Abierto de Australia: Francisco Cerúndolo dio la sorpresa y avanzó a los octavos de final

Con este resultado, el tenista tiene su mejor actuación en el Grand Slam. Desde 2020 que un argentino no llegaba a esta instancia en Australia

23 de enero 2026 · 09:47hs
Cerúndolo se enfrentará al alemán Alexander Zverev en la próxima ronda

Cerúndolo se enfrentará al alemán Alexander Zverev en la próxima ronda

Francisco Cerúndolo continúa a paso firme en el Abierto de Australia. El tenista argentino derrotó al ruso Andrey Rublev, número 15 del mundo, por 6-3, 7-6 (4) y 6-3 y accedió a los octavos de final del primer Grand Slam de la temporada por primera vez en su carrera.

De este modo, logró igualar su mejor resultado individual en esta categoría de torneos, cuando alcanzó los octavos de Roland Garros en 2023 y 2024.

Otro llamativo dato es que el argentino todavía no perdió ningún set en lo que va del certamen. En primera ronda, venció a Zhang por 6-3, 7-6 y 6-3 mientras que en segunda salió vencedor ante Dzumhur por 6-3, 6-2 y 6-1.

El actual número 21 del mundo desplegó un altísimo rendimiento de principio a fin y no le dio opciones a su rival, en un encuentro que duró dos horas y ocho minutos. Con este triunfo, el bonaerense se metió entre los 16 mejores del certamen y se medirá ante Alexander Zverev (3º), que derrotó al británico Cameron Norrie en cuatro sets.

El historial entre ambos favorece a "Fran". Con 5 enfrentamientos en total, Cerúndolo se impuso en tres ocasiones aunque el alemán ganó los últimos dos partidos que disputaron. Además, las victorias del argentino fueron todas en polvo de ladrillo, mientras que las victorias de "Sascha" fueron en cemento (misma superficie que se juega en Australia).

El desarrollo del partido de Francisco Cerúndolo

Desde el comienzo, Cerúndolo tomó el control del juego. El primer set comenzó parejo, con ambos jugadores manteniendo sus servicios hasta que el argentino logró quebrar el saque del ruso en el octavo juego y definió la primera parte.

En el segundo set, Rublev empezó a mejorar en su juego y no tuvo tantos errores no forzados como al principio. Sin embargo, cuando la definición al tiebreak, el argentino tuvo mejor performance en los momentos decisivos y lo pudo sacar adelante.

A pesar de tener un inicio del tercer set con un break, el ruso no logró asentarse y desperdició las chances de aumentar la diferencia. Finalmente, Francisco pudo revertir la situación y se quedó con la última manga, sellando uno de los triunfos más importantes de su carrera.

Una vez finalizado, el nº21 del mundo expresó sus sensaciones del encuentro: "Muy contento porque estoy jugando un gran tenis, sintiéndome bien adentro de la cancha. Era la tercera vez en la tercera ronda, tenía muchas ganas de ganar y sacarme esa espina. Jugué un partidazo de principio a fin contra un rival que le pega muy fuerte a la pelota".

Además, agradeció el acompañamiento del público argentino durante la competencia: "Mucha alegría tener tanto apoyo de la gente estando tan lejos de casa. Es una locura, lo que la gente te hace sentir es impresionante".

