Ángel Di María: en Buenos Aires lo alejan de Central, en Arroyito aún sueñan con repatriarlo

La prensa porteña da por seguro que Di María no regresará a Central tras las amenazas recibidas, pero en Arroyito no se rinden y la camiseta once sigue libre.

El sólo hecho de escuchar el nombre de Ángel Di María ya revoluciona las emociones en el mundo Central. Es que en Arroyito lo adoran y sueñan con que pronto vuelva a ponerse la camiseta canalla. Pero en este momento crucial, donde Angelito está definiendo su futuro profesional, surgió una información en Buenos Aires, a través del periodista especializado en la selección argentina, Gastón Edul, en el canal TyC Sports, que alejaría a Fideo de la entidad auriazul. Más allá de ello, en Rosario Central consideran que una versión surgida en Capital Federal o dónde sea sobre la situación de Di María no cambia para nada las expectativas que todavía tienen en el club de que pueda darse el regreso a la entidad que lo formó como jugador. Lo cierto es que en breve se conocerá la determinación fehaciente de Di María sobre su vuelta o no a Central.

Igual, unos días después, el 29 de marzo, Central oficializó la lista de buena fe para la Copa Libertadores, nada menos con 50 nombres. Además de los habituales titulares y sus suplentes, Miguel Ángel Russo les dio cabida a muchos jugadores de la reserva. Pero la numeración dejó a la vista una particularidad: quedaron vacantes el 9, el 11 y el 22. ¿Todo un indicio de que esperaban a sus dueños, Marco Ruben, Ángel Di María y Franco Cervi?

Justamente en Central el sueño de repatriar a Di María, más allá de la complejidad del caso y de las amenazas reales que sufrió su familia, se sostendrá hasta que el propio Angelito haga público su nuevo club, al que se sumará luego de la disputa de la Copa América, que comenzará el 20 de junio en Estados Unidos.

El mismo Di María había dado claros indicios de su deseo de regresar a Central una vez que terminara su contrato en Benfica. "La verdad que me gustaría volver a jugar una Libertadores con Central. La jugué una vez cuando tenía 17 años, era muy chico y no pude vivirla tanto. Pasó muy rápido mi paso por Central. Sería un sueño poder ganarla, algo muy lindo. Es un sueño ganar un título con Central y me gustaría cumplirlo. Pero ganar la Libertadores ya no es ni un sueño, sería más que eso, algo histórico y el mejor broche final que podría tener mi carrera", expresó.

Di María tiene la pelota del futuro en sus pies. Y pronto tomará una decisión que en Central todavía esperan que tenga color auriazul.