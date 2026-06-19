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Mundial 2026: un egipcio será el árbitro el partido entre Argentina y Austria

La Fifa anunció este viernes quién será el encargado de impartir justicia en la segunda fecha del grupo J ante el conjunto europeo. Cómo es su perfil

19 de junio 2026 · 11:27hs
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Amin Mohamed Omar será el árbitro de Argentina vs. Austria.

Amin Mohamed Omar será el árbitro de Argentina vs. Austria.

La Fifa confirmó este viernes al árbitro que impartirá justicia en el partido entre Argentina y Austria del próximo lunes 22 de junio a las 14 (horario en Argentina), por la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026. El egipcio Amin Mohamed Omar dirigirá su segundo encuentro en esta Copa del Mundo.

El referí de 41 años, nacido el 25 de septiembre de 1985, tuvo su debut en la cita mundialista en el segundo partido del certamen, cuando fue el encargado del duelo entre Corea del Sur y República Checa, con victoria 2 a 1 de los asiáticos.

En tanto, el juez estará acompañado por los egipcios Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha como asistentes, mientras que el español Alejandro Hernández oficiará de cuarto árbitro y su compatriota Diego Sánchez será el quinto referí de reserva.

El perfil del árbitro de Argentina vs. Austria

El encuentro entre Corea del Sur y República Checa, no solamente marcó la primera aparición de Amin Mohamed Omar en una Copa del Mundo, sino demostró su actuación correcta, sin polémicas ni decisiones controversiales. Además, este juez dejó ver un estilo que prioriza la continuidad del juego y evita las interrupciones innecesarias, acompañado por las nuevas medidas de la Fifa.

>> Leer más: Argentina: el elenco estable y los tres puestos que aún no tienen dueño en la Scaloneta

Según destacaron medios internacionales, su sólido desempeño fue valorado por las autoridades sin cuestionamientos, por lo que le otorgaron la responsabilidad de dirigir a los vigentes campeones del mundo.

El egipcio ejerce también la abogacía y desde 2017 integra la nómina de árbitros internacionales de la Fifa, por lo que tuvo participación en el Mundial Sub-17 de Brasil 2019.

Dónde ver Argentina vs. Austria

La transmisión del encuentro entre Argentina y Austria será a través de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

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