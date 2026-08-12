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El "10" que fue la joya de Newell's y la rompió en Liga de Quito de la mano de Bauza

Damián "Piojo" Manso, quien se radicó en Ecuador, renunció al cargo de director deportivo de Deportivo Cuenca tras menos de dos meses de estar en funciones

Luis Castro

Por Luis Castro

12 de agosto 2026 · 14:48hs
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Damián Manso se despidió de Deportivo Cuenca tras algo más de un mes en el cargo.

Damián Manso se despidió de Deportivo Cuenca tras algo más de un mes en el cargo.
El Piojo durante en una producción para Ovación en la pretemporada de Newells en Neuquén.

El Piojo durante en una producción para Ovación en la pretemporada de Newell's en Neuquén.
El premio que recibió el Piojo tras ser figura en el Mundial de Clubes con Liga de Quito.

LA CAPITAL/Celina Mutti Lovera

El premio que recibió el Piojo tras ser figura en el Mundial de Clubes con Liga de Quito.
El 10 que fue la joya de Newells y la rompió en Liga de Quito de la mano de Bauza

El 10 que fue la joya de Newells y la rompió en Liga de Quito de la mano de Bauza

Damián Manso fue una de las grandes figuras de Newell's. Tuvo un prematuro debut y fue considerado una joya del club. A lo largo de su recorrido en el fútbol, en Ecuador logró su mayor explosión futbolística en Liga de Quito, donde no sólo salió campeón a nivel local, sino también de la Copa Libertadores de América y hasta recibió el Balón de Bronce en el Mundial de Clubes al ser elegido el tercer mejor jugador detrás de Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo. En la actualidad, el Piojo dejó de ser el director deportivo de Deportivo Cuenca a poco más de un mes en el cargo "por motivos personales".

Precisamente el club confirmó la salida de Manso como director deportivo y la dirigencia explicó que la decisión responde a "motivos estrictamente personales". Manso permanecerá en la ciudad de Quito para atender asuntos familiares y personales, razón por la que decidió dar un paso al costado apenas un mes y 14 días después de haber asumido el cargo.

Una oferta millonaria desechada

El Piojo, de 47 años, debutó en Newell’s con apenas 16 años y fue uno de los grandes talentos surgidos de la cantera leprosa. Sus condiciones motivaron a que Bastia (Francia) viniera a la carga por su figura, pero el presidente de ese momento, Eduardo López, solicitó cerca de quince millones de dólares por su pase. A la vez, desechó una oferta de alrededor de diez y la operación se cayó. Tiempo después, se fue a préstamo al club francés con una opción de compra.

>>Leer más: Damián Manso se mostró feliz con el regreso a Newell's, el club que lo vio nacer

El caso de Manso fue uno de los tantos por los que la dirigencia de ese entonces había cedido a "inversores" más del ciento por ciento del pase (se hablaba de cerca de un 150 por ciento).

El talentoso enganche pasó por diversos clubes de Argentina y el exterior, además de vestir la camiseta de la selección argentina con Marcelo Bielsa como entrenador. Pero su mejor capítulo dentro del fútbol lo tuvo con Liga de Quito de la mano de Edgardo Bauza. "Los primeros seis meses fui suplente en Liga y cuando se fue el titular empecé a jugar yo. Y de ahí en más no solté más la titularidad. Tengo un gran recuerdo de Bauza, sobre todo como persona. A él le debo mucho", declaró el Piojo en una entrevista con Ovación del 12 de enero de 2009.

>>Leer más: La vida del Tano Vella: "El cambio fue grande, de jugar al fútbol a manejar geriátricos"

Liga de Quito, otro lugar en el fútbol

La gran consagración del exjugador de Newell's a nivel internacional fue con Liga de Quito, donde fue figura en la conquista de la Copa Libertadores 2008. Ese mismo año tuvo una actuación histórica en el Mundial de Clubes disputado en Japón en 2008 ante Manchester United y se quedó con el tercer lugar entre los mejores jugadores, nada menos que detrás de Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney. "Nunca me imaginé estar con jugadores que veía en la tele", declaró en su momento el Piojo, quien siempre mantuvo un perfil muy bajo y lejos de los flashes.

Después de un largo andar dentro del fútbol, en enero de 2019 fue oficializada la salida de Manso de J. J. Urquiza, de la Primera C, y su retiro de la actividad. A partir de ahí su próximo destino fue en Liga de Quito, donde comenzó a trabajar como entrenador de técnica, formando parte de cuerpos técnicos hasta fines de 2023.

Manso se radicó en Quito, donde se siente cómodo y querido después de todo lo que logró con Liga. Y su último trabajo fue como director deportivo de Deportivo Cuenca hasta que decidió dar un paso al costado por temas personales.

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