La Capital | Ovación | Franco Colapinto

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la F1

Este fin de semana será atípico para el argentino, ya que la actividad en el circuito urbano estadounidense comenzará en la noche del jueves

18 de noviembre 2025 · 12:23hs
Franco Colapinto correrá el GP de Las Vegas este fin de semana.

Franco Colapinto correrá el GP de Las Vegas este fin de semana.

El Gran Premio de Las Vegas traerá un fin de semana atípico para la Fórmula 1, ya que comenzará la actividad durante las últimas horas del jueves. Franco Colapinto podrá tomarse revancha de una difícil carrera en este circuito urbano en 2024, con la tranquilidad de ya tener asegurada su continuidad en Alpine en 2026.

Restan tres carreras para el final de la temporada y el pilarense tiene como principal objetivo superar a su compañero, Pierre Gasly, mientras ambos trabajan en la preparación del nuevo auto. Por eso, intentará cerrar el año de la mejor manera posible, para encarar el comienzo de su primera temporada completa en la Máxima.

Las Vegas presenta un duro reto para los pilotos, con una pista compleja y con los muros estrechos, los cuales padeció Colapinto el año pasado. Además, esta será su última carrera del año en el continente americano, por lo que buscará cambiar la cara en medio de la noche del oeste estadounidense.

Colapinto
La sonrisa de Franco Colapinto en los boxes de Interlagos lo dice todo. Seguirá en la Fórmula 1 y en Alpine.

La sonrisa de Franco Colapinto en los boxes de Interlagos lo dice todo. Seguirá en la Fórmula 1 y en Alpine.

La particularidad de esta carrera va más allá del trazado urbano y las luces encadilantes de los casinos, sino que son sus horarios. Millones de fanáticos deberán quedarse hasta altas horas de la madrugada para apoyar al piloto argentino, que correrá en las primeras horas del domingo.

Cuándo se disputa el GP de Las Vegas y dónde verlo

El Gran Premio de Las Vegas se disputará desde el jueves 20 al domingo 23 de noviembre. La jornada comenzará con la primera práctica el jueves a la noche, mientras que la segunda llegará unas horas más tarde en la madrugada del viernes. Ese mismo día, pero a la noche siguiente, será el turno de la tercera práctica libre. y luego la clasificación.

En tanto, la clasificación se disputará en las primeras horas del sábado, para finalmente tener la carrera principal en la madrugada del domingo.

>> Leer más: Alpine se prepara para 2026: cuándo estará listo el nuevo auto de Colapinto

Toda la actividad del fin de semana en el circuito urbano de Las Vegas será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

COLAPA2
En foco. Colapinto en la grilla de Interlagos, con la atención de la prensa siempre.

En foco. Colapinto en la grilla de Interlagos, con la atención de la prensa siempre.

Horarios del GP de Las Vegas

Jueves 20 de noviembre

Prácticas Libres 1: 21.30

Viernes 21 de noviembre

Prácticas Libres 2: 1

Prácticas Libres 3: 21.30

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 1

Domingo 23 de noviembre

Carrera: 1

* Horario en Argentina

Los que resta de la temporada 2025 de la Fórmula 1

  • GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre, a la 1

  • Sprint GP de Qatar: sábado 29 de noviembre, a las 11

  • GP de Qatar: domingo 30 de noviembre, a las 13

  • GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre, a las 10

Noticias relacionadas
a que hora corre franco colapinto el gp de las vegas: dias y horarios de la f1

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la F1

Además de Franco Colapinto, otros dos pilotos  argentinos buscan llegar a la Fórmula 1.

Los pilotos argentinos de Fómula 2 y 3 que siguen los pasos de Franco Colapinto

Franco Colapinto continuará en la Fórmula 1 con Alpine en 2026.

El director de Alpine sobre Colapinto: "Ojalá podamos ver de verdad de lo que es capaz"

Franco Colapinto se ríe con Pierre Gasly, su compañero de Alpine en la Fórmula 1.

La "ventaja" de Alpine en 2026 que ilusiona a Colapinto y Gasly

Ver comentarios

Las más leídas

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Lo último

Atentos canallas: Central recibirá a Estudiantes este domingo por los octavos de final

Atentos canallas: Central recibirá a Estudiantes este domingo por los octavos de final

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la F1

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la F1

Noche sinfónico-metalera en homenaje al disco S&M de Metallica

Noche sinfónico-metalera en homenaje al disco "S&M" de Metallica

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Dos hombres y seis mujeres fueron denunciados tras el ingreso ilegal a la vivienda de un hombre al que habían demorado para identificarlo

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia
Un camionero fue sorprendido en la ruta circulando con una licencia de conducir trucha
La Región

Un camionero fue sorprendido en la ruta circulando con una licencia de conducir trucha

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza reconfiguración de liderazgos
POLICIALES

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza "reconfiguración de liderazgos"

Billetera Santa Fe regresa recargada: multiplica reintegro en supermercados y sube topes
La Ciudad

Billetera Santa Fe regresa recargada: multiplica reintegro en supermercados y sube topes

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes
La Ciudad

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, esta vez con un especial sobre Saint Exupery
LA CIUDAD

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, esta vez con un especial sobre Saint Exupery

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Ovación
A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la F1
Ovación

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la F1

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la F1

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la F1

¿Se puede beneficiar Argentina? Carlos Alcaraz no jugará la Copa Davis por lesión

¿Se puede beneficiar Argentina? Carlos Alcaraz no jugará la Copa Davis por lesión

¿Y ahora? La Justicia desestimó la denuncia del árbitro de Gimnasia (J)-Madryn

¿Y ahora? La Justicia desestimó la denuncia del árbitro de Gimnasia (J)-Madryn

Policiales
Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia
Policiales

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza reconfiguración de liderazgos

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza "reconfiguración de liderazgos"

Persecución en barrio Alvear: estrelló su auto contra el portón y amenazó a su expareja

Persecución en barrio Alvear: estrelló su auto contra el portón y amenazó a su expareja

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

La Ciudad
Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes
La Ciudad

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, esta vez con un especial sobre Saint Exupery

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, esta vez con un especial sobre Saint Exupery

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto

Billetera Santa Fe regresa recargada: multiplica reintegro en supermercados y sube topes

Billetera Santa Fe regresa recargada: multiplica reintegro en supermercados y sube topes

Reforma laboral: las voces de rechazo dominaron un debate en el Concejo
Economía

Reforma laboral: las voces de rechazo dominaron un debate en el Concejo

Los gremios locales alcanzaron la unidad y se viene la nueva CGT Rosario
Economía

Los gremios locales alcanzaron la unidad y se viene la nueva CGT Rosario

La deuda corporativa le pone techo al dólar pero caen bonos y acciones
Economía

La deuda corporativa le pone techo al dólar pero caen bonos y acciones

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa
Política

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino
Policiales

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija
Policiales

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija

Rosarina: Mitre de Pérez y El Torito son de primera y Bancario es campeón de la C
Ovación

Rosarina: Mitre de Pérez y El Torito son de primera y Bancario es campeón de la C

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina
Ovación

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina

Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris
Policiales

Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris

UNR: preinscripción para las carreras de la facultad de Ciencias del Movimiento
La Ciudad

UNR: preinscripción para las carreras de la facultad de Ciencias del Movimiento

Finde largo: el feriado del 20 de noviembre se corre al 24, pero ¿qué pasa el viernes?
Informaicón General

Finde largo: el feriado del 20 de noviembre se corre al 24, pero ¿qué pasa el viernes?

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación
La Ciudad

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando
Policiales

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente
Policiales

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente

En la ribera del Paraná, en una hora y media llenaron 5 contenedores de residuos
La Ciudad

En la ribera del Paraná, en una hora y media llenaron 5 contenedores de residuos

Quini 6: de cuánto es el pozo multimillonario que se pone en juego este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo multimillonario que se pone en juego este miércoles

Quiénes son Jara y Kast, candidatos a presidente de Chile en segunda vuelta
El Mundo

Quiénes son Jara y Kast, candidatos a presidente de Chile en segunda vuelta

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario
La Ciudad

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario

María de los Ángeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia
POLICIALES

María de los Ángeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia

Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba
La Región

Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba