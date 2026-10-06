Asociación Rosarina de Fútbol: los clubes recibieron una inversión histórica de 300 millones

La Ciudad
La partera Dolly tiene fecha para declarar y pidieron una audiencia sobre su hermana
Política
Jóvenes en la política: un fenómeno de Bolsonaro en Brasil y Milei en Santa Fe
Política
Declaran inconstitucional el decreto contra el financiamiento universitario
La Región
Ciolencia en el futsal: golpearon a un DT en Villa Gobernador Gálvez
La Ciudad
La crisis empuja a jubilados, estudiantes y trabajadores a vivir en pensiones
Política
En junio se elige gobernador: ¿cómo queda el calendario electoral?
Policiales
Detienen a 7 adolescentes tras una persecución policial entre Baigorria y Rosario
La Ciudad
La Libertad Avanza propone "habilitar" Uber y evitar "regular en exceso"
La ciudad
Fuerte choque contra un auto estacionado y vuelco: una mujer herida
La Capital
Prueba piloto para reconvertir los puestos de flores de la peatonal Córdoba
Ovación
All Boys recuperó la bandera robada por hinchas de Central tras partido de futsal
Agro
Clima y agro: las perspectivas para octubre y el seguimiento de El Niño
Policiales
Disparos y amenazas por una deuda: balearon a un chico en barrio Fontanarrosa
La Ciudad
Se promulgó la ley que prohíbe a los cuidacoches: qué falta para que rija en Rosario
La Ciudad
La muestra de fotoperiodismo de Argra llega este viernes a Rosario
Zoom
Maxi Ghione apuntó contra "los detractores que hablan sin saber" de su arresto
Policiales
Declararon contra dos asesinos en Rosario y rechazaron la recompensa
La Ciudad
7 de octubre en Rosario: qué implica que sea día no laborable y cómo se paga si se trabaja
La Ciudad
Venden los departamentos de la Villa Suramericana con financiación a 20 años
Información General
Acusan a la familia de Yanina Latorre de revender entradas para la despedida de Messi