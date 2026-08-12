"El 8", un pabellón de Piñero base de una banda criminal: condenan a "Jeringa" como jefe

Gerónimo Bogado acordó en abreviado la pena de 13 años de prisión. Ya había sido condenado por integrar otra banda organizada en la cárcel

Un recluso de la cárcel de Piñero fue sentenciado a 13 años de prisión por liderar una banda criminal desde el pabellón 8 de esa unidad penitenciaria. La Fiscalía lo acusó de comandar un grupo dedicado al narcomenudeo, balaceras y robos. Dos años atrás, ya había sido condenado por delitos similares, también instigados desde el encierro, por lo cual acumula una pena total de 23 años.

Gerónimo "Jeringa" Bogado quedó preso por un homicidio cometido cuando era menor y por el cual en marzo de 2022 fue condenado a 5 años y 4 meses de prisión. Desde entonces, siempre en la cárcel de Piñero, comenzó una carrera criminal como instigador de delitos que lo posicionó ante fiscales primero como miembro de una asociación ilícita y tiempo después como jefe de otra banda.

La base de operaciones, en ambas, fue el pabellón 8 de la cárcel de Piñero. En esta última causa, por la que fue condenado este martes, la organización que lideraba actuaba principalmente en Villa Gobernador Gálvez. Los hechos que le atribuyeron están relacionados a balaceras y homicidios que ordenó desde prisión.

Jefe desde Piñero

Jeringa Bogado fue condenado en el marco de un procedimiento abreviado presentado por la fiscal Brenda Debiasi, de la Unidad de Microtráfico, y homologado por el juez Agustín Valdés Tietjen. Los 13 años de prisión que acordó corresponden a las calificaciones de jefe de asociación ilícita, abuso de armas en carácter de instigador y dos hechos de tentativa de homicidio doblemente agravado también como instigador.

La fiscal describió que la banda estaba integrada por menores y otras personas que se ocupaban de poner en marcha las órdenes que bajaba Jeringa desde la cárcel. Lo hacía, principalmente, mediante el contacto con su pareja Milagros Lazo, también acusada como parte de la organización. De esa forma actuaron al menos desde abril de 2025 sobre todo en Villa Gobernador Gálvez pero también en barrios rosarinos cercanos como Tablada. Otros miembros de la banda está acusados por narcomenudeo.

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En ese marco la banda se enfrentó con otras gavillas barriales y uno de sus miembros fue asesinado. Se trata de Axel Nicolás Romero, de 25 años, acribillado el 22 de junio de 2025 en Villa Gobernador Gálvez. Uno de los hechos atribuido a Jeringa fue la instigación de un ataque ocurrido horas después de aquel crimen y dirigido contra una vivienda ubicada a metros de donde Romero había caído muerto.

La orden de Jeringa

Otro hecho por el que fue condenado Jeringa Bogado fue la planificación e instigación de un doble crimen fallido ocurrido el 1 de noviembre de 2024. La fiscal indicó que desde su pabellón de Piñero coordinó una emboscada organizada con el pretexto de la venta de una camioneta.

Tras dos días de planificación, otros integrantes del grupo coordinaron con un hombre encontrarse en Montevideo y Bélgica, Villa Gobernador Gálvez, para mostrarles el vehículo en cuestión. La persona interesada acudió en Uber y cerca de las 22.40 avisó a la otra parte que ya estaba en el punto acordado.

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A los pocos minutos al menos tres miembros de la banda, entre ellos el asesinado Axel Romero y un menor, llegaron en una camioneta. Primero simularon estar interesados en la transacción y le mostraron algunos papeles a la víctima, que cuando quedó de espaldas fue atacado a balazos pero pudo escapar a las corridas. Quien quedó a merced de los gatilleros, y como testigo de la emboscada, fue el chofer de Uber. También lo balearon, pero logró sobrevivir aunque quedó con una lesión medular irreversible.

"La Mafia Nueva Generación"

Jeringa Bogado tiene como antecedente una causa similar por la que en diciembre de 2024 fue condenado a 5 años y 4 meses de prisión. En esa ocasión lo consideraron miembro de una asociación ilícita nacida y consolidada en el mismo pabellón 8 de la cárcel de Piñero. El jefe de la organización, de acuerdo a la acusación de Fiscalía, fue Matías "Pino" César, que entró a la cárcel como gatillero de la banda Los Monos y también desde prisión lideró al menos dos bandas criminales.

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Esta banda, integrada también Roberto Danilo "Culón" Medina, compañero de pabellón de Bogado, se hacía llamar "La Mafia Nueva Generación". Su existencia quedó al descubierto, en parte, en escuchas telefónicas a sus miembros en prisión. Los diálogos se captaron el marco de una intervención a Nicolás R., acusado del doble crimen de Cristian Luque y Severo Saucedo, baleados el 11 de marzo del año pasado en Villa Gobernador Gálvez.

En esa causa Jeringa Bogado fue acusado de instigar un homicidio fallido que tuvo como disparador una pelea ocurrida en mayo de 2023 en un boliche de Villa Gobernador Gálvez. Un joven apodado "Caponi", protagonista de la riña, continuó la bronca fuera del local bailable y consiguió un arma provista por personas vinculadas a Bogado. Cuando tuvo que devolverla, argumentó que la había perdido. "Mátenlos. A Caponi y al Nahu. Tienen que matarlos", ordenó Bogado mediante mensaje de voz según consta en la causa. Caponi se fue de la ciudad un tiempo, hasta que volvió y fue víctima de una emboscada de la que logró sobrevivir.