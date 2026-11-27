La actividad estuvo encabezada por el intendente Leonel Chiarella; el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico y la senadora provincial Leticia Di Gregorio

El intendente de Venado Tuerto expresó su satisfacción por este nuevo sorteo que beneficiará a más de 50 familias.

Con una importante convocatoria de vecinos, este viernes 27 de noviembre se llevó adelante el sorteo de 52 viviendas en Venado Tuerto, en el marco del plan habitacional impulsado por el gobierno de Santa Fe, con el acompañamiento del municipio venadense.

La actividad estuvo encabezada por el intendente Leonel Chiarella; el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la senadora provincial Leticia Di Gregorio; el secretario de Vinculación Regional, Roberto “Tito” Vergé; la directora provincial de Hábitat, Melina Giorgi; y el representante de la Delegación de Vivienda y Urbanismo, Fabián Vernetti. Participaron además concejales, integrantes del gabinete municipal y autoridades provinciales.

Desde las primeras horas de la mañana, las familias comenzaron a acercarse a la Sala II “José Pedroni” del Centro Cultural Municipal, que estuvo colmada de vecinos que siguieron con expectativa el desarrollo del procedimiento.

El sorteo comenzó puntualmente a las 8, desde las instalaciones de la Lotería de la Provincia de Santa Fe , con la intervención de personal de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo. El procedimiento fue proyectado en la sala y transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube de Obras de Santa Fe, garantizando el acceso público a cada una de las instancias.

Viviendas para las familias

Previo al inicio del sorteo, el intendente Leonel Chiarella se dirigió a las familias presentes y expresó: “Realmente estamos muy contentos de que haya llegado este momento tan especial para nuestra ciudad y para cada una de las familias que va a ser ganadora de estas 52 viviendas, que sin dudas vienen a cambiar la vida de una persona, de una familia. No hay nada más lindo que cumplir el sueño de la casa propia”.

El mandatario municipal agradeció especialmente el trabajo del ministro Lisandro Enrico, de los equipos provinciales y la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro de llevar adelante el proyecto habitacional en Venado Tuerto. “Lisandro (Enrico) anda por todos lados, por el norte, por el este, por el oeste, pero su corazón siempre está en nuestra ciudad y en la región, y eso hace que muchas cosas sean posibles”, manifestó.

Chiarella hizo referencia además a la decisión de abrir las puertas del Centro Cultural Municipal para que los vecinos pudieran presenciar el procedimiento y compartir ese momento junto a las autoridades: “Que ustedes estén acá demuestra lo transparente que es el sistema que van a poder ver a través de la pantalla. Decidimos hacerlo de manera pública, para que cada uno pueda venir y disfrutar de este momento”, señaló.

Más inversiones para Venado Tuerto

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que el sorteo constituye una primera instancia de preselección, tras la cual los equipos provinciales deberán verificar que las personas seleccionadas cumplan con los requisitos establecidos para acceder a las unidades habitacionales.

“Lo más importante de todo esto es que el sistema asegura la transparencia”, sostuvo el funcionario provincial, al explicar la modalidad del procedimiento realizado a través de la Lotería de Santa Fe.

Enrico aprovechó la oportunidad para transmitir un mensaje del gobernador respecto de las futuras inversiones provinciales en materia habitacional, anticipando que el gobierno de Santa Fe tiene previsto ampliar los recursos destinados a la construcción de viviendas.

“La idea del gobierno es reforzar, ampliar e invertir mucho más en vivienda y hábitat. Estamos mejorando mucho las rutas, es una etapa de Gobierno, pero habrá una etapa de fuerte inversión en viviendas”, indicó. En ese sentido, el ministro anticipó la intención de desarrollar nuevos proyectos habitacionales en la ciudad: “Este es un primer plan y va a haber otros con más viviendas”.

Por último, la senadora provincial Leticia Di Gregorio hizo hincapié en lo que representa el acceso a la vivienda propia para las familias venadenses, no solo por la posibilidad de contar con un techo, sino por la tranquilidad, la estabilidad y las oportunidades que genera tener un hogar donde proyectar el futuro.

“Todos sabemos lo que significa el sueño de la casa propia y todos tenemos ese deseo. Ojalá que sea una nueva etapa en sus vidas, con mucha felicidad y muchos momentos especiales”, valoró Di Gregorio.

Las características del complejo habitacional

Las 52 viviendas forman parte del Plan 5277 y están ubicadas en el sector comprendido por las calles Neuquén, Santiago del Estero, Suipacha y Juan José Paso, en el barrio Cayetano Silva. La obra representa una inversión provincial de 5.262 millones de pesos.

El complejo cuenta con unidades de dos y tres dormitorios, viviendas adaptadas para personas con discapacidad motriz y cupos especiales destinados a integrantes de las fuerzas de seguridad y personas con discapacidad, conforme a la normativa provincial vigente.

Una vez finalizado el procedimiento, los listados de titulares y suplentes serán publicados en el sitio web oficial del gobierno de Santa Fe. Durante diciembre está prevista una segunda instancia de sorteo para determinar la ubicación exacta de las viviendas correspondientes a cada familia.

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