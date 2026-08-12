La Municipalidad invierte $35 mil millones en mantenimiento y reparación de calles en toda la ciudad

Las obras abarcan trabajos de bacheo en los seis distritos, tareas de repavimentación, reconstrucción en losas de hormigón y provisión de materiales para cuadrillas propias.

En el marco del Plan de Calles, el intendente Pablo Javkin encabezó este miércoles una de las siete aperturas de sobres previstas por la Municipalidad para el mantenimiento y la reparación de calles en toda la ciudad. Con una inversión total de más de $35 mil millones, las obras incluyen trabajos de bacheos en todos los distritos, fresado y repavimentación, reparación de losas de hormigón, sellado de juntas, mejoras en pasos a nivel y provisión de asfalto y demás materiales para cuadrillas propias.

El acto de este miércoles, que tuvo lugar en el edificio ex Aduana (Urquiza 902), correspondió a la licitación para provisión de concreto asfáltico en caliente y emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida o media, y contó con un presupuesto oficial de $793.440.000. Durante la apertura de sobres se conocieron las siguientes ofertas económicas:

“Esta obra es estrictamente de bacheo, mantenimiento y reparación de calles de toda la ciudad, en algunos lados específicos con reparación de corredores, sobre todo en la unión sur-centro y con la unión noroeste-centro", explicó Javkin, y precisó: "Por ejemplo, en calle Bordabehere o en calle Corrientes hacia Bv. Seguí, es decir, todo el entramado de calles que en la movilidad pública tienen más carga y tránsito de colectivos”.

En el marco de las siete licitaciones, el intendente detalló que a partir de una inversión de $35 mil millones la ciudad fue dividida en tres zonas, con dos distritos en cada una. "Entonces, los seis distritos abarcan la zona de este trabajo y tienen asignada zona de bacheo, de hormigón, de pavimento, de reconstrucción de carriles, de sellado de juntas y de fresado, con un tiempo de obra de nueve a doce meses", amplió.

En este sentido, agregó que se trata “sin lugar a duda del reclamo más sentido de todos los rosarinos, porque es lo que más molesta a la movilidad, y para atenderlo se requiere más inversión", y añadió: "Estamos hablando de una vez y media la obra del Parque España entera, pero repartida por toda la ciudad”.

Además, destacó el aspecto novedoso de las intervenciones: “Hacemos las licitaciones todas juntas para que, al momento de intervenir, entregamos todo junto, porque a veces se terminaba de reparar el pavimento y recién se sellaba la junta del hormigón cinco meses después, y en ese tiempo se echaba a perder el arreglo”.

Por último, Javkin señaló que el período de lluvias que se prevé para los próximos meses en el marco del fenómeno climático El Niño no interferirá en los trabajos. “Decidimos hacerlo todo junto ahora porque entendemos que, entre el recambio de los caños de agua del centro y las obras de media tensión de la EPE que anunciamos, son trabajos bajo tierra que necesitan inversión en calle y superficie", mencionó.

El jefe municipal estuvo acompañado por los secretarios de Gobierno, Sebastián Chale, y de Obras Públicas y Planeamiento, Eduardo Bressán, y el subsecretario de Obras Públicas, Juan Manuel Ferrer.

Reparación y mantenimiento de calles

El paquete de licitaciones contempla distintas escalas de intervención e incluye: $13.898 millones para bacheo en tres zonas; $6.658 millones para pequeñas superficies; $4.088 millones para pavimento bituminoso; $4.218 millones para módulos de hormigón; $2.082 millones para sellado de juntas; $793 millones para concreto y emulsión asfáltica, y $3.197 millones para fresado y repavimentación.

El plan incluye la reconstrucción de distintos corredores, entre ellos Ovidio Lagos entre Pellegrini y Pte. Perón; Buenos Aires entre Uriburu y Bv. Seguí; Corrientes de 27 de Febrero a Bv. Seguí; Sarmiento de 27 de Febrero a Bv. Seguí; Pellegrini de Sarmiento a Necochea; 27 de Febrero de San Martín a Necochea; Terminal de Ómnibus Mariano Moreno; la apertura de Bv. Seguí de Ayacucho a Korczak; Bordabehere del Viaducto a Valparaíso, y Gorriti de San Jerónimo a Avellaneda.

Las obras de bacheo alcanzan los barrios Lourdes, 7 de Septiembre, Tío Rolo, Puente Gallego, Tiro Suizo Oeste, La Florida Oeste, Belgrano Noroeste, Olímpico y Parque Habitacional Ibarlucea.

En tanto, el sellado de juntas abarca los siguientes tramos: Arturo Illia desde Bv. Oroño a Entre Ríos; Av. Rivarola desde Av. Provincias Unidas a Av. de Las Palmeras; Uriburu de Avellaneda a Av. Circunvalación, y Pellegrini de Provincias Unidas a Avellaneda. Mientras que los pasos a nivel a intervenir son los de Bv. Oroño y Milán; Mendoza y Garzón; Mendoza y Río Negro, y Francia entre Güemes e Ing. Gualberto Venesia.

Todos estos trabajos se suman a las obras que ya están en desarrollo, como la remodelación integral de las avenidas Ayacucho, Newbery y Bv. Seguí; las obras de pavimento a nivel definitivo en 9 barrios, y la apertura y pavimentación de calles que se realizan en distintos barrios en el marco del Plan de Pacificación.