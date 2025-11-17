La Capital | Economía | CGT

Los gremios locales alcanzaron la unidad y se viene la nueva CGT Rosario

Miguel Vivas del gremio de Alimentación será el nuevo secretario general de la CGT Rosario. El 27 de noviembre será la asunción

17 de noviembre 2025 · 23:00hs
CGT Rosario. Una amplia mayoría de gremios locales se suben y serán parte de esta etapa de la central obrera rosarina: gremios de la CATT

CGT Rosario. Una amplia mayoría de gremios locales se suben y serán parte de esta etapa de la central obrera rosarina: gremios de la CATT, Intersindical, Estatales, Provinciales, Municipales, Industriales, de Servicios.

Luego del tercer encuentro de gremios locales para el armado de la nueva CGT Rosario, finalmente este lunes en la sede del sindicato de pasteleros se selló la unidad con un unicato en la conducción que recayó en la figura de Miguel Vivas.

Una amplia mayoría de gremios locales se suben y serán parte de esta etapa de la central obrera rosarina: gremios de la CATT, Intersindical, Estatales, Provinciales, Municipales, Industriales, de Servicios. No falta casi nadie.

“Se viene una etapa difícil y es acá donde se ven los dirigentes”, lanzó el flamante titular de la CGT Rosario, Miguel Vivas quien conduce además el Sindicato de la Alimentación local.

Tras este último encuentro se puso sobre la mesa oficializar la nueva conducción el próximo jueves 27 de noviembre.

Sergio Aladio, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Camioneros de Santa Fe dijo al respecto: “La idea es llegar al 27 para llevar adelante la normalización y completar el resto de los cargos que van a contener a la mayoría de los gremios de Rosario y el Gran Rosario”.

“La verdad que es un gran trabajo que han hecho todos los compañeros que formaron la mesa consultiva y hoy se habló y se hizo moción donde se propuso al Miguel Vivas y toda la mesa lo acompañó y todos los gremios también”, añadió Aladio.

En tanto arribar al unicato en la central obrera local, el dirigente gremial de camioneros evalúo que, “es un hecho raro en esta Argentina contemporánea pero Rosario está dando muestra de la unidad de todos los gremios”.

“La unidad es el camino que nos fortalece y vamos a recibir a todos; ese el es desafío no por la necesidad de los gremios sino de los trabajadores, sabemos que se vienen momentos difíciles y hay prepararse para enfrentarlo como CGT y como movimiento obrero”, completó.

Marcelo Andrada, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Recolectores de Rosario indicó que, “es muy importante porque Rosario es la segunda ciudad más importa de Argentina y reordenar la CGT local pone a los gremios a pensar de lo que se viene”.

Por eso para Andrada; “ es sumamente importante dejar las asperezas de lado y tener un acto de grandeza a la altura de lo que está pasando y lo que estamos atravesando los trabajadores en la Argentina de hoy”. “Debemos transformar nuestra CGT en una central obrera luchadora”.

Estar unidos

Una vez terminado el encuentro en el Sindicato de Pasteleros, Miguel Vivas señaló: “Es una gran responsabilidad que asumo, en toda organización debe haber un responsable y formar un equipo de trabajo en unidad y pelear todos unidos”.

“Hoy tenemos que entender que debe haber unidad. Debemos estar todos unidos y no estar separados porque así perderemos y se seguirán destruyendo los salarios de los trabajadores”, indicó Vivas.

Asimismo, apuntó que “si no hubiera unidad no hubiera asumido esta responsabilidad. Todos nos brindado su apoyo y eso forma la unidad”, consideró.

Por último el flamante secretario general de la CGT Rosario anticipó el escenario que se viene: “Cuando se habla de reformas como se dice de una reforma laboral tiene que ser para bien y no para destruir “.

“Hablaremos con quien sea siempre y cuando no quieran joder a nuestros trabajadores”, alertó Vivas.

Noticias relacionadas
Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio, uno de los cosecretarios de la CGT.

La CGT rechazará de plano una reforma laboral que "avasalle" derechos

El dólar perforó el piso de $ 1.400 en el mercado mayorista. En las cuevas, el blue sostiene un ritmo ascendente.

La deuda corporativa le pone techo al dólar pero caen bonos y acciones

En el Concejo, sindicalistas, empresarios pymes, abogados laboralistas y legisladores debatieron sobre la reforma laboral.

Reforma laboral: las voces de rechazo dominaron un debate en el Concejo

La producción de acero en la provincia enfrentó una profunda caída del 45% interanual.

Seis de cada diez ramas industriales en Santa Fe atraviesan un desempeño negativo

Ver comentarios

Las más leídas

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Balaceras encadenadas: tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Balaceras encadenadas: tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Lo último

Las Colectividades se despidieron y miles de rosarinos se acercaron a celebrar la última jornada

Las Colectividades se despidieron y miles de rosarinos se acercaron a celebrar la última jornada

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

Los gremios locales alcanzaron la unidad y se viene la nueva CGT Rosario

Los gremios locales alcanzaron la unidad y se viene la nueva CGT Rosario

Balaceras encadenadas: tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Hubo otros dos tiroteos en barrio Triángulo y en Las Heras. Suman seis heridos, entre ellos la hermana del exjefe de la barra de Newell's
Balaceras encadenadas: tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino
Máxima alerta en el Heca: operativo de seguridad tras el ingreso de Dylan Cantero
Policiales

Máxima alerta en el Heca: operativo de seguridad tras el ingreso de Dylan Cantero

Las Colectividades se despidieron y miles de rosarinos se acercaron a celebrar la última jornada
La Ciudad

Las Colectividades se despidieron y miles de rosarinos se acercaron a celebrar la última jornada

Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad
La Ciudad

Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad

¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?
La Ciudad

¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación
La Ciudad

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Balaceras encadenadas: tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Balaceras encadenadas: tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

Ovación
Elecciones en Newells: Sensini será presentado como mánager de Nacho Boero
Ovación

Elecciones en Newell's: Sensini será presentado como mánager de Nacho Boero

Elecciones en Newells: Sensini será presentado como mánager de Nacho Boero

Elecciones en Newell's: Sensini será presentado como mánager de Nacho Boero

Rosarina: Mitre de Pérez y El Torito son de primera y Bancario es campeón de la C

Rosarina: Mitre de Pérez y El Torito son de primera y Bancario es campeón de la C

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Policiales
Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino
Policiales

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija

Balaceras encadenadas: tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Balaceras encadenadas: tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

La Ciudad
Las Colectividades se despidieron y miles de rosarinos se acercaron a celebrar la última jornada
La Ciudad

Las Colectividades se despidieron y miles de rosarinos se acercaron a celebrar la última jornada

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

Organizaciones advierten sobre el recorte en VIH: menos tratamientos, PrEP y preservativos

Organizaciones advierten sobre el recorte en VIH: menos tratamientos, PrEP y preservativos

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación
La Ciudad

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando
Policiales

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente
Policiales

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente

En la ribera del Paraná, en una hora y media llenaron 5 contenedores de residuos
La Ciudad

En la ribera del Paraná, en una hora y media llenaron 5 contenedores de residuos

Quini 6: de cuánto es el pozo multimillonario que se pone en juego este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo multimillonario que se pone en juego este miércoles

Quiénes son Jara y Kast, candidatos a presidente de Chile en segunda vuelta
El Mundo

Quiénes son Jara y Kast, candidatos a presidente de Chile en segunda vuelta

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario
La Ciudad

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario

María de los Ángeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia
POLICIALES

María de los Ángeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia

Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba
La Región

Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste
POLICIALES

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste

Continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada
La Ciudad

Continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de banda narco trasnacional
POLICIALES

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de banda narco trasnacional

La CGT advierte que una reforma laboral sin consenso es inviable
Política

La CGT advierte que una reforma laboral "sin consenso" es inviable

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados
Policiales

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados