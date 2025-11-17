La Capital | Política | Cristina

Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

En prisión domiciliaria en su departamento porteño, los visitantes le entregaron un documento de más de 400 páginas con un plan de desarrollo para el país

17 de noviembre 2025 · 21:32hs
Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

En prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución, la expresidenta Cristina Kirchner recibió una delegación de nueve economistas vinculados al Partido Justicialista que le entregaron un documento de más de 400 páginas con un plan de desarrollo para el país.

"En el Día del Militante, recibimos en San José 1111 a un grupo de economistas que en representación de más de 80 profesionales me entregaron y presentaron consideraciones y propuestas sobre un modelo económico nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI", escribió la titular del Partido Justicialista en su cuenta de la red social X (ex-Twitter).

>> Leer más: Causa Cuadernos: Cristina denunció "torturas propias de la dictadura" a los arrepentidos

La exjefa de Estado comentó que los economistas diseñaron y desarrollaron el programa económico en el ámbito del PJ "divididos en comisiones y durante más de 45 jornadas de trabajo".

Según aseguró, el documento final que le entregaron en mano "no es un trabajo cerrado sino una hoja de ruta abierta al debate y a la acción que será presentado ante el Partido Justicialista para su apertura y discusión".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1990550584622022720&partner=&hide_thread=false

"Estoy convencida de que Argentina enfrenta una encrucijada histórica. El mundo se redefine a través de tensiones geopolíticas, transformaciones tecnológicas y nuevos desafíos energéticos y ambientales", señaló.

En ese contexto, "urge abandonar la macroeconomía del desacuerdo y construir una hoja de ruta hacia el desarrollo con soberanía, producción e inclusión", indicó Cristina Kirchner.

"Por eso, creo sinceramente que es hora de decidir qué país queremos construir; porque la crisis argentina no es solo económica… es una crisis de proyecto de país", finalizó.

