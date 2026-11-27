La desarrolladora 5 Sentidos redefine la arquitectura residencial, integrando espacios de trabajo, ocio y conexión comunitaria.

Sentir, Fluir y Conectar definen el recorrido de 5 Sentidos, una desarrolladora que aborda cada proyecto desde su contexto, con una mirada puesta en el diseño, la vida cotidiana y los espacios capaces de construir comunidad.

La arquitectura residencial atraviesa un momento de transformación. La casa ya no se piensa únicamente desde sus ambientes interiores: los espacios de encuentro, el trabajo, el ocio, la vegetación y la posibilidad de disfrutar del exterior empiezan a formar parte del programa cotidiano.

En ese escenario trabaja 5 Sentidos, una desarrolladora integrada por cinco socios provenientes de la arquitectura, la ingeniería, la administración y las ciencias económicas, todos con experiencia previa en el sector de la construcción.

Su trabajo comprende el proceso completo, desde la búsqueda del terreno y el desarrollo del proyecto hasta la construcción y entrega de las viviendas. Pero detrás de esa estructura aparece una búsqueda más conceptual: proyectar lugares donde la experiencia de habitar no termine en el interior de cada unidad.

“Buscamos que la familia habite su casa con todos los sentidos, que se sienta feliz y orgullosa de llegar”, explica Andrés, uno de los socios.

Luz natural, vegetación, terrazas, patios y espacios comunes forman parte de esa mirada. También los ámbitos destinados al trabajo, el encuentro o la actividad física, incorporados como extensiones de la vivienda.

La secuencia de nombres elegidos resulta elocuente: Sentir, Fluir y Conectar. Tres proyectos y, al mismo tiempo, tres maneras de interpretar la relación entre arquitectura y vida cotidiana.

“Desarrollamos pensando en crear una vecindad, una comunidad de vecinos con una vida simple, divertida y compartida.”

SENTIR: Habitar colectivamente en el corazón de Rosario

En Viamonte 671, una torre exenta y seis casas tríplex construyen un pequeño conjunto residencial donde vivienda, espacios verdes y áreas comunes se integran en una misma propuesta.

Sentir plantea una particular forma de ocupar la ciudad consolidada. En lugar de resolver el terreno exclusivamente mediante un edificio convencional, el proyecto combina distintas tipologías residenciales y propone que los espacios colectivos tengan un papel central.

Una torre exenta de seis plantas convive con seis casas tríplex, configurando un conjunto en el que aparecen jardines y áreas de uso compartido.

Piscina, gimnasio, coworking, quinchos y sectores exteriores completan un programa que busca extender la experiencia doméstica más allá de cada vivienda.

“Es como vivir en un barrio privado en el centro de Rosario”, sintetiza Andrés.

La frase permite comprender la operación arquitectónica: incorporar dentro de la trama urbana condiciones espaciales habitualmente asociadas a los desarrollos suburbanos, pero sin perder la proximidad y conectividad de la ciudad.

En Sentir, el valor del proyecto no reside solamente en la resolución de cada unidad. Está también en lo que ocurre entre las viviendas: los recorridos, el verde y los espacios donde los habitantes pueden encontrarse.

La arquitectura deja de pensarse exclusivamente desde la unidad privada para incorporar el espacio colectivo como parte de la experiencia de habitar.

FLUIR: Una pieza contemporánea para el centro

En Paraguay 581, un edificio de ocho plantas propone una arquitectura contenida y material, con amplias unidades residenciales y espacios exteriores en uno de los sectores más consolidados de Rosario.

Si Sentir trabaja sobre la idea del conjunto residencial, Fluir responde a una condición urbana diferente: un lote entre medianeras en pleno centro.

Ubicado sobre calle Paraguay, próximo al río Paraná, Plaza Pringles y la peatonal Córdoba, el proyecto se desarrolla verticalmente en ocho plantas.

La planta baja concentra acceso, cocheras, bicicleteros y bauleras; el primer nivel incorpora oficinas, mientras que las plantas superiores se destinan a viviendas. El remate del edificio incorpora terrazas, parrillero, pérgola y deck, llevando nuevamente hacia el exterior parte de la experiencia residencial.

Su expresión arquitectónica se construye mediante una paleta material reducida. Hormigón, ladrillo gris y elementos metálicos definen la envolvente, mientras los planos de los balcones se intercalan generando movimiento y profundidad sobre la fachada.

Fluir propone así una arquitectura diferente a Sentir, pero mantiene una búsqueda común: ampliar los límites de la vivienda y encontrar oportunidades para incorporar expansión y espacios compartidos incluso en la densidad del área central.

Materialidad, profundidad y movimiento construyen la identidad de una fachada pensada para participar del paisaje urbano.

CONECTAR: Entre arquitectura, paisaje y vida cotidiana

En Aldea Fisherton, el nuevo desarrollo de 5 Sentidos pone el foco en la relación con el exterior. Un conjunto de baja densidad donde vegetación, espacios comunes y arquitectura buscan construir otra experiencia residencial.

Con Conectar, 5 Sentidos traslada su exploración hacia un contexto distinto.

Ubicado en la intersección de avenida Schweitzer e Irazusta, el proyecto contempla 26 viviendas de uno, dos y tres dormitorios y plantea una relación directa con los jardines y el paisaje de Fisherton.

La baja densidad constituye uno de los puntos centrales de la propuesta. A ella se incorpora una sucesión de espacios de uso colectivo: coworking, gimnasio, playroom, piscina con solárium, quinchos, fogonero, pérgolas, jardín, bicicleteros y áreas destinadas a los niños.

Más que elementos independientes, la intención es incorporarlos a la dinámica diaria.

“Las familias tienen poco tiempo y quieren vivir en un entorno natural, con todos los servicios y de manera práctica”, señala Andrés.

De esta forma, Conectar propone diluir algunos de los límites tradicionales entre vivienda, trabajo, encuentro y ocio. Entrenar, trabajar, reunirse o disfrutar del exterior pueden suceder dentro de un mismo conjunto.

La vegetación, los árboles, la iluminación natural y los espacios abiertos completan esa búsqueda. Para la desarrolladora, además, el proyecto marca una dirección futura: continuar explorando este concepto residencial en Fisherton.

Conectar no plantea el verde como fondo del proyecto, sino como parte de la experiencia cotidiana de habitar.

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