo espera lograr el ansiado anhelo de contar con el "10".

En el medio de una tarde agitada por la "medida ejemplificadora" que tomó el club de suspender por tres meses -con quita de beca- a seis chicos de nueve años por fotografiarse con Ignacio Malcorra y que publicó La Capital con repercusión nacional e internacional, Astore no sólo fue consultado sobre este tema sino también por Messi.

"No hablé con el jugador. Considero que no corresponde hablar con él porque sería ponerlo en un lugar incómodo, tal vez tenga contrato, tal vez considera que no sea el momento, quizás tiene otros compromisos familiares. Sé el aprecio que tiene por la institución y las ganas que tiene de venir", sostuvo.