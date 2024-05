Ángel Di María, entre el sueño de volver a Central y la chance de renovar en Benfica

El futuro de Ángel Di María nada en la incertidumbre absoluta, al menos para el afuera. Sólo Fideo y su familia saben a ciencia cierta qué determinación tomará a fines de junio cuando concluya su vínculo con Benfica. Las opciones son regresar a Central, analizar la idea de jugar en Inter Miami o continuar en Portugal con la paz con la que vive. Hasta ahora los rumores indican que el mentado regreso a Arroyito se complicó y no son pocos los que sostienen que no se concretará, aunque hasta el momento Fideo no se expresó para darle claridad al tema.