La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

A los 21 años, el hijo del fundador de Los Monos acumula detenciones desde los 15, vínculos con homicidios y una fuerte disputa de poder con la nueva generación de la organización

Dylan Cantero , de 21 años, volvió a quedar en el centro de una balacera violenta en pasaje 512 y Caña de Ámbar, en barrio La Granada. La escena se repite: hace menos de un mes había sufrido un ataque similar en la misma intersección.

Este lunes llegó en un taxi al hospital Roque Sáenz Peña junto a otras tres personas heridas por tiratiros. Presentaba dos heridas de arma de fuego en el abdomen y fue derivado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde permanece internado grave.

Personal de la comisaría 15, la Brigada de Balaceras, la PDI y el Gabinete Criminalístico recolectaron trece vainas servidas calibre nueve milímetros, manchas de sangre sobre varios metros y un auto Ford Galaxy con tres impactos. Testigos indicaron que el ataque ocurrió frente a la casa de una de sus hermanas.

La fiscal Georgina Pairola ordenó medidas de investigación y, hasta el momento, no hay detenidos.

Un ataque que replica un patrón violento reciente

El 15 de octubre pasado, Dylan había sido baleado en una pierna en ese mismo cruce. Minutos después del hecho, cuatro hombres a bordo de un auto blanco escaparon de la zona. Al día siguiente, el Heca recibió una balacera contra su fachada con el joven ya dado de alta, un hecho que profundizó la tensión en la zona sur.

>> Leer más: Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

La historia que carga el último hijo varón de los fundadores de Los Monos

Ser el menor de los hijos varones de Celestina “La Cele” Contreras y Ariel “El Viejo” Cantero implica cargar con un apellido que marcó a fuego a Rosario. Dylan creció entre detenciones, fugas, allanamientos y asesinatos. Vio caer a sus hermanos mayores, Claudio “Pájaro” Cantero asesinado en 2013, y Guillermo “Guille” Cantero preso desde hace años, aún considerado el líder operativo del clan.

A los ocho años vio a la policía llevarse detenida a su madre. Dos años después escapó de la casa familiar cuando apresaron a su padre, prófugo desde 2013. En enero de 2022 recibió un disparo en un ataque que terminó en un doble homicidio. Para entonces, ya era parte del círculo operativo de la familia.

La disputa con Lucho Cantero y la interna de la nueva generación

La fiscalía provincial identificó en 2022 que Dylan respondía a una estructura comandada por Luciano “Lucho” Cantero, su sobrino, y por la tía de ambos, Lorena Verdún. Esa ramificación del clan está implicada en homicidios, extorsiones, balaceras y amenazas.

Según los investigadores, Dylan estaba disponible para ejecutar trabajos de manera directa, con provisión de armas, municiones, drogas y vehículos entregados por sus superiores. Sin embargo, en esa misma etapa comenzó a perfilarse una disputa interna con Lucho por el dominio de la nueva generación.

Intercepciones telefónicas expusieron la relación entre ambos: discusiones por armas, intercambios de pistolas tipo Glock, motocicletas robadas reacondicionadas y movimientos vinculados a la logística delictiva.

dylan Un afiche encontrado en un allanamiento que muestra las generaciones de Los Monos. (Policía),

El poder de “La Cele”, la figura más influyente del clan

La madre de Dylan, Celestina Contreras, mantenía un rol central en la organización. Desde su casa de Caña de Ámbar al 1800 manejaba viviendas, puntos de acopio, locales comerciales y circuitos financieros informales.

Diversas investigaciones la describieron como la figura que administra alquileres en barrios La Granada y Las Flores, y que usa el canon locativo como mecanismo de control territorial. En causas federales surgió su nombre como responsable de ordenar tareas para quienes no pueden pagar la renta, aunque no fue imputada en esos expedientes por haber sido detenida previamente.

Dylan siempre permaneció cerca de su madre. Tras salir del IRAR, volvió a vivir con ella mientras continuaba vinculado a tareas de extorsión a comercios y taxis frente al Casino, según registros judiciales.

La cronología de sus detenciones

6 de agosto de 2019

Con 15 años, Gendarmería lo detuvo mientras manejaba un auto con otro adolescente. Secuestraron una pistola nueve milímetros y 15 mil pesos. Quedó a disposición del Juzgado de Menores.

27 de marzo de 2021

Fue detenido con otras cuatro personas. La policía incautó una pistola nueve milímetros con un cartucho en recámara, seis celulares, 700 dólares y 280 mil pesos.

Mayo de 2021

Demorado por circular en cuarentena incumpliendo un arresto domiciliario.

9 de septiembre de 2021

Ingresó al Centro Especializado de Responsabilidad Juvenil tras un allanamiento donde se encontraron partes de motos robadas.

26 de septiembre de 2022

Ya con mayoría de edad, fue detenido por Gendarmería en un procedimiento donde intentó escapar. La fiscal Marisol Fabbro lo imputó por integrar una banda dedicada a homicidios, extorsiones, amenazas y abuso de armas.

2023–2024

Fue condenado en un procedimiento abreviado a tres años de prisión como miembro de una asociación ilícita. Cumplió la condena este año.

Octubre y noviembre de 2025

Dos ataques armados en la misma esquina de pasaje 512 y Caña de Ámbar en menos de un mes. El último lo dejó internado en estado grave.

Con 20 años, Dylan Cantero es considerado una pieza clave en la disputa interna del clan que controla buena parte del delito en la zona sur. Su figura combina una historia familiar atravesada por violencia, una adolescencia de detenciones reiteradas y un presente dominado por ataques armados, internas narco y un territorio donde su nombre todavía pesa.