Central: a diez años del último cruce en el Gigante por corte eliminatorio en la Libertadores

La última vez que el Canalla afrontó una serie de estas características fue en 2016, por los cuartos de final, ante Atlético Nacional de Medellín

Walter Montoya saca el derechazo goleador para el triunfo de Central en el Gigante ante Atlético Nacional.

Después de diez años, hay una llave de corte eliminatorio en la Copa Libertadores para Central . Una década tuvo que pasar para que el Canalla juegue una instancia de estas características en el torneo latinoamericano de mayor prestigio a nivel de clubes. En cambio, si los tuvo por la Copa Sudamericana.

La experiencia como local resultó positiva, pero la llave significó un verdadero dolor de cabeza para ese Central que dirigía Eduardo Coudet . De ese plantel formaron parte Marco Ruben y Franco Cervi, hoy nuevamente vistiendo la camiseta canalla.

La llave a la que se hace referencia fue el cruce ante Atlético Nacional de Medellín , por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2016 , a la que el Canalla se había clasificado por haber sido subcampeón de la Copa Argentina 2015 (perdió la final ante Boca, que clasificó por ser el campeón del torneo de primera división).

Lo cierto es que después de terminar primero en el Grupo 2, con 11 puntos, aquel Central del Chacho se enfrentó en octavos de final contra Gremio, al que venció 1 a 0 en Porto Alegre y 3 a 0 en la revancha , en Arroyito.

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Marco Ruben formó parte de ese Central que jugó por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2016. Gustavo de los Ríos / La Capital

Así fue como llego a la serie frente a Atlético Nacional de Medellín, que todos en Arroyito recuerdan muy bien. El primer capítulo fue en el Gigante, donde Central pareció encaminarse a la clasificación con un 1-0 gracias a un golazo de Walter Montoya.

Pero llegó la revancha en Medellín, el gol de Marco Ruben de penal, las conquistas de Atlético Nacional y también un par de situaciones malogradas por el Canalla en los minutos finales.

El último del Canalla en eliminación directa

Aquel partido en el Gigante fue el último que Central disputó en una instancia de eliminación directa en la Copa Libertadores. Es que las dos veces que volvió a jugarla no llegó a los octavos de final.

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En la de 2019 el equipo canalla, dirigido primero por Paulo Ferrari y después por Diego Cocca, no superó la fase de grupos. El equipo terminó último en su grupo, con 5 puntos, detrás de Libertad de Paraguay, Gremio y Universidad Católica.

Mucho más acá en el tiempo aparece la experiencia de 2024, luego de la consagración en la Copa de la Liga 2023. De la mano de Miguel Ángel Russo, el Canalla no pudo llegar a octavos de final. Fue tercero en el grupo y bajó a la Sudamericana. Le ganó el repechaje a Inter de Porto Alegre, pero fue eliminado en octavos de final por Fortaleza.

Tuvo que esperar hasta este 2026 para volver a jugar una llave eliminatoria en el Gigante, como hace diez años sucedió frente a Atlético Nacional. Esta vez también la historia comienza en Arroyito y termina de visitante. Claramente, en Central apuntan a ahora sea con un final feliz.