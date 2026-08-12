La Capital | Agro | actividad

La actividad agrícola retomó su ritmo en el centro norte de Santa Fe tras la mejora de las condiciones climáticas

Las lluvias y los altos niveles de humedad habían condicionado la cosecha de maíz tardío y algodón. Con una mejora del tiempo, las labores se reanudaron gradualmente, aunque el acceso a los lotes continúa siendo dispar según las zonas

12 de agosto 2026 · 17:15hs
Google Seguir a La Capital en Google
En actividad. En términos generales

En actividad. En términos generales, durante la semana se observó una muy buena disponibilidad de agua útil en la cama de siembra.

El cambio en las condiciones climáticas permitió una recuperación gradual de las actividades agrícolas en el centro norte de Santa Fe. Luego de las precipitaciones, y de acuerdo con la situación de cada zona, entre dos y cuatro días después comenzaron a retomarse las tareas de monitoreo, control y acondicionamiento de lotes para futuras implantaciones. También se reanudaron la cosecha y la siembra, mientras que en los lotes de trigo avanzaron las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados.

Así lo señala el informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) para el Centro Norte de la Provincia de Santa Fe, elaborado por la Bolsa de Comercio de Santa Fe, correspondiente a la semana comprendida entre el 5 y el 11 de agosto.

En detalle, en el centro norte santafesino, los elevados niveles de humedad y las nuevas precipitaciones mantuvieron e incluso incrementaron los encharcamientos y anegamientos en distintas posiciones topográficas. La situación afectó superficies importantes, particularmente en departamentos del centro y norte del área relevada.

En el resto de la región, el escenario fue diferente. En términos generales, se observó una muy buena disponibilidad de agua útil en la cama de siembra, además de reservas en los perfiles de los suelos que favorecen el desarrollo de los cultivos implantados y las futuras siembras.

Girasol: comenzó la siembra

La siembra de girasol comenzó en los lotes que pudieron ser acondicionados y que presentan una muy buena disponibilidad de agua en la cama de siembra. En paralelo, continuaron las tareas de roturación y preparación de parcelas destinadas a futuras implantaciones, siempre condicionadas por las posibilidades de acceso a los establecimientos, detallaron desde la Bolsa santafesina.

En la zona este algodonera, por su parte, la cosecha alcanzó el 97,5% de la superficie implantada, con un avance de 0,5 puntos porcentuales respecto de la semana anterior. En el oeste algodonero, en cambio, persistieron los problemas derivados de los anegamientos. Algunos lotes continuaron sin posibilidad de ingreso y, por lo tanto, sin poder ser cosechados. En los cultivares que permanecen pendientes, se realizarán evaluaciones para determinar el nivel de pérdidas.

Los rendimientos mostraron una marcada variabilidad, con registros que fueron desde un mínimo de 500 kilos por hectárea hasta máximos de 3.000 kilos por hectárea. También se observaron lotes en las últimas etapas de maduración, con una condición que osciló entre buena y regular.

Maíz tardío: la humedad sigue demorando la cosecha

La cosecha de maíz tardío avanzó lentamente debido a las precipitaciones y a los elevados niveles de humedad en los lotes. Las tareas pudieron retomarse aprovechando ventanas de dos, tres o cuatro días, aunque con pocas horas de sol. A esto se sumó una humedad del grano que se ubicó entre 17% y 19%, un nivel que continuó condicionando el ingreso y el movimiento de las cosechadoras.

>> Leer más: La Bolsa de Entre Ríos lanzó un novedoso sistema meteorológico de alta resolución

En los lotes de trigo, en tanto, se observaron cultivares en estado regular como consecuencia de los excesos hídricos y los anegamientos. En algunos casos, el cultivo presentó cambios de coloración, pasando de un verde intenso a tonalidades verde amarillentas. Hasta el momento, no se detectaron plagas ni enfermedades de consideración, precisaron desde SEA.

En esta etapa también avanzaron las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados y comenzaron a evaluarse nuevas estrategias de refertilización, se indicó. "Las decisiones dependerán de la evolución de los cultivos, las condiciones climáticas y la relación entre el costo de los insumos y el valor del producto", apuntó el informe.

Noticias relacionadas
Con la primavera se espera la llegada de un súper Niño.

Santa Fe se prepara para un posible "Super Niño" y busca reducir el impacto en el agro

Los embarques totales de trigo en los puertos del Gran Rosario se reducirían del 73% al 45% este año respecto del pasado, según la BCR.

El mercado de granos espera el informe del Usda, mientras el trigo argentino se encamina a una cosecha récord

Las espigas de maíz se clasifican en normal, leve, moderado y severo según el daño que provocó el achaparramiento. Sobre esa escala, se compararon los lotes tratados con el bioestimulante de Biofilm y los testigos.

Nació para fortalecer el maíz y terminó dando hasta 22% más de rendimiento donde pega la chicharrita

El director general del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, la titular del Embrapa de Brasil y el presidente de Aapresid, en el centro del debate sobre ciencia y tecnología para la producción.

Ciencia, tecnología y producción: el modelo brasileño

Ver comentarios

Las más leídas

Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

No sé cómo seguir: la emotiva carta de Messi tras la muerte de su padre

"No sé cómo seguir": la emotiva carta de Messi tras la muerte de su padre

Central en modo Copa Libertadores, con Campaz a pleno y otros nombres más en danza

Central en modo Copa Libertadores, con Campaz a pleno y otros nombres más en danza

Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas

Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas

Lo último

Hinchas de Atlético Tucumán quisieron hacer un asado en el Parque Independencia y los frenaron

Hinchas de Atlético Tucumán quisieron hacer un asado en el Parque Independencia y los frenaron

Detuvieron a un sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos

Detuvieron a un sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos

Falsas inmobiliarias: relevaron unos 30 anuncios falsos en San Lorenzo y Venado Tuerto

Falsas inmobiliarias: relevaron unos 30 anuncios falsos en San Lorenzo y Venado Tuerto

Detuvieron a un sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos

Es el segundo detenido por el crimen de Brian Nahuel “Chino” Figueroa, ocurrido el 21 de julio de 2025. La principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas entre grupos delictivos de villa La Lata.

Detuvieron a un sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos
Golpe millonario en una localidad santafesina: roban u$s100.000 de la casa del jefe comunal mientras estaba en una procesión
Policiales

Golpe millonario en una localidad santafesina: roban u$s100.000 de la casa del jefe comunal mientras estaba en una procesión

Insólito: habían construido hasta un baño sobre la vereda en barrio Bella Vista
La Ciudad

Insólito: habían construido hasta un baño sobre la vereda en barrio Bella Vista

Hinchas de Atlético Tucumán quisieron hacer un asado en el Parque Independencia y los frenaron
La Ciudad

Hinchas de Atlético Tucumán quisieron hacer un asado en el Parque Independencia y los frenaron

El legado solidario de Jorge Messi: la ayuda a la salud pública que dejó huella en Rosario y el mundo
Salud

El legado solidario de Jorge Messi: la ayuda a la salud pública que dejó huella en Rosario y el mundo

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes
Policiales

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

No sé cómo seguir: la emotiva carta de Messi tras la muerte de su padre

"No sé cómo seguir": la emotiva carta de Messi tras la muerte de su padre

Central en modo Copa Libertadores, con Campaz a pleno y otros nombres más en danza

Central en modo Copa Libertadores, con Campaz a pleno y otros nombres más en danza

Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas

Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas

Investigan el posible femicidio de una mujer trans en un edificio del macrocentro

Investigan el posible femicidio de una mujer trans en un edificio del macrocentro

Ovación
Central pagó una deuda millonaria a un club de Casilda por un exjugador que hoy trabaja con Coudet
Ovación

Central pagó una deuda millonaria a un club de Casilda por un exjugador que hoy trabaja con Coudet

Central pagó una deuda millonaria a un club de Casilda por un exjugador que hoy trabaja con Coudet

Central pagó una deuda millonaria a un club de Casilda por un exjugador que hoy trabaja con Coudet

El posteo de Antonela Roccuzzo tras la desgarradora carta que Lionel Messi le dedicó a su padre Jorge

El posteo de Antonela Roccuzzo tras la desgarradora carta que Lionel Messi le dedicó a su padre Jorge

La reserva de Central ganó con lo justo, pero la victoria fue lo más cercano a la justicia

La reserva de Central ganó con lo justo, pero la victoria fue lo más cercano a la justicia

Policiales
Detuvieron a un sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos
Policiales

Detuvieron a un sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos

Octavo detenido por el crimen del jubilado en la puerta de un super chino en barrio Triangulo

Octavo detenido por el crimen del jubilado en la puerta de un super chino en barrio Triangulo

Golpe millonario en una localidad santafesina: roban u$s100.000 de la casa del jefe comunal mientras estaba en una procesión

Golpe millonario en una localidad santafesina: roban u$s100.000 de la casa del jefe comunal mientras estaba en una procesión

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes

La Ciudad
Hinchas de Atlético Tucumán quisieron hacer un asado en el Parque Independencia y los frenaron
La Ciudad

Hinchas de Atlético Tucumán quisieron hacer un asado en el Parque Independencia y los frenaron

Unos 800 reclamos de personas con deudas llegaron a la Oficina Municipal de Consumidores

Unos 800 reclamos de personas con deudas llegaron a la Oficina Municipal de Consumidores

24 horas en Rosario: cómo conocer la ciudad en un día

24 horas en Rosario: cómo conocer la ciudad en un día

Insólito: habían construido hasta un baño sobre la vereda en barrio Bella Vista

Insólito: habían construido hasta un baño sobre la vereda en barrio Bella Vista

Liberaron a Lelo Pérez luego de haber sido indagado por lavado de activos
Policiales

Liberaron a Lelo Pérez luego de haber sido indagado por lavado de activos

Rosario ya cuenta con una decena de espacios públicos y seguros para amamantar
La Ciudad

Rosario ya cuenta con una decena de espacios públicos y seguros para amamantar

El tiempo en Rosario: miércoles frío con posibles lluvias aisladas y lloviznas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles frío con posibles lluvias aisladas y lloviznas

Diego Maciel fue designado nuevo ministro de la Corte: ¿quién es?
Política

Diego Maciel fue designado nuevo ministro de la Corte: ¿quién es?

Dos detenidas por el secuestro de un chico en un búnker de drogas
Policiales

Dos detenidas por el secuestro de un chico en un búnker de drogas

Migraciones irrumpió con un amplio operativo en pleno centro: qué buscaban
La Ciudad

Migraciones irrumpió con un amplio operativo en pleno centro: qué buscaban

Bariloche: un micro con 48 egresados derrapó en la nieve y chocó siete autos
Información General

Bariloche: un micro con 48 egresados derrapó en la nieve y chocó siete autos

Piden 15 años para madre e hija por el crimen de Jeremías Monzón
Policiales

Piden 15 años para madre e hija por el crimen de Jeremías Monzón

Los socios de Central levantaron la mano y pasaron las elecciones a diciembre

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Los socios de Central levantaron la mano y pasaron las elecciones a diciembre

Extienden la conciliación voluntaria en el conflicto de Pampa Energía
Economía

Extienden la conciliación voluntaria en el conflicto de Pampa Energía

Trump se escondió en un contenedor de comida para salir en secreto de Turquía
El Mundo

Trump se escondió en un contenedor de comida para salir en secreto de Turquía

Tras pagar 10 mil dólares de fianza, liberaron a la niñera argentina detenida en EEUU
Información General

Tras pagar 10 mil dólares de fianza, liberaron a la niñera argentina detenida en EEUU

El Cinturón de Fuego del Pacífico, donde ocurre la mayoría de los terremotos
Información General

El Cinturón de Fuego del Pacífico, donde ocurre la mayoría de los terremotos

Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave
Policiales

Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave

Rompió un récord mundial con un auto propulsado por hidrógeno: 653 km/h
Información General

Rompió un récord mundial con un auto propulsado por hidrógeno: 653 km/h

La industria de Santa Fe expuso su crisis en el Senado de la Nación
Economía

La industria de Santa Fe expuso su crisis en el Senado de la Nación

El abandono de las rutas nacionales es una Tragedia de Once pero por goteo
La Región

"El abandono de las rutas nacionales es una Tragedia de Once pero por goteo"

Cobro de prestaciones de salud a extranjeros, ¿qué pasará en Rosario?
Salud

Cobro de prestaciones de salud a extranjeros, ¿qué pasará en Rosario?

El particular pedido de un preso de alto perfil: entregar una muestra de semen
Policiales

El particular pedido de un preso de alto perfil: entregar una muestra de semen

Terremoto en Colombia: al menos 224 muertos y continúa el rescate
El Mundo

Terremoto en Colombia: al menos 224 muertos y continúa el rescate