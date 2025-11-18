Trump lanzó el "Fifa Pass" para agilizar los trámites de visa para el Mundial 2026

El presidente estadounidense, junto a Gianni Infantino, anunció la iniciativa que priorizará a los fanáticos que tengan sus entradas para la Copa del Mundo

Donald Trump, presidente de Estados Unidos , anunció una nueva iniciativa para los turistas que viajen a norteamérica para ver el Mundial 2026 , a quienes les permitirán obtener entrevistas para recibir sus visas con mayor rapidez . La medida fue llamada “Fifa Pass” y será para quienes hayan comprado sus entradas .

Desde la organización trabajan para conseguir un equilibrio entre la estricta postura en materia de inmigración del gobierno de Trump y las intenciones de la entidad madre del fútbol mundial de recibir a hinchas de todas partes del mundo.

Por eso, le otorgarán la oportunidad de tener citas prioritarias a los fanáticos que ya hayan adquirido sus tickets para la Copa del Mundo , lo que flexibiliza las restricciones para ingresar al país norteamericano.

“Si tiene un boleto para la Copa Mundial, puede obtener citas prioritarias para su visa” , expresó Gianni Infantino, presidente de la Fifa, desde la Oficina Oval, donde se reunió con Trump y le dijo: “Usted lo dijo la primera vez que nos reunimos, señor presidente: Estados Unidos le da la bienvenida al mundo ”.

A raíz de este anuncio, el presidente estadounidense recomendó a los fanáticos del fútbol que asistirán al próximo Mundial que soliciten sus visas de manera inmediata, la cual señalaron que ya tiene una alta demanda en todo el mundo. A través de un “portal de la Fifa”, los hinchas que tengan sus entradas podrán solicitar su visa con prioridad y tener una entrevista en el Departamento de Estado.

>> Leer más: Alemania y Países Bajos golearon y lograron su ticket para el Mundial 2026

Al respecto, remarcaron que el proceso será el mismo que con todas las demás solicitudes, por lo que solamente les darán “prioridad” para resolverlas con mayor inmediatez.

Cuándo se jugará el Mundial 2026

El próximo 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo del Mundial en el Centro Kennedy, la institución artística ahora dirigida y administrada por personas leales a Trump, y determinarán los grupos, la distribución de las sedes y el cronograma de partidos de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá desde el jueves 11 de junio al domingo 19 de julio, cuando se dispute la final en el MetLife Stadium. de Nueva Jersey

Si bien el partido inaugural será en el estadio Azteca, la mayor cantidad de partidos se disputarán entre las once sedes de Estados Unidos, mientras que México tendrá tres (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y Canadá dos (Toronto y Vancouver).