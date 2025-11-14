Los pilotos argentinos de Fómula 2 y 3 que siguen los pasos de Franco Colapinto

Ante la confirmación del pilarense en la Fórmula 1 en 2026, dos corredores sueñan con alcanzar la máxima categoría y teñirla con los colores de la bandera argentina

El fervor generado por Franco Colapinto y su llegada a la Fórmula 1 abrió una puerta para los jóvenes pilotos argentinos , con el regreso del fanatismo en Argentina por el automovilismo internacional. Además del pilarense, otros dos pilotos corren con la bandera argentina en las categorías F2 y F3 .

Tras su irrupción en la Máxima con Williams y su traspaso a Alpine, que ya lo confirmó para 2026, Colapinto romperá una racha de 25 años sin un piloto argentino durante una temporada completa en la F1 .

Así como el pilarense cumplió su sueño de correr en la F1, otros dos argentinos mantienen viva la ilusión de llegar a la máxima categoría del automovilismo y representar a la bandera celeste y blanca: Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi .

Nicolás Varrone fue confirmado como nuevo piloto titular de la escudería Van Amersfoot Racing (VAR) de cara a la próxima temporada de la Fórmula 2. Será su debut oficial en el paso previo a la Fórmula 1, donde en 2024 Colapinto tuvo un paso fugaz por dicha categoría, de solo 10 carreras.

Nacido hace 24 años en Ingeniero Maschwitz, Varrone se inició en el mundo del automovilismo cuando empezó a correr en karting a los 7 años. Luego, pasó a competir títulos del Campeonato Argentino, como la Fórmula Renault 2.0 Argentina en el año 2016. Emigró a los circuitos de Europa y tras coronarse en el Fórmula Renault VDV Sports en 2019 pasó a correr en la F3 Británica y la Le Mans Cup.

Entre sus logros más destacados, fue campeón mundial en el WEC en la clase LMGTE Am. En 2023 pudo coronarse en las 24 Horas de Le Mans y las 1000 Millas de Sebring. Estos éxitos deportivos llamaron la atención de General Motors, su principal sponsor. No será su primera experiencia con los monopostos actuales de la Fórmula 2. En diciembre de 2024, probó en Abu Dhabi el coche del paraguayo Joshua Düerksen, actual piloto de la categoría.

El rookie de la F2 mantiene una larga amistad con Colapinto. En 2015 fue su primer acercamiento cuando ambos comenzaban su camino en el automovilismo y compartían entrenamientos y competencias en el Kartódromo de Zárate. Con el tiempo, sus trayectorias tomaron rumbos distintos: Colapinto viajó a España para incorporarse a la Fórmula 4, mientras que Varrone continuó desarrollándose en Argentina antes de iniciar su carrera en las competencias europeas.

Quién es Mattia Colnaghi

Nacido en Monza, pero con madre argentina, Mattia Colnaghi correrá con la escudería MP Motorsport, equipo de la Fórmula 3, a partir de la próxima temporada y se unirá al programa del Red Bull Junior Team en 2026. El piloto italoargentino de 17 años corre con ambas banderas y sueña con llegar a la Máxima.

“Estoy súper emocionado por la oportunidad que me brindan MP Motorsport y el Red Bull Junior Team. Participar en los fines de semana del Gran Premio como piloto de Fórmula 3 es un sueño hecho realidad”, confesó.

A pesar de haber nacido en Monza, a solamente 10 minutos del histórico autódromo italiano, Mattia Colnaghi fue criado con varias costumbres argentinas, país con el que tiene fuertes lazos, todo gracias a su madre.

“Yo soy italoargentino. Mi argentino no es tan bueno, estoy tomando clases este año para aprenderlo bien, pero mi mamá siempre me enseña cosas argentinas. Tomo muchísimo mate aún estando en Italia, como arroz con leche y me gustan muchísimo las empanadas de carne”, confesó durante una entrevista con Olé a comienzos del 2025.

Durante esa misma nota, reveló que su madre es oriunda de la Patagonia y que su abuela todavía vive ahí, pero que también tiene familia en Buenos Aires, por lo que viaja “cada dos años por Navidad”. En relación a su sentimiento por el país, aseguró: “Creo que es algo que siempre estuvo conmigo. Desde mis años en el karting, siempre me vi como italoargentino. Obviamente, como este año gané el campeonato, la gente se empezó a dar cuenta de que también era argentino”.

¿Bandera argentina o italiana?

Colnaghi admitió que, a pesar de haber nacido en Italia y cerca del autódromo de Monza, Ferrari es solamente “uno de los equipos que más le gustan” junto a Williams, por Colapinto, y Mercedes, por Hamilton.

En aquella oportunidad, fue consultado sobre la llegada del pilarense a Alpine y afirmó que alentaría “más a Franco” que a Kimi Antonelli, debido a que “su historia es más parecida” a la suya, además de que ambos comparten la doble nacionalidad italiana y argentina.

No obstante, su futuro podría traerle un serio dilema por delante si alcanza su máximo sueño, ya que debería elegir qué bandera llevar. “Para ser honesto, nunca lo había pensado. Lo voy a meditar”, expresó el joven Mattia.