Otro operativo de Migraciones en Santa Fe: está vez en la autopista Rosario-Buenos Aires

Tras la intervención del martes en el centro de Rosario, agentes de Migraciones y de la Policía Federal realizaron este miércoles un fuerte operativo en el peaje de General Lagos

La Dirección General de Migraciones y la PFA momentos antes de requisar el trasnporte que llevaba a operarios de Acindar

Luego del sorpresivo despliegue de Migraciones por el microcentro de Rosario , este miércoles un nuevo operativo se dio en la autopista Rosario-Buenos Aires , a la altura del peaje de General Lagos . Agentes de la dependencia nacional retuvieron a una mujer y esta noche será expulsada del país.

La Dirección de Migraciones con apoyo de la Policía Federal continúan sus operativos en el departamento Rosario y este mediodía llevaron a cabo requisas vehiculares y de pasajeros en la autopista camino a Buenos Aires.

En una de las intervenciones a un transporte de larga distancia, los agentes de Migraciones y la Policía Federal retuvieron a una joven de 19 años de nacionalidad boliviana, que al no contar con la documentación necesaria fue trasladada a la sede de la Federal en Rosario , desde donde regresará a Bolivia este miércoles por la noche. Aún se desconoce si la mujer ingresó al país directo desde Bolivia o abordó el transporte dentro del país. Mismo procedimiento para otros cuatro extrajeros, bolivianos y peruanos, que no pudieron demostrar su estadía en Argentina.

Al descubrir a la extrajera sin la documentación en regla, la Dirección de Migraciones dio aviso a su tío, residente en la zona, que acompañó a su sobrina hasta su traslado a Rosario.

Los procedimientos suceden este miércoles sobre el sector de la autopista que abarca a Santa Fe. Hasta un transporte de empleados de Acindar fue revisado por los agentes.

Operativos en el Microcentro

Este martes en el microcentro de Rosario se llevó a cabo un amplio operativo de la Dirección Nacional de Migraciones. Un total de 60 agentes irrumpieron en la zona de San Luis y San Martín y relevaron unas 420 personas. Además, se realizó un procedimiento en la zona de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno.

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Como saldo del operativo en el centro de Rosario, los agentes detectaron a ocho extranjeros en situación irregular y un hombre oriundo de China fue detenido por tener un pedido de expulsión de Argentina.

Fueron más de 8 horas de tareas de Migraciones y la Policía Federal y de las 420 personas relevadas, 86 eran extranjeros con documentación en regla.

Operativos de Migraciones en todo el país

Días atrás, un similar operativo se llevó a cabo en el barrio Chino de la Ciudad de Buenos Aires. Luego de la intervención, el Ministerio de Seguridad de la Nación sostuvo: "Las reglas son claras. Todo extranjero que delinque o permanece en el país de manera ilegal es expulsado y no puede volver a ingresar a la Argentina".

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Además, la cartera de Seguridad instó a la población a denunciar "de forma anónima y segura" a extranjeros "que se encuentra en situación migratoria irregular o que cometió un delito" llamando al 134.