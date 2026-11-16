La jornada tuvo una cifra récord con 112 goles en 21 encuentros. Newell's dio la nota al golear a San Roque por 10 a 3. El sábado se disputará la última fecha

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Sportivo Silva . La octava división dirigida por Luis González y Franco Silva ganaron el Clausura y ante San Roque irá por el título del 2026.

Rosarina de Fútbol. Unión de Álvarez, dirigido por César Gaspari goleó a Alianza Sport con goles de Renato Ravazzini (2 goles), Robertino Padrevechi y Mauro Acosta.

Se disputó la segunda fecha del tradicional torneo Hermenegildo Ivancich , organizado por la Asociación Rosarina de Fútbol . La jornada tuvo una cifra récord con 112 goles en 21 encuentros y contó varias goleadas. Newell’s vapuleó a San Roque 10 a 3, Banco sobre Botafogo por 8 a 0 y Río Negro 9 a 0 ante 27 de Febrero.

Los rojinegros quedaron a un paso de clasificar a la otra instancia, mientras que Río Negro y Banco mandan en su Zona I con 4 puntos y en la próxima fecha buscarán pasar de fase.

La tercera fecha se disputará el próximo sábado y ahí quedarán los clasificados para disputar la fase final en la temporada 2027. Rosario Central, último campeón en la primera A, ingresa en la próxima instancia.

Resultados 2ª fecha

Zona A: Defensores Unidos 5- 1 Sportivo Silva y Provincial 2-0 Adiur 0. Posiciones: Provincial y Defensores Unidos 4, Adiur 3 y Sportivo Silva 0.

Zona B: Fisherton 2 - 1 María Reina y San Telmo 1 - 1 San José. Posiciones: San José y San Telmo 4, Fisherton 3 y María Reina0.

Zona C: Coronel Aguirre 2- 3 Morning Star y Estrella Azul le ganó los puntos a 7 de Setiembre. Posiciones: Morning Star 6, Coronel Aguirre 3, Estrella Azul 3 y 7 de Setiembre 0.

Zona D: General Paz 3 - 1 Unión Americana y Newell’s 10- 3 San Roque. Posiciones: Newell’s 6, San Roque 3, General Paz 3 y Unión Americana 0.

Zona E: Unión de Álvarez 4-2 Alianza Sport y Social Lux 0-2 Argentino. Posiciones: Unión de Álvarez y Argentino 6, Alianza Sport y Social Lux 0.

Zona F: Defensores de Funes 6-4 Sarmiento y Tiro Federal 2-0 Renato Cesarini. Posiciones: Tiro Federal 6, Defensores de Funes y Renato Cesarini 3 y Sarmiento 0.

Zona G: Bancario 1 - 3 14 de Junio y El Torito 2-2 Tiro Suizo. Posiciones: 14 de Junio 6, torito 4, Tiro Suizo 1 y Bancario 0.

Zona H: 1º de Mayo 1-1 Juan XXIII y Pablo VI 4-3 Gálvez. Posiciones : Juan XXIII y Pablo VI 4, 1º de Mayo 2 y Gálvez 0.

Zona I: Río Negro 9-0 27 de Febrero y Banco 8-0 Botafogo. Posiciones. Río Negro y Banco 4, Botafogo 3 y 27 de Febrero 0.

Zona J: Leones 5 - 1 Sparta y Central Córdoba 4- 0 Oriental. Posiciones: Leones 6, Oriental y Central Córdoba 3 y Sparta 0.

Zona K: Arijón 0 - 1 Provincial B 1 (suspendido) y Mitre 2 - 1 Club del Gran Rosario. Posiciones: Mitre 4, Provincial B 3, Arijón 1 y Club del Gran Rosario 0.

Sportivo Silva. La octava división dirigida por Luis González y Franco Silva ganaron el Clausura y ante San Roque irá por el título del 2026.

La octava de Sportivo Silva dio la nota

La octava división de Sportivo Silva fue el mejor en el Clausura de la A3 y disputará la final ante San Roque por el título del año. La categoría es dirigida por Luis González y Franco Silva. Anabella Silva es la presidenta y Antonio Silva el apoderado del club que está ubicado en Uriburu y Avellaneda.

El plantel va por la gloria

Bruno González, Mateo Romero, Thiago Saucedo, Ian Moreno, Francisco López, Tiziano Ayala, Valentino Verón, Mateo Infantino, Thiago Centurión, Nehuen Olmos, Jonatan Andrada, Paulo Noriega, Bautista Rodríguez, Enzo Turigino, Yair Lugo, Brandon Cantero, Jorge Visconti, Emir Cabrera, Matías Montiel, Diego Chaves, Tomás Quintero y Joaquín Zoloaga. Por su parte el delantero Jonatan Andrada anotó 33 goles en la temporada 2026