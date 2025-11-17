Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija

La joven chaqueña asesinada por el Clan Sena tendrá certificado de defunción a más de dos años de su crimen

Cecilia Strzyzowski, la joven chaqueña asesinada por el Clan Sena, tendrá certificado de defunción a más de dos años de su crimen y le entregarán a su madre, Gloria Romero, las cenizas halladas en el Río Tragadero, pruebas que fueron claves para el desarrollo del juicio donde seis de los siete acusados fueron encontrados culpables por el jurado popular.

“Creo que Cecilia ya descansa en paz, hoy va a tener ya su acta de defunción”, expresó Jorge Canteros, procurador general de la Justicia de Chaco, en una conferencia de prensa que dio junto con sus colegas y el equipo fiscal.

Destacó que en la audiencia de cesura se le pedirá a la jueza Dolly Fernández que “disponga la inscripción del fallecimiento con causa de muerte femicidio”.

"Es un reconocimiento a Gloria Romero y la tía de Cecilia, que sufrieron esta pérdida irreparable", expuso.

El pasado sábado 15, después de una larga espera, el jurado popular halló culpable a César Sena del homicidio agravado por el vínculo y violencia de género, al igual que a sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña, por ser partícipes primarios.

En tanto, Gustavo Obregón y Fabiana González fueron encontrados responsables de encubrimiento agravado y Gustavo Melgarejo por el mismo delito, pero leve. Griselda Reynoso fue sobreseída.

Ahora se indicó que la audiencia de cesura, donde se conocerán los montos de las penas, se desarrollaría el próximo viernes 26 de noviembre a partir de las 9.