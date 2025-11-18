A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la F1

Este fin de semana será atípico para el argentino, ya que la actividad en el circuito urbano estadounidense comenzará en la noche del jueves

Franco Colapinto correrá el GP de Las Vegas este fin de semana.

El Gran Premio de Las Vegas traerá un fin de semana atípico para la Fórmula 1 , ya que comenzará la actividad durante las últimas horas del jueves. Franco Colapinto podrá tomarse revancha de una difícil carrera en este circuito urbano en 2024, con la tranquilidad de ya tener asegurada su continuidad en Alpine en 2026 .

Restan tres carreras para el final de la temporada y el pilarense tiene como principal objetivo superar a su compañero, Pierre Gasly , mientras ambos trabajan en la preparación del nuevo auto. Por eso, intentará cerrar el año de la mejor manera posible, para encarar el comienzo de su primera temporada completa en la Máxima .

Las Vegas presenta un duro reto para los pilotos, con una pista compleja y con los muros estrechos, los cuales padeció Colapinto el año pasado. Además, esta será su última carrera del año en el continente americano , por lo que buscará cambiar la cara en medio de la noche del oeste estadounidense.

La particularidad de esta carrera va más allá del trazado urbano y las luces encadilantes de los casinos, sino que son sus horarios. Millones de fanáticos deberán quedarse hasta altas horas de la madrugada para apoyar al piloto argentino, que correrá en las primeras horas del domingo.

La sonrisa de Franco Colapinto en los boxes de Interlagos lo dice todo. Seguirá en la Fórmula 1 y en Alpine.

Cuándo se disputa el GP de Las Vegas y dónde verlo

El Gran Premio de Las Vegas se disputará desde el jueves 20 al domingo 23 de noviembre. La jornada comenzará con la primera práctica el jueves a la noche, mientras que la segunda llegará unas horas más tarde en la madrugada del viernes. Ese mismo día, pero a la noche siguiente, será el turno de la tercera práctica libre. y luego la clasificación.

En tanto, la clasificación se disputará en las primeras horas del sábado, para finalmente tener la carrera principal en la madrugada del domingo.

Toda la actividad del fin de semana en el circuito urbano de Las Vegas será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

COLAPA2 En foco. Colapinto en la grilla de Interlagos, con la atención de la prensa siempre. Andrés Mancini

Horarios del GP de Las Vegas

Jueves 20 de noviembre

Prácticas Libres 1: 21.30

Viernes 21 de noviembre

Prácticas Libres 2: 1

Prácticas Libres 3: 21.30

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 1

Domingo 23 de noviembre

Carrera: 1

* Horario en Argentina

Los que resta de la temporada 2025 de la Fórmula 1