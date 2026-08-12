La actividad agrícola retomó su ritmo en el centro norte de Santa Fe tras la mejora de las condiciones climáticas

Las lluvias y los altos niveles de humedad habían condicionado la cosecha de maíz tardío y algodón. Con una mejora del tiempo, las labores se reanudaron gradualmente, aunque el acceso a los lotes continúa siendo dispar según las zonas

En actividad. En términos generales, durante la semana se observó una muy buena disponibilidad de agua útil en la cama de siembra.

El cambio en las condiciones climáticas permitió una recuperación gradual de las actividades agrícolas en el centro norte de Santa Fe. Luego de las precipitaciones, y de acuerdo con la situación de cada zona, entre dos y cuatro días después comenzaron a retomarse las tareas de monitoreo, control y acondicionamiento de lotes para futuras implantaciones. También se reanudaron la cosecha y la siembra, mientras que en los lotes de trigo avanzaron las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados.

Así lo señala el informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) para el Centro Norte de la Provincia de Santa Fe, elaborado por la Bolsa de Comercio de Santa Fe, correspondiente a la semana comprendida entre el 5 y el 11 de agosto.

En detalle, en el centro norte santafesino, los elevados niveles de humedad y las nuevas precipitaciones mantuvieron e incluso incrementaron los encharcamientos y anegamientos en distintas posiciones topográficas. La situación afectó superficies importantes, particularmente en departamentos del centro y norte del área relevada.

En el resto de la región, el escenario fue diferente. En términos generales, se observó una muy buena disponibilidad de agua útil en la cama de siembra, además de reservas en los perfiles de los suelos que favorecen el desarrollo de los cultivos implantados y las futuras siembras.

Girasol: comenzó la siembra

La siembra de girasol comenzó en los lotes que pudieron ser acondicionados y que presentan una muy buena disponibilidad de agua en la cama de siembra. En paralelo, continuaron las tareas de roturación y preparación de parcelas destinadas a futuras implantaciones, siempre condicionadas por las posibilidades de acceso a los establecimientos, detallaron desde la Bolsa santafesina.

En la zona este algodonera, por su parte, la cosecha alcanzó el 97,5% de la superficie implantada, con un avance de 0,5 puntos porcentuales respecto de la semana anterior. En el oeste algodonero, en cambio, persistieron los problemas derivados de los anegamientos. Algunos lotes continuaron sin posibilidad de ingreso y, por lo tanto, sin poder ser cosechados. En los cultivares que permanecen pendientes, se realizarán evaluaciones para determinar el nivel de pérdidas.

Los rendimientos mostraron una marcada variabilidad, con registros que fueron desde un mínimo de 500 kilos por hectárea hasta máximos de 3.000 kilos por hectárea. También se observaron lotes en las últimas etapas de maduración, con una condición que osciló entre buena y regular.

Maíz tardío: la humedad sigue demorando la cosecha

La cosecha de maíz tardío avanzó lentamente debido a las precipitaciones y a los elevados niveles de humedad en los lotes. Las tareas pudieron retomarse aprovechando ventanas de dos, tres o cuatro días, aunque con pocas horas de sol. A esto se sumó una humedad del grano que se ubicó entre 17% y 19%, un nivel que continuó condicionando el ingreso y el movimiento de las cosechadoras.

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En los lotes de trigo, en tanto, se observaron cultivares en estado regular como consecuencia de los excesos hídricos y los anegamientos. En algunos casos, el cultivo presentó cambios de coloración, pasando de un verde intenso a tonalidades verde amarillentas. Hasta el momento, no se detectaron plagas ni enfermedades de consideración, precisaron desde SEA.

En esta etapa también avanzaron las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados y comenzaron a evaluarse nuevas estrategias de refertilización, se indicó. "Las decisiones dependerán de la evolución de los cultivos, las condiciones climáticas y la relación entre el costo de los insumos y el valor del producto", apuntó el informe.