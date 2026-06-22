El once titular de Argentina para enfrentar a Austria en el Mundial

Lionel Scaloni prepara solamente un cambio con respecto a los que arrancaron ante Argelia, aunque mantiene dos interrogantes en el equipo

El DT de Argentina quedó muy conforme con el rendimiento del equipo en el triunfo ante Argelia.

La selección argentina tendrá su segundo partido en este Mundial 2026 este lunes a las 14 ante Austria en Dallas, Estados Unidos. Tras la goleada 3-0 en el debut ante Argelia, Lionel Scaloni se encamina a realizar solamente un cambio y mantendría a la mayoría de los titulares para buscar la clasificación a 16avos de final.

Ante el conjunto europeo, la Albiceleste tendrá la chance de sellar su pasaje a la siguiente fase con una victoria y, si Jordania no vence a Argelia sobre la medianoche en Argentina, incluso podría confirmar su primer puesto en el grupo .

Tal como advirtió el propio Scaloni, varios jugadores argentinos llegaron a la Copa del Mundo al límite físicamente, por lo que el cuerpo técnico trabaja para distribuir las cargas y evitar lesiones. En ese marco, Gonzalo Montiel dejaría su lugar en el once titular para esta tarde y sería reemplazado por Nahuel Molina .

Si bien el entrenador no haría más retoques en el equipo, todavía se mantienen dos interrogantes . Thiago Almada y Lautaro Martínez irían desde el arranque como en el debut, pero ambos podrían dejar su lugar a Nicolás González y Julián Álvarez respectivamente.

El delantero de Inter de Milán corre con ventaja debido a que el ex-River recién dejó atrás una molestia y sumó un puñado de minutos en el partido anterior. En tanto, el cambio en el medio plantea una duda aún mayor, ya que el ingreso de González ante Argelia sirvió para encontrar más juego por la banda izquierda y sentenciar la victoria.

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Por otro lado, Facundo Medina continuará como lateral izquierdo para este encuentro ante Austria, luego de que Nicolás Tagliafico se recuperó de un desgarro en el sóleo y volvió a entrenar a la par de sus compañeros, pero el cuerpo médico preferiría no arriesgarlo como titular.

El probable once titular de Argentina vs. Austria

De esta manera, Scaloni pararía el siguiente once titular de Argentina para el partido de esta tarde ante Austria: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.