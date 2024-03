Benfica no desatendió la amenaza a Ángel Di María e intenta renovarle el contrato

La vuelta de Ángel Di María a Central parecía un hecho concreto hasta hace unos días, pero la amenaza que recibió no hizo otra cosa que poner un manto de duda entendible. La situación es incómoda para el jugador y su familia porque la intención de volver a ponerse la camiseta canalla es algo decidido desde el corazón, a tal punto que el club se prepara para recibirlo. Pero la cuestión de inseguridad es algo que siempre tuvo en mente y lo sigue preocupando, tan es así que en reiteradas ocasiones dejó en claro que era algo que le generaba incomodidad. Benfica, su actual club, prestó atención a lo que sucedió en el country de Funes y le harían una oferta para que renueve el contrato .

Angelito fue dando señales de vuelta a casa y en el último tiempo lo hizo de manera más concreta y determinante. Y la dirigencia también lo hizo preparando todo para recibirlo y soñando con no solo tenerlo jugando en el torneo local sino en la Copa Libertadores, si es que logra avanzar en el certamen. Pero la amenaza de muerte recibida en la puerta del country Miraflores no hizo otra cosa que despertar inquietud. Lógica por el temor que se instala, aunque todo indica que no afectaría su decisión.