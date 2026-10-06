Todos aman a Messi: emoción, gratitud y lágrimas de los hinchas en su despedida en el Monumental

Una multitud asiste a la cancha de River para ver la despedida de Messi de la selección argentina. El Monumental desborda de pasión por el rosarino

Llegó el día que nadie quería, pero que todos disfrutan con una mezcla de alegría, emoción y nostalgia. Lionel Andrés Messi , el mejor jugador de todos los tiempos, se retira de la selección argentina en el amistoso de este martes por la noche ante Benín, a las 20, en la cancha de River, y una peregrinación de hinchas ya copa el Monumental.

Desde pasado el mediodía todos los caminos y las calles porteñas conducían a la cancha River, al sitio donde se producirá un hecho histórico. Será la última vez que al astro rosarino se calce la camiseta de la selección y llene con su estampa eterna el número diez.

Seis mundiales en el lomo, un título del mundo en Qatar 2022, dos Copas Américas y mucho más. Leo llenó de gloria este suelo y por ello la marea de hinchas albicelstes agotó las localidades del Monumental y convulsionó la ciudad de Buenos Aires y a todo el país que lo serguirá por TV.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Con Messi todos son más hinchas de la selección

El crack que hizo que todos sean más hinchas de la selección, sin distinciones de ningún tipo y que representó con honor a la camiseta tendrá su última gala. Balilará su último tango en su tierra.

Familias enteras, grupos de amigos, infinidad de niños, incluso bebés, hinchas que llegaron de todo el país, ya visten las tribunas del renovado estadio Munumental. La fiesta comenzó bien temprano y desde las 16, cuando se abrieron las puertas de la cancha, el hormiguero de gente ingresó de manera incesante a las tribunas.

Se prepara un verdadero homenaje al emblema máximo de la selección, al jugador que nunca se rindió. Al que siempre le quedó una gambeta más, un gol más, un esfuerzo más, un genialidad más. Ahora será la última vez con la casaca argentina y por ello la emoción embarga las tribunas y el corazón de todos.