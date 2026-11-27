El municipio continúa con los trabajos de adecuación en un espacio cedido por el NCA, proyectado con distintos salones y áreas prácticas vinculadas a la demanda de las empresas locales

El centro tendrá un salón principal de 70 metros cuadrados y cinco salones más pequeños destinados a distintas actividades.

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez avanza en la ejecución del Centro de Formación y Capacitación Laboral , emplazado en instalaciones cedidas por el Nuevo Central Argentino (NCA) , con el objetivo de brindar formación en oficios alineada con las necesidades productivas de la ciudad.

La iniciativa había dado un paso clave en septiembre de 2026 con la apertura de sobres de licitación, sobre un presupuesto oficial de $170.889.722,37 destinado a refacciones generales como pisos, baños, cocina, cielorraso, pinturas y aberturas.

En relación con el estado actual de los trabajos, el intendente Alberto Ricci destacó el avance de la obra y precisó cómo estará conformado el espacio : “Estamos avanzando con la construcción del centro de formación y capacitación laboral. Va a contar con un salón de 70 metros cuadrados y cinco salones más pequeños para diferentes actividades.

“Habrá un sector destinado a capacitaciones que tiene que ver con mecánica, con informática, también un espacio donde va a funcionar una cámara frigorífica para todo lo que sea enseñanza de lo que es manejo de carnes, entre tantas otras capacitaciones que brindaremos atendiendo a la demanda laboral de las empresas e industria de la ciudad y la región”, continuó.

Espacio de capacitación

El centro tendrá un salón principal de 70 metros cuadrados y cinco salones más pequeños destinados a distintas actividades.

Hay sectores previstos para mecánica, informática y un espacio con cámara frigorífica orientado a la enseñanza del manejo de carnes.

Se realizarán formaciones pensadas en coordinación con los sectores productivos locales —junto al área Industrial y la Asociación de Comercio e Industria— para responder a la demanda laboral de las firmas radicadas en la ciudad.

En ese sentido, Ricci remarcó la relevancia estratégica de contar con un ámbito de este tipo en una localidad con actividad industrial sostenida y vínculo directo con el entramado productivo local y regional. Con el progreso de las tareas en marcha, el Ejecutivo municipal busca consolidar el edificio para su puesta en funcionamiento en los próximos meses.

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