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Cómo saber si te tienen bloqueado en WhatsApp

A partir de un procedimiento fácil y rápido, los usuarios tienen una forma de saber si algún contacto los bloqueó. El paso a paso

12 de agosto 2026 · 17:03hs
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WhatsApp permite bloquear contactos de manera discreta

WhatsApp permite bloquear contactos de manera discreta

WhatsApp está lleno de funciones que los usuarios van descubriendo y utilizando como más les conviene. Una de ellas es la opción de bloquear contactos, útil y discreta para cortar vínculos. Pero justamente es tan silenciosa que en ocasiones se vuelve necesario buscar formas para saber si un contacto te tiene bloqueado y el truco es tan sencillo que vale la pena conocerlo.

El bloqueo en WhatsApp es una estrategia para cortar el contacto con otro usuario. Cuando se bloquea a un contacto, sus mensajes ya no llegan a tu casilla, mientras que el contacto bloqueado puede escribirte, pero sus mensajes no serán recibidos.

Lo que ocurre con esta función es que busca ser discreta por lo que la aplicación no notifica a los usuarios cuando otro los bloquea. La única forma de darse cuenta de que alguien te tiene bloqueado es analizando un par de cuestiones que pueden servir como indicios pero que ni siquiera pueden asegurarlo.

Por ejemplo, si hace mucho que a un usuario no le llegan tus mensajes y se quedan solamente enviados con una sola tilde puede indicar un bloqueo, pero también puede haber ocurrido que el contacto haya cambiado de número o perdido su celular. Otro dato lo provee la foto de perfil, ya que si un usuario te tiene bloqueado es posible que no puedas ver su foto, pero según algunos reportes, últimamente WhatsApp está mostrando la foto de todas maneras.

Por esto se ha vuelto tan llamativo un truco para saber si te bloquearon, ya que promete resolver la pregunta de forma definitiva.

>>Leer más: WhatsApp se renueva: las cinco novedades que trae la app

El truco de WhatsApp para saber si te tienen bloqueado

El truco que se difundió hace algún tiempo en redes es totalmente fácil de poner a prueba. La clave está en utilizar la función de cifrado de WhatsApp a favor. En realidad, el cifrado de extremo a extremo es una herramienta de la aplicación que sirve para proteger la privacidad de los chats de forma automática, garantizando que solo el emisor y el destinatario puedan acceder a lo que se envían. Básicamente consiste en poner una especie de candado digital a los mensajes, del cual solo los usuarios del chat tienen la llave.

Pero ¿qué tiene que ver el cifrado con el bloqueo? En realidad, nada. Sin embargo, los usuarios descubrieron una información muy valiosa: si se intenta verificar el cifrado de los mensajes con un contacto que te tienen bloqueado, se producirá un error contantemente. Por otro lado, si se realiza este mismo procedimiento con cualquier otro contacto, se ejecutará con éxito al cabo de unos segundos. De esta manera se puede inferir que, si los mensajes con determinado usuario no pueden verificar su cifrado ni siquiera después de algunos intentos, lo más probable es que ese contacto te tenga bloqueado.

>>Leer más: Cómo armar carpetas de stickers en WhatsApp

El paso a paso para corroborar si existe el bloqueo

Para verificar el cifrado de mensajes, nueva estrategia para chequear un bloqueo, es necesario ingresar en el chat con la persona y dirigirse a su nombre, que es desde donde se abre la pestana con información del contacto.

Una vez allí, la aplicación muestra diferetes opciones como la posibilidad de acceder a los archivos y enlaces, cambiar el color del chat, definir cuestiones como mensajes temporales o guardado de fotos, y demás. Entre esas opciones se muestra una llamada “cifrado’’, normalmente al lado del dibujo de un candado. Al clickearla, automáticamente se dará inicio a la verificación de cifrado, ya que en realidad el cifrado ya debería estar funcionando de manera automática y predeterminada.

Después de unos segundos, si la verificación es exitosa aparecerá en color verde y anunciará que se ha verificado el cifrado. Si, en cambio, se muestra el cartel de error y se solicita completar la verificación de otra forma, es probable que ese contacto te haya bloqueado.

De todas formas, es importante tener en cuenta que los errores pueden llegar a ocurrir por otros motivos y ningún método puede definir que un contacto te tenga bloqueado de forma 100% segura. Pero, en definitiva, esta estrategia le está sirviendo a muchos usuarios y puede despejar una buena cantidad de dudas.

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