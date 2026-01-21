Abierto de Australia 2026: dos triunfos y dos derrotas de los tenistas argentinos en la segunda ronda

Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña buscaban su pase a la tercera ronda del primer Gran Slam de la temporada

Con fuerte presencia argentina, comenzó la segunda ronda del Abierto de Australia . El primer Grand Slam de la temporada, con las tradicionales temperaturas extremas y los horarios complicados para los espectadores sudamericanos amantes del tenis, ya tiene dos tenistas locales confirmados en la tercera fase , con la posibilidad de que se sume otro más.

Francisco Cerúndolo (21º) desplegó su mejor tenis y derrotó cómodamente al bosnio Damir Dzumhur (66º) por 6-3, 6-2 y 6-1. Con este resultado, el porteño de 27 años obtuvo su boleto a la siguiente ronda del certamen, donde tendrá un difícil compromiso ante el ruso Andrey Rublev (13º). El historial entre ambos está 3-1 en favor del argentino.

Tomás Etcheverry (62º) fue el otro representante nacional que continuo con su buen andar en la competencia . El oriundo de La Plata venció 7-6 (4), 6-1 y 6-3 al británico Arthur Fery (186º), llegando al tercer partido en el cuadro principal de Australia por segunda vez en su carrera. En esta instancia, enfrentará al kazajo Alexander Bublik (10º), con quien perdió en el único enfrentamiento que disputaron.

El primer eliminado de la jornada fue Thiago Tirante , quien cayó 6-3, 6-4 y 6-2 frente al preclasificado número 19 del torneo Tommy Paul. Luego de sorprender en el debut, el platense de 24 años no pudo contrarrestar el buen nivel tenístico del estadounidense. Sin embargo, Tirante hizo un gran papel en su primera participación en el Major oceánico, de cara a lo que será su presencia en la serie de Copa Davis en febrero.

Francisco Comesaña (68º) fue otro de los argentinos que quedó en el camino al caer derrotado por 6-4, 6-3, 4-6 y 6-2 ante el estadounidense Frances Tiafoe (34º).

Entre otros resultados, el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, no dio lugar a las especulaciones y ganó 7-6, 6-3 y 6-2 al alemán Yannink Hanfmann (102º). Otro de los candidatos al título que consiguió lugar a la tercera ronda fue Alexander Zverev (3º), que venció al francés Alexandre Muller (52º) en cuatro sets.

Partidos destacados del día 5 del Abierto de Australia

La jornada del miércoles tendrá a Sebastián Báez (36º) como el único representante local que salga a cancha en el cuadro principal del singles. Buscando continuar con su impresionante comienzo de año, "Sebita" enfrentará al argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi (25º) a partir de las 21.

Novak Djokovic será otro de los favoritos a levantar el trofeo que juegue su segundo partido en el certamen. El serbio, mayor ganador de Grand Slams de la historia, enfrentará al italiano Francesco Maestrelli (141º), proveniente de la qualy.

Además, estarán Jannick Sinner (2º), Lorenzo Musetti (5º), Ben Shelton (7º) y Taylor Fritz (9º) completando el cronograma de juego del quinto día de competencia, con partidos de alto vuelo entre los mejores tenistas del mundo.