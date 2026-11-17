Una gran cantidad de chicos vivieron una primera experiencia en el centro del Parque Héroes de Malvinas

Los pequeños de la Asociación rosarina de Básquet, en el Museo del Deporte.

Una hermosa jornada de minibásquetbol se llevó a cabo en el Museo del Deporte Santafesino , con la participación de clubes afiliados a la Asociación Rosarina de Básquetbol . Fue la primera experiencia de este tipo de competencias deportivas que tuvo con centro el Parque Héroes de Malvinas .

El evento fue transmitido por el canal de YouTube del Museo del Deporte y proyectado en vivo en la enorme pantalla LED, en la que hace poco tiempo se emitiera la misa del Papa León XIV, la despedida de Lionel Messi y varios ciclos de cine.

En forma conjunta, el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe , el Museo del Deporte Santafesino, la Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe y la Asociación Rosarina de Básquetbol llevaron adelante esta actividad, que fue el comienzo de un cronograma que se desarrollará en el 2027, incluyendo a clubes de todo el territorio provincial.

Se jugaron encuentros de básquet convencional (5 x 5), en la cancha principal, y de básquet (modalidad 3 x 3), en dos canchas simultáneamente. El Museo entregó un reconocimiento a los pequeños deportistas y la Asociación Rosarina obsequió pelotas a los clubes participantes.

Una jornada de lujo para niños y niñas en el Museo del Deporte.

El básquet rosarino, en etapa de definiciones

El básquet rosarino transita uno de los momentos más intensos de la temporada. Con los distintos torneos de la Asociación Rosarina de Básquet (ARB) ingresando en sus instancias decisivas, la última semana dejó campeones, clasificados y numerosas series que comienzan a definir el futuro de los equipos. Desde la Superliga hasta las categorías formativas, pasando por el básquet femenino, la agenda de los próximos días estará cargada de partidos determinantes.

En la máxima categoría masculina ya están definidos los cuatro protagonistas que buscarán un lugar en la final. Temperley consiguió su clasificación al vencer a Rosario Central por 86 a 71 y cerrar la serie 2 a 0. De esta manera, se medirá con Provincial, mientras que la otra semifinal tendrá como protagonistas a Gimnasia y Esgrima y Sportsmen Unidos.

Ambas series comenzarán el próximo viernes 20 de noviembre y se disputarán al mejor de tres partidos.

Primera A: triunfos visitantes y dos ascensos en juego

La Primera A comenzó sus semifinales con victorias de los equipos visitantes. Echesortu dio el primer golpe en Funes al superar a San Telmo por 91 a 80. El conjunto rosarino buscará el próximo domingo cerrar la serie, meterse en la final y, fundamentalmente, quedarse con uno de los dos ascensos disponibles.

El otro candidato es Libertad, que también consiguió un valioso triunfo fuera de casa al derrotar a Atlético Fisherton por 67 a 55. El segundo encuentro de la serie se disputará este viernes.

Primera B: tres semifinalistas confirmados

En la Primera B, Alba Argentina de Maciel, Atalaya B y El Tala B barrieron sus respectivas series de cuartos de final por 2 a 0. Alba dejó en el camino a Servando Bayo, Atalaya hizo lo propio ante Universitario y El Tala superó a Ciclón. Los tres ya tienen su lugar asegurado en las semifinales, donde buscarán uno de los dos ascensos. El cuarto semifinalista es Maciel, que dejó en el camino a Temperley B. En la próxima instancia chocará frente a Atalaya B.

En la Primera C FLEX, la paridad fue absoluta, las cuatro series de cuartos de final están igualadas 1 a 1 y los semifinalistas se conocerán en los terceros partidos. Este martes jugaban Estudiantil B y San Telmo B; el miércoles será el turno de Regatas B ante Velocidad y Resistencia, y Saladillo B frente a Fisherton B. La programación se completará el jueves con Parquefield y Universitario B.

Por su parte, la Primera D FLEX ya puso en marcha sus semifinales. Libertad B comenzó con el pie derecho al vencer como visitante a Sportivo Belgrano de Oliveros por 71 a 61 y adelantarse 1 a 0. La otra serie tendrá su primer encuentro este lunes, cuando se enfrenten Edison B y Alumni de Casilda B. Los ganadores de ambas llaves conseguirán el ascenso a la Primera C FLEX.

Formativas: cinco campeones en U13 y definiciones en marcha

El básquet formativo también tuvo una semana de importantes definiciones. La categoría U13 ya conoce a sus cinco campeones, luego de disputarse los cuadrangulares finales de los distintos niveles.

En el Nivel A, Náutico se quedó con el título en el cuadrangular que organizó en su cancha. En el Nivel B, la consagración fue para CAOVA, en una definición organizada por Libertad. Parquefield se adjudicó el campeonato del Nivel C, cuyo cuadrangular final tuvo como anfitrión a Sportivo América.

En el Nivel D, Servando Bayo hizo valer la localía y se quedó con el título, mientras que en el Nivel E la Sociedad Sportiva Recreativa de Roldán coronó un gran fin de semana: organizó la definición y también levantó el trofeo.

La categoría U21, denominada Liga Próximo, también comenzó a entregar sus campeones. Sportivo Federal B se consagró en el Nivel D, en el cuadrangular final organizado por Servando Bayo.

Los otros tres niveles tendrán sus definiciones entre lunes y miércoles. En lo que hace al Nivel C, Rosario Central se consagró campeón en una definición de la que también participaron Sportivo América, Unión y Progreso y Gimnasia y Esgrima B.

El martes será el turno del Nivel B, cuyo cuadrangular se jugará en El Tala, con la participación del conjunto anfitrión, Saladillo, Regatas Rosario y Talleres de Villa Gobernador Gálvez.

Finalmente, el miércoles llegará la definición del máximo nivel. Sportsmen Unidos será el organizador y recibirá a Gimnasia y Esgrima, Temperley y Provincial.

U15 y U17, con sus definiciones cada vez más cerca

En Cadetes U15 ya quedaron definidos los participantes de las instancias finales de los cinco niveles. En el Nivel A, Gimnasia y Esgrima será el anfitrión y recibirá a Náutico, Regatas de San Nicolás y Alumni de Casilda.

El Nivel B se disputará en Tiro Suizo, con el local, CAOVA, Edison y Regatas Rosario. En el Nivel C, Unión y Progreso será la sede y compartirá la definición con Residentes de Parquefield, Sportivo Belgrano de Oliveros y Talleres de Arroyo Seco.

Temperley B organizará el Nivel D, donde también competirán Centro Recreativo de Villa Gobernador Gálvez, Unión AS B y Sportsmen Unidos B. Finalmente, el Nivel E tendrá un triangular en la Sociedad Sportiva Recreativa de Roldán, con Náutico B y Paganini Alumni de Baigorria B como participantes junto al equipo anfitrión.

En U17, en tanto, todavía quedan algunos lugares por definirse. En el Nivel A, Náutico, organizador del cuadrangular, y Sportsmen Unidos ya clasificaron. Los dos cupos restantes saldrán de las series entre Gimnasia y Esgrima y San Telmo, y Alumni de Casilda frente a Estudiantil.

En el Nivel B, Talleres de Villa Gobernador Gálvez, Saladillo y Sportivo Federal ya aseguraron su lugar. La última plaza se resolverá este martes entre CAOVA y Regatas Rosario.

El Nivel C ya tiene a sus cuatro participantes: Provincial B, que será local, Puerto San Martín, Talleres de Arroyo Seco y Sportivo Belgrano de Oliveros.

Por último, en el Nivel D, Temperley B será el anfitrión y ya están clasificados Sorrento Open y Red Star B. El cuarto lugar se definirá en la serie entre Recreativo de Villa Gobernador Gálvez y Provincial C.

El femenino también entra en etapa de playoffs

La rama femenina atraviesa su propio calendario de definiciones. En U13, Regatas de San Nicolás, Talleres de Villa Gobernador Gálvez, Alba de Maciel y Náutico consiguieron la clasificación directa a cuartos de final. Los restantes lugares se resolvieron mediante una reclasificación a partido único, en la que Paganini Alumni, Maciel, Temperley y Provincial superaron respectivamente a Gimnasia y Esgrima, Sportivo Belgrano de Oliveros, Rosario Central y Ben Hur.

En U15, los cuatro clasificados directos fueron Talleres, Regatas de San Nicolás, Náutico y Ben Hur. Los play-in quedaron en manos de Paganini Alumni, Alba, Temperley y Belgrano de Oliveros, que dejaron en el camino a Central, Gimnasia, Calzada y Maciel.

La categoría U17 tiene a Paganini Alumni, Náutico, Talleres y Temperley como clasificados directos. En los play-in, Ben Hur ya consiguió su pasaje al superar a Central, mientras que todavía deben resolverse los cruces entre Parquefield y Alba, Regatas de San Nicolás y Calzada, y Sportivo Belgrano de Oliveros frente a Recreativo.

En U21, Náutico, Talleres, Ben Hur y Regatas de San Nicolás avanzaron directamente a cuartos de final. Los otros cuatro lugares quedaron para Paganini Alumni, Alba, Temperley y Rosario Central, ganadores de sus respectivos play-in ante Provincial, Unión AS, Calzada y Maciel.

En Mayores femenina, la Copa Centenario de la Asociación Rosarina también se acerca a su cierre. Este jueves se disputará la última fecha de la fase regular, aunque todavía deberán completarse algunos encuentros pendientes. Una vez finalizada esta instancia, clasificarán a cuartos de final los dos mejores equipos de cada zona y los dos mejores terceros, completando así el cuadro de ocho aspirantes al título.

Una semana clave para el básquet rosarino

Con campeones ya consagrados en las formativas, semifinales en marcha en las categorías de ascenso y la Superliga a las puertas de sus cruces decisivos, el básquet de Rosario se prepara para una seguidilla de jornadas que empezará a definir buena parte de los títulos y ascensos de la temporada 2026. La actividad se extiende por toda la región y tiene a numerosos clubes como protagonistas de un cierre de año que promete emociones en todas las categorías.