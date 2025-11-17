Los gremios locales alcanzaron la unidad y se viene la nueva CGT Rosario

Miguel Vivas del gremio de Alimentación será el nuevo secretario general de la CGT Rosario. El 27 de noviembre será la asunción

CGT Rosario. Una amplia mayoría de gremios locales se suben y serán parte de esta etapa de la central obrera rosarina: gremios de la CATT, Intersindical, Estatales, Provinciales, Municipales, Industriales, de Servicios.

Luego del tercer encuentro de gremios locales para el armado de la nueva CGT Rosario, finalmente este lunes en la sede del sindicato de pasteleros se selló la unidad con un unicato en la conducción que recayó en la figura de Miguel Vivas.

Una amplia mayoría de gremios locales se suben y serán parte de esta etapa de la central obrera rosarina: gremios de la CATT, Intersindical, Estatales, Provinciales, Municipales, Industriales, de Servicios. No falta casi nadie.

“Se viene una etapa difícil y es acá donde se ven los dirigentes”, lanzó el flamante titular de la CGT Rosario, Miguel Vivas quien conduce además el Sindicato de la Alimentación local.

Tras este último encuentro se puso sobre la mesa oficializar la nueva conducción el próximo jueves 27 de noviembre.

Sergio Aladio, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Camioneros de Santa Fe dijo al respecto: “La idea es llegar al 27 para llevar adelante la normalización y completar el resto de los cargos que van a contener a la mayoría de los gremios de Rosario y el Gran Rosario”.

“La verdad que es un gran trabajo que han hecho todos los compañeros que formaron la mesa consultiva y hoy se habló y se hizo moción donde se propuso al Miguel Vivas y toda la mesa lo acompañó y todos los gremios también”, añadió Aladio.

En tanto arribar al unicato en la central obrera local, el dirigente gremial de camioneros evalúo que, “es un hecho raro en esta Argentina contemporánea pero Rosario está dando muestra de la unidad de todos los gremios”.

“La unidad es el camino que nos fortalece y vamos a recibir a todos; ese el es desafío no por la necesidad de los gremios sino de los trabajadores, sabemos que se vienen momentos difíciles y hay prepararse para enfrentarlo como CGT y como movimiento obrero”, completó.

Marcelo Andrada, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Recolectores de Rosario indicó que, “es muy importante porque Rosario es la segunda ciudad más importa de Argentina y reordenar la CGT local pone a los gremios a pensar de lo que se viene”.

Por eso para Andrada; “ es sumamente importante dejar las asperezas de lado y tener un acto de grandeza a la altura de lo que está pasando y lo que estamos atravesando los trabajadores en la Argentina de hoy”. “Debemos transformar nuestra CGT en una central obrera luchadora”.

Estar unidos

Una vez terminado el encuentro en el Sindicato de Pasteleros, Miguel Vivas señaló: “Es una gran responsabilidad que asumo, en toda organización debe haber un responsable y formar un equipo de trabajo en unidad y pelear todos unidos”.

“Hoy tenemos que entender que debe haber unidad. Debemos estar todos unidos y no estar separados porque así perderemos y se seguirán destruyendo los salarios de los trabajadores”, indicó Vivas.

Asimismo, apuntó que “si no hubiera unidad no hubiera asumido esta responsabilidad. Todos nos brindado su apoyo y eso forma la unidad”, consideró.

Por último el flamante secretario general de la CGT Rosario anticipó el escenario que se viene: “Cuando se habla de reformas como se dice de una reforma laboral tiene que ser para bien y no para destruir “.

“Hablaremos con quien sea siempre y cuando no quieran joder a nuestros trabajadores”, alertó Vivas.