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Asociación Rosarina de Fútbol: los clubes recibieron una inversión histórica de 300 millones

Los clubes recibieron el programa de fortalecimiento de parte de la casa madre. "Fortalecer a nuestros clubes es fortalecer a la Liga", dijo Mario Giammaría

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

6 de octubre 2026 · 21:02hs
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Rosarina. Mario Giammaría junto a los delegados. La casa madre puso en marcha el  Programa de Fortalecimiento de clubes.

Gentileza: Luciana Iturrez

Rosarina. Mario Giammaría junto a los delegados. La casa madre puso en marcha el  "Programa de Fortalecimiento de clubes".
Rosarina. Mario Giammaría junto a los delegados. La casa madre puso en marcha el  Programa de Fortalecimiento de clubes.

Gentileza: Luciana Iturrez

Rosarina. Mario Giammaría junto a los delegados. La casa madre puso en marcha el  "Programa de Fortalecimiento de clubes".
Rosarina. Mario Giammaría junto a Ovación en el recinto de la casa madre del fútbol rosarino.

Gentileza: Luciana Iturrez

Rosarina. Mario Giammaría junto a Ovación en el recinto de la casa madre del fútbol rosarino.
Rosarina. Mario Giammaría junto a los directivos Axel Addoumie y Gustavo Beretta

Gentileza: Luciana Iturrez

Rosarina. Mario Giammaría junto a los directivos Axel Addoumie y Gustavo Beretta

La Asociación Rosarina de Fútbol puso en marcha el Programa de Fortalecimiento de Clubes, que contempla una inversión total de más de 300 millones en recursos propios destinados a acompañar las necesidades de las instituciones de la Liga local. El lanzamiento se realizó este martes en el salón principal de la calle San Lorenzo.

Estos aportes estarán destinados principalmente a obras de infraestructura, cercos perimetrales, luminarias y elementos de protección, para apoyar al crecimiento de los clubes rosarinos.

En un día histórico para el fútbol local, el recinto principal de la casa madre contó con la presencia de delegados, presidentes, directivos, allegados y medios locales.

Rosarina. Mario Giammaría junto a los directivos Axel Addoumie y Gustavo Beretta

Rosarina. Mario Giammaría junto a los directivos Axel Addoumie y Gustavo Beretta

>>Leer más: Todos aman a Messi: emoción, gratitud y lágrimas de los hinchas en su despedida en el Monumental

Una inversión millonaria para los clubes

"Con esta iniciativa, la Asociación Rosarina de Fútbol reafirma su compromiso de acompañar a las instituciones que forman parte de nuestra comunidad y de seguir generando herramientas que permitan construir, entre todos, un fútbol rosarino cada vez más grande", dijo con mucho entusiasmo Mario Giammaría sobre la puesta en marcha del programa de fortalecimiento.

Rosarina. Mario Giammaría junto a los delegados. La casa madre puso en marcha el

Rosarina. Mario Giammaría junto a los delegados. La casa madre puso en marcha el "Programa de Fortalecimiento de clubes".

El titular del fútbol rosarino también se refirió a la importancia del trabajo que realizan instituciones en Rosario. “Nuestros clubes son el corazón del fútbol rosarino. Son el lugar donde miles de chicos y chicas encuentran un espacio para jugar, formarse, compartir y crecer. Fortalecer a nuestros clubes es fortalecer a la Liga", afirmó el alto dirigente del fútbol local.

Rosarina. Mario Giammaría junto a Ovación en el recinto de la casa madre del fútbol rosarino.

Rosarina. Mario Giammaría junto a Ovación en el recinto de la casa madre del fútbol rosarino.

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