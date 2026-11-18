El grupo que llegó a los escenarios de Inglaterra y Estados Unidos, repasará dos décadas de recorrido con un show el próximo jueves 26 de noviembre

The Kavanaghs cumplen veinte años de carrera y lo celebran con un show especial en Beatmemo

La banda rosarina The Kavanaghs celebrará sus veinte años en Beatmemo, con un show especial que recorrerá canciones de todos sus discos y sumará algunas de las influencias que marcaron su identidad. La cita es el próximo jueves 26 de noviembre en Beatmemo.

El festejo encuentra a la banda mirando hacia adelante. Para el aniversario, sus integrantes grabaron tres nuevas canciones en los estudios Romaphonic de Buenos Aires, previstas para comienzos de 2027. Además, trabajan en un álbum de reversiones y reescrituras del repertorio de The Beatles y en un nuevo disco de composiciones originales.

Veinte años después, el desafío sigue siendo el mismo: escribir buenas canciones en Rosario y hacerlas sonar en cualquier lugar del mundo.

The Kavanaghs, veinte años de historia

En 2006, una canción grabada en Rosario llegó a un sello independiente de Oxford, Inglaterra. Se llamaba "All the Time" y estaba compuesta (en inglés) por Tiago Galíndez y fue el punto de partida de la historia de la banda. Aquella primera experiencia despertó incluso el interés de Parlophone, el histórico sello discográfico que editó a The Beatles.

Así nació The Kavanaghs, que desde sus comienzos apostó por trascender las fronteras de su ciudad a través de canciones propias, melodías y armonías de raíz anglosajona. La formación actual reúne a Galíndez (voz, bajo y piano), Seba Cairo (voz, guitarras y teclados), Diego Vázquez (guitarras) y Franco Barbieri (batería y percusión).

También formaron parte de la banda Ale Pin en la voz y guitarra desde 2007 a 2013 y Julio Leidi en batería desde 2006 a 2009.

En estas dos décadas, The Kavanaghs construyó una obra que reúne 69 canciones originales, seis álbumes de estudio, dos discos en vivo y alrededor de diez singles. Una producción sostenida que recorre el power pop, el brit pop y distintas vertientes del rock, siempre con una apuesta definida: componer en inglés desde Rosario y proyectar su música al mundo.

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Su primer álbum, publicado en 2009, recibió elogios de medios especializados de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Bélgica, España, México y Japón. Entre quienes celebraron su música estuvieron Eric Carmen y Jim Bonfanti, integrantes de la legendaria banda estadounidense Raspberries, quienes destacaron sus melodías y armonías.

La proyección internacional se convirtió rápidamente en una de sus marcas distintivas. En 2009, The Kavanaghs realizó su primera gira por Inglaterra, con una presentación en el mítico Cavern Club de Liverpool.

En 2010, desembarcó en Estados Unidos, con shows en escenarios como el Whisky a Go Go de Los Ángeles y el Hard Rock Café de Las Vegas. Dos años más tarde, regresó para una gira de dos meses de costa a costa, con presentaciones en numerosas ciudades y dos actuaciones en el Culture Collide Festival de Los Ángeles. Durante esa estadía grabó un single bajo la producción de Mark Linett, reconocido por su trabajo con artistas como The Beach Boys y Red Hot Chili Peppers.

Su música también trascendió los escenarios: "Hyde Park" fue elegida como canción oficial de la Royal Parks Half Marathon de Londres, mientras que composiciones del grupo formaron parte de la película argentina El Vagoneta. En Buenos Aires, la banda se convirtió además en protagonista musical del festival Buenos Aires Celebra Irlanda, con un repertorio dedicado a U2.

En 2023 editó "Grand Central", álbum que integró la terna a Mejor Disco de Rock de los Premios Rosario Edita.