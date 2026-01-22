Autismo: Rosario se suma a una campaña para donar pelotitas de tenis

La colecta es para tapar las patas de las sillas y así reducir el ruido que genera su arrastre y el efecto abrumador en personas con hipersensibilidad auditiva. La colecta que impulsa Fundación Ineco sumó a Rosario como punto de recolección

El periodista rosarino Luis Novaresio, fue parte de la campaña "Démosle pelota al autismo" junto a destacados actores, comunicadores y a los tenistas Gabriela Sabatini y Federico Coria.

Una silla que se arrastre provocando ruido puede desatar un efecto abrumador para una persona con autismo. La hipersensibilidad auditiva es un rasgo de este espectro y algunos lo comparan con el sonido de una turbina de avión en sus oídos. Frente a ello , la Fundación Ineco, junto a la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y otras organizaciones lanzaron "Démosle pelota al autismo" , una campaña con el fin de recolectar pelotas de tenis usadas para ser colocadas en las patas de mesas y sillas y así mitigar el sonido que generan al arrastrarlas. Un gesto simple, que colabora a crear entornos más amigables. Rosario se sumó a esta iniciativa con un punto de recolección en la sede local de Ineco de Oroño al 1500. Uno de los participantes del spot por redes fue el periodista rosarino Luis Novaresio: "La iniciativa tiene dos objetivos, disminuir ruidos y concientizar más sobre el espectro autista, del que cada vez se sabe más, es mucho más amplio y mucho más frecuente", le dijo a La Capital.

Un objeto que muchas veces se descarta, o se dona para los profes, ahora puede tener otro significado. Las pelotitas de tenis son ahora el motivo de una colecta solidaria impulsada por la Fundación Ineco y otras instituciones que adhieren. Para motivar a las donaciones se lanzó sobre fines del año pasado el spot "Démosle pelota al autismo", que contó con la participación de la gloria del tenis Gabriela Sabatini, el consagrado actor argentino Ricardo Darín, el tenista Federico Coria, y los comunicadores Andy Kusnetzoff, Morena Beltrán y Novaresio, entre otros.

"A la mitad de los niños autistas el sonido del mundo los lastima. El sonido de una silla que se arrastra les molesta diez, cien o mil veces más", enumeran los participantes en el clip. "Con cuatro pelotitas de tenis podemos silenciar el ruido", enfatiza Darín. Novaresio también subraya: "Cada pelotita, suma". Todos invitan a cooperar con donaciones a través de los centros de recolección de Ineco, clubes y otras instituciones.

Embed - INECO - Demosle pelota al autismo

"Me invitaron a participar de esa campaña que intenta concientizar sobre cómo un ruido menor para cualquiera de nosotros puede influir fuertemente en un niño con autismo. Y me parece que tiene dos objetivos, el de disminuir ese tipo de ruidos y concientizar más sobre el espectro autista, del que que cada vez se sabe más y es mucho más amplio y mucho más frecuente de lo que se creía. Fue un poco eso. Me invitaron a hacer este tipo de campaña para donar pelotitas y fui con gusto", le dijo a La Capital Novaresio.

A las escuelas

Todas las pelotas recolectadas se destinarán a distintas escuelas, para ser colocadas en las patas de mesas y sillas para reducir el ruido que se genera al arrastrarlas. "Esta adaptación sencilla contribuye a crear entornos más amigables y regulados sensorialmente, favoreciendo la concentración, el bienestar, la inclusión y el aprendizaje en el aula", mencionaron desde la página https://www.fundacionineco.org/demosle-pelota-al-autismo/.

En el caso de Caba, el Ministerio de Educación contribuirá con la distribución de las pelotas recolectadas hacia distintas escuelas públicas. La punta de este ovillo solidario fue un evento tenístico que tuvo lugar en Buenos Aires en diciembre pasado. Durante los partidos de los torneos y campeonatos se habían colocado canastos de recolección ubicados junto a las canchas. Luego se sumó otra estrella del tenis, el unquillense David Nalbandian, y luego Gaby Sabatini.

Esta campaña cuenta con el respaldo clave de AAT, lo que permitirá que la campaña se integre y tenga presencia en distintos torneos planificados para el 2026 en diversos puntos del país. “Démosle pelota al autismo continúa durante todo el 2026 con más fuerza, con el compromiso de seguir promoviendo aulas inclusivas, accesibles y respetuosas de la diversidad neurocognitiva", remarcaron desde Ineco.ç

Presencia en Rosario

Según indicaron, entre los torneos donde habrá colecta figura el Rosario Challenger, a disputarse entre el 1 y 8 de febrero en el Jockey Club de Rosario.

Justamente fue esta institución deportiva la que previamente juntó pelotitas de los aficionados y las llevó a la sede de Ineco Rosario. "Hablamos con la gente de Ineco y pusimos un balde y fueron unas 600 pelotas y lo seguiremos haciendo", marcaron desde el Jockey. También Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER) se sumó a la campaña, entre otros.

autismo1

Adónde llevar las pelotitas

"Esto es una iniciativa de Fundación Ineco a través de su presidenta y directora ejecutiva Teresa Torralva en donde todas las sedes tenemos canastos para recolectar. Tanto en Oroño 1508 como en Oroño 1431, se pueden dejar pelotitas en cualquier momento. Está abierto de 8 a 20 en ambas instituciones, de lunes a viernes. Y también están los cestos ubicados en algunos clubes", mencionó Yamila Margaria gerenta administrativa de Ineco Rosario.

Si bien ya hay adhesión de los clubes rosarinos, Margaria marcó que cualquier persona de la comunidad puede acercarse. "Estamos teniendo una respuesta estupenda porque nos están acompañando, les interesó, hay una iniciativa de toda la sociedad en sí con este proyecto".

La colecta no tiene fecha límite pero tampoco tiene asignados las escuelas o colegios beneficiarios. "Si nos da aviso, nosotros le mandamos el banner para poner en el canasto o en lo que consideren y todo suma", cerró la responsable en la ciudad.

Expectativa

Sol Mateo, de la agrupación TGD Padres Rosario TEA, ya estaba al tanto de estas donaciones. "Debido a las características de los alumnos que tenían trastorno del espectro autista (TEA), un porcentaje de ellos tiene un perfil sensorial alterado, con hipersensibilidad auditiva: todo sonido le llega a la misma intensidad y de la misma manera. Esto también está aparejado a la pirotecnia, que también los afecta", mencionó la mamá de un joven veinteañero con TEA.

Mateo recordó que en el aula se una situación en bullicio de los alumnos, el sonido exterior y esto del movimiento de las sillas con los efectos ya mencionados. "Será de una gran ayuda para estos alumnos y también es como un mensaje de una sociedad más amigable, con el otro, con las diferencias, respetando las diferencias. La verdad que esto está muy bueno", enfatizó.

Ahora, y con el receso escolar de verano resta conocer si el Ministerio de Educación santafesino se involucrará en esta campaña y hará la distribución a las escuelas que aún restan designar.